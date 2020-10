Trump positivo al coronavirus, in quarantena insieme alla First Lady e i mercati vanno in rosso

A riportare la notizia è stata l'agenzia Reuters inizialmente, poi confermata da un post pubblicato su Twitter dallo stesso presidente Usa, che conferma di essere risultato positivo al coronavirus e che pertanto inizierà il suo periodo di quarantena.

La notizia della positività al coronavirus di Donald Trump segue quella del test con esito positivo fatto ad Hope Hicks, top adviser che viaggia regolarmente sull'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti.

Il tycoon nelle ultime settimane ha incontrato migliaia di persone nell'ambito della campagna elettorale, che sta entrando proprio in queste settimane nella fase più viva (di pochi giorni fa il primo confronto in Tv con Joe Biden), e nonostante gli inviti ad evitare almeno gli eventi più affollati, Trump ha preso parte anche a quelli con alto numero di presenze.

Trump comunque, secondo quanto riportato dai media, effettua tamponi per verificare la positività al coronavirus di continuo, dunque la situazione è del tutto sotto controllo.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!