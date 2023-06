Tariffe telefonia in aumento, ecco perché e cosa conviene fare

Il settore delle telecomunicazioni è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana, con l’uso diffuso dei cellulari e l’accesso a Internet attraverso i nostri dispositivi mobili.

Ogni individuo ha una diversa esigenza di comunicazione e connettività e può scegliere tra diverse opzioni offerte dai gestori telefonici, come pacchetti solo telefono o combinati con dati mobili.

Per coloro che utilizzano il cellulare per navigare online, scaricare contenuti digitali o per motivi di lavoro, può essere necessario disporre di un’offerta con gigabyte illimitati.

Tra i vari gestori telefonici in Italia, Tim è uno dei principali colossi del settore, anche grazie alla sua storia di fidelizzazione con Telecom per la telefonia fissa. Tuttavia, le offerte dei gestori telefonici subiscono aggiornamenti e modifiche di anno in anno, e non sempre a vantaggio del cliente finale.

Come stanno per cambiare le tariffe telefoniche

A quanto pare, presto partiranno anche gli aumenti di Tim, quindi è consigliabile controllare attentamente la propria tariffa per evitare sorprese. A partire da giugno 2023, Tim introdurrà una rimodulazione delle tariffe. Non tutte le tariffe saranno interessate da questo provvedimento, ma sembra che tutte le tariffe soggette a ricarica della linea mobile non più in circolazione subiranno variazioni.

La rimodulazione delle tariffe è giustificata dalla società come una necessità di adattamento alle mutate condizioni di mercato per ragioni economiche. Nonostante ciò, Tim ha dimostrato una certa disponibilità verso i propri clienti, mettendo a disposizione un numero apposito (409164) a cui rivolgersi per richiedere informazioni specifiche sul proprio piano tariffario.

Gli aumenti tariffari saranno diversi a seconda dei piani, con incrementi che vanno da 0,99 centesimi a 2,69 euro. La data di inizio degli aumenti è il 26 giugno, ma esiste un modo per evitare tali incrementi.

Cosa si può fare per evitare gli aumenti delle tariffe di telefonia

Per non essere soggetti a questi aumenti di tariffa, ci sono due opzioni. In primo luogo, è possibile esercitare il diritto di recesso contrattuale, interrompendo quindi il rapporto di cliente con Tim.

In alternativa, è possibile inviare un SMS gratuito al numero 40916 entro il 26 giugno, scrivendo “NOVAR ON”. In questo modo, si può rifiutare la rimodulazione e rimanere clienti di Tim, mantenendo il proprio piano tariffario attuale. Inoltre, questa opzione non comporterà alcun aumento di costo o penale da pagare.

È importante tenere presente queste informazioni per prendere una decisione consapevole e adeguata rispetto alle proprie esigenze telefoniche e tariffarie. La comunicazione con il proprio gestore telefonico è fondamentale per comprendere appieno le implicazioni delle modifiche tariffarie e valutare le opzioni disponibili.

