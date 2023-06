Elezioni suppletive: si vota a Monza per assegnare il seggio di Berlusconi al Senato. Ecco a chi potrebbe andare

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo seggio al Senato rimarrà vacante, e per determinare chi prenderà il suo posto, si svolgeranno elezioni suppletive nel collegio uninominale di Monza. Secondo la legge, quando un parlamentare eletto in un collegio uninominale muore, è necessario tornare alle urne per eleggere un nuovo rappresentante.

Il collegio uninominale 06 di Monza, in cui Berlusconi era stato rieletto senatore lo scorso 25 settembre, comprende la provincia di Monza e Brianza. Durante le elezioni precedenti, Berlusconi era stato sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra e aveva ottenuto 231.524 voti, pari al 50,27% delle preferenze.

La candidata del centrosinistra, Federica Perelli, era stata molto distante con il 27,13% dei voti, mentre Fabio Albanese di Azione e Italia Viva aveva ottenuto il 10,16% e Bruno Marton del Movimento 5 Stelle si era fermato al 7,76%. L’affluenza alle urne era stata del 71,05%. Il Comune di Arcore è incluso nel collegio.

In teoria, il collegio Monza-Brianza dovrebbe essere un bastione sicuro per il centrodestra, dato il suo supporto e i rapporti di forza attuali. Tuttavia, le elezioni suppletive possono presentare più incertezze rispetto alle elezioni politiche nazionali, poiché solitamente registrano una minore affluenza.

Assumendo che il centrodestra mantenga l’unità e presenti un unico candidato, sarà interessante vedere se le forze di opposizione al Governo Meloni, come il PD, il centrosinistra nel suo insieme, il Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva, saranno in grado di trovare un accordo e un’alleanza su un candidato comune. Non è scontato che ciò avvenga, ma potrebbe essere un fattore influente nelle elezioni suppletive.

I cittadini di Monza e Brianza saranno chiamati alle urne per le elezioni suppletive entro 90 giorni dalla convocazione della Giunta per le elezioni del Senato, avvenuta il 15 giugno. L’obiettivo è sostituire il seggio vuoto a Palazzo Madama a seguito della morte dell’ex premier. La Giunta ha programmato una seduta per discutere della “Vacanza del seggio nel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia” alle 13:30.

Una volta formalizzata la vacanza del seggio da parte della Giunta a causa della scomparsa di Berlusconi, i cittadini avranno 90 giorni di tempo per tornare alle urne. Tuttavia, a causa delle proroghe previste durante il periodo estivo, potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi fino a metà settembre. Calcolando i 90 giorni, si arriverebbe approssimativamente al 15 settembre, ma è probabile che ci sia un’ulteriore proroga di 45 giorni per includere il periodo estivo, compreso tra il primo agosto e il 15 settembre.

Chi potrebbe prendere il posto di Silvio Berlusconi?

Per quanto riguarda i potenziali candidati del centrodestra per il seggio, sembra probabile che verrà scelto un rappresentante di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra. Sarà compito dei membri di Forza Italia individuare il nome della persona che correrà per sostituire Berlusconi.

Alcuni nomi che sono stati menzionati come possibili candidati includono Andrea Mandelli, un farmacista di Monza vicino ad Antonio Tajani e amico di lunga data di Berlusconi, e Alfredo Messina, un uomo di fiducia della famiglia Berlusconi con un lungo passato nelle aziende Fininvest e Mediolanum. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Forza Italia riguardo a queste possibili candidature.

È probabile che emergeranno ulteriori candidature nel corso delle prossime settimane, quindi potrebbero esserci altre figure che si presenteranno per la competizione elettorale.

