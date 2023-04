Chi è Chiara Braga la nuova capogruppo del Pd alla Camera

Il 28 marzo 2023, durante l’assemblea dei deputati a Montecitorio, Chiara Braga è stata eletta per acclamazione capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Subito dopo l’elezione, Braga ha dichiarato di essere pronta ad affrontare questa nuova sfida e di sperare di essere all’altezza delle aspettative. Con questa nomina Chiara Braga prende il posto di Debora Serracchiani che lascia il suo incarico.

Chiara Braga: chi è?

Nata a Como nel 1979, Chiara Braga si è laureata in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano. Nel 2004 è stata assessora all’Urbanistica e vicesindaco del Comune di Bregnano, oltre che vicecapogruppo del Pd in Consiglio provinciale a Como.

Nel 2008, è stata eletta per la prima volta alla Camera con il Partito Democratico e riconfermata nel 2013, 2018 e 2022. A Montecitorio, fa parte della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici. Nel 2022, è stata eletta Segretaria di presidenza della Camera.

I temi di cui si occupa e gli incarichi nel Pd

Braga è sempre stata molto attiva sui temi ambientali e la sua passione per la sostenibilità ambientale si riflette nel suo impegno parlamentare. Nel 2013, con Matteo Renzi segretario del Pd, è stata Responsabile nazionale Ambiente ed Energia nella Segreteria nazionale del partito.

Nel 2018, Nicola Zingaretti l’ha riconfermata come Responsabile nazionale Agenda 2030 e Sostenibilità, oltre che coordinatrice dell’Ufficio di Programma Pd in Segreteria nazionale. Nel 2021, durante la segreteria di Enrico Letta, è stata responsabile della Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture.

Braga ha sempre sostenuto l’importanza della lotta contro il cambiamento climatico e della necessità di unire la questione sociale e quella ambientale. Infatti, durante le elezioni primarie del Pd del 2023, ha appoggiato la campagna di Elly Schlein, la quale ha fatto della lotta al cambiamento climatico uno dei punti cardine del suo programma.

Il primo intervento dopo l’elezione a capogruppo

Dopo essere stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga ha ringraziato i suoi colleghi per la fiducia riposta in lei. Ha inoltre espresso la sua gratitudine a Debora Serracchiani per aver guidato il gruppo in momenti difficili e per il suo esempio di grande responsabilità.

Braga ha anche ringraziato la segretaria del partito, Elly Schlein, per la sua fiducia. Infine, ha sottolineato l’importanza del Partito Democratico come “speranza per milioni di italiani e di italiane” e ha dichiarato che le prossime sfide del gruppo saranno “lavoro, giustizia ambientale e sociale, lotta alle disuguaglianze, fisco e assetti istituzionali”.

