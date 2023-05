Superbollo auto, il governo Meloni potrebbe cancellarlo. Ecco le ultime novità

Il Governo guidato da Giorgia Meloni sta considerando l’eliminazione del superbollo auto, una tassa introdotta nel 2011 dal Governo di Mario Monti per le auto con una potenza superiore ai 185 kW. La tassa era stata introdotta in un periodo in cui il governo tecnico aveva deciso di imprimere una forte spinta di austerity al grido di: “ce lo chiede l’Europa”.

All’epoca si continuava a ribadire quanto fosse grave che l’Italia non fosse in grado di tenere i conti in regola e lo spread continuava a toccare nuovi record. Nessuno avrebbe immaginato che pochi anni più tardi il debito pubblico sarebbe aumentato di 20 punti percentuale nel giro di una manciata di mesi senza che nessuno battesse ciglio.

Ma tornando al Superbollo auto introdotto da Mario Monti, l’intenzione era quella di colpire le auto di grossa cilindrata.

Quali sono le novità sul Superbollo auto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Governo Meloni sta lavorando all’eliminazione di alcune micro-tasse che gravano sugli italiani, tra cui il superbollo.

La lista delle piccole tasse da eliminare sarebbe ancora in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Economia, ma sembra che includerà anche la tassa sugli intrattenimenti, comunemente nota come “tassa sui biliardini”, e quella sulla laurea e sugli esami dell’Università. Tutte queste tasse hanno portato a introiti limitati per le casse dello Stato.

Ricordiamo che il superbollo si applica alle vetture con una potenza superiore ai 185 kW, con un costo di 20 euro per ogni kW sopra i 185 kW.

Dopo 5 anni dall’immatricolazione, il superbollo viene ridotto a 12 euro, dopo 10 anni a 6 euro, dopo 15 anni a 3 euro e abolito completamente dopo i 20 anni. Tuttavia, sembra che questa tassa abbia le ore contate e che sarà eliminata come quella sugli yacht, che era stata cancellata nel 2015 dopo che non aveva portato agli incassi sperati.

L’eliminazione del superbollo e delle altre micro-tasse potrebbe portare a un minor esborso economico e semplificare la burocrazia per i cittadini. In passato, sono stati fatti tentativi per eliminare il superbollo, ma senza successo. Tuttavia, sembra che questa volta l’esito potrebbe essere diverso.

Il governo Meloni sta quindi considerando l’eliminazione del superbollo e di altre micro-tasse per alleggerire il carico fiscale degli italiani e semplificare la burocrazia. Non resta che attendere che venga resa nota la lista di tasse da eliminare, che come dicevamo è ancora in via di predisposizione, ma l’eliminazione del superbollo sembra molto probabile.

