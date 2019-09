Manovra finanziaria: trovate le risorse per evitare l’aumento dell'IVA

© iStockPhoto

Conte annuncia: "sterilizziamo l’IVA, trovate le risorse" e al vaglio del Mef anche il "bonus befana" per chi paga con carte e bancomat

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che le risorse per evitare il temuto aumento dell’IVA sono state trovate, inoltre la Nadef è in discussione nel Consiglio dei Ministri di oggi lunedì 30 settembre.

Nel vertice notturno c’erano state alcune tensioni nella maggioranza, ma sembra che ora sia tornata la calma e il lavoro è ripreso di buona lena, con il progetto di un incentivo per chi effettua pagamenti elettronici soprannominato “bonus befana”.

“Sono stati trovati i 23 miliardi” ha annunciato il premier Giuseppe Conte intercettato dai giornalisti appena uscito da Palazzo Chigi, quindi con la manovra in cantiere il governo riuscirà a “sterilizzare l’incremento dell’Iva”.

Conte ha anche garantito che quella dell’IVA, pur essendo una questione di primaria importanza, non è certamente l’unico obiettivo che si pone questo esecutivo. Il governo è al lavoro per realizzare le altre misure promesse, dalla svolta green alla lotta all’evasione fiscale.

“Non ho chiesto la fiducia solo per intervenire sull’Iva” ha dichiarato il premier, che ha reso noto che il Ministero dell’Economia ha già iniziato a lavorare ad alcune misure che potrebbero essere inserite nella legge di Bilancio.

Una di queste è il cosiddetto “bonus befana”, che consisterebbe in una specie di premio che può arrivare fino a 475 euro destinato a chi, entro la fin dell’anno, ha pagato fino a 2.500 euro tramite carte di credito o bancomat. La sugar tax, o “tassa delle merendine” come era stata soprannominata, invece non verrà inserita nella manovra.

“Non solo non tassiamo le merendine, ma riduciamo l’Iva su pasta e latte e altri beni di prima necessità per aiutare le famiglie” ha scritto su Twitter Alessia Morani sottosegretaria Pd al Mise “e sapete che c’è? Alla fine dell’anno metteremo anche un po’ di soldi in tasca agli Italiani con il bonus Befana. Il resto sono chiacchiere e fake news”.



L'aumento dell'Iva non ci sarà



Nelle ultime ore si era tornato a parlare del rischio aumento dell’Iva, ma il premier Conte ha fatto sapere che non c’è alcun rischio. “La prima bella notizia” ha dichiarato il presidente del Consiglio “è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, 23 miliardi sono stati trovati. C’è qualche cosa che ci manca ma siamo ambiziosi, non mi sono presentato in Parlamento solo per chiedere e ottenere la sterilizzazione dell’Iva. Mi sono presentato alle Camere e ho ottenuto la fiducia per realizzare una svolta verde, per perseguire l’evasione fiscale, per realizzare la modernizzazione del Paese, promuovere gli investimenti, far volare l’Italia. Non mi posso accontentare solo di sterilizzare l’Iva”.

Conte ha spiegato che il governo sta “lavorando per far scendere l’Iva sulle bollette dal 10 al 5 così come abbassare all’1 l’Iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta. Ma per fare questo bisogna incrementare l’utilizzo di mezzi alternativi al contante e per fare questo il piano è dare a tutti la possibilità di accedere a mezzi elettronici di pagamento a costo zero”.



Come funzionerà il bonus Befana



Ancora non si sa bene come sarà strutturato il bonus Befana perché ancora è al vaglio del Mef. Ma in base a quanto fin qui trapelato la maggioranza sta lavorando a un “superbonus” del 19% sugli acquisti con carta di credito o bancomat in alcuni specifici settori ritenuti a rischio evasione.

L’importo massimo del bonus dipenderà anche dalle risorse disponibili, ma si parla già di una detrazione massima di 475 euro per una spesa complessiva di 2.500 euro, pagati naturalmente con metodi di pagamento elettronici.

Parallelamente si andrebbe a riconoscere un cashback mensile su tutti i pagamenti tracciabili, e questo verrebbe elargito in unica soluzione, probabilmente a inizio anno, motivo per cui è stato ribattezzato “bonus della Befana”. Secondo alcune fonti però, questo bonus si inserirebbe all’interno del complesso quadro della “nuova Iva” che prevede una rimodulazione delle aliquote.

L’obiettivo è quello di dare “più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti” ha spiegato il premier riferendosi al taglio del cuneo fiscale, obiettivo non solo di Conte ma anche del ministro dell’Economia dem Roberto Gualtieri.