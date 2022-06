Google: Trucchi per trovare cose specifiche nel motore di ricerca

Chi non utilizza Google per le ricerche sul Web? La maggior parte degli utenti si affida alla ricerca tradizionale ignorando che su Google ci sono dei trucchi per trovare velocemente e facilmente contenuti specifici. Se volete evitare di perdere tempo prezioso e cercare contenuti mirati allora non vi resta che ricorrere ai Trucchi su Google.

C’è chi giustamente utilizza il motore di ricerca in modo tradizionale, digitando cosa deve ricercare, eppure vi sono dei piccoli e utili segreti che potrebbero semplificare le vostre ricerche, permettendovi di trovare solo argomenti mirati, evitando dunque di imbattervi in contenuti non attinenti a ciò a cui siete interessati, come purtroppo spesso accade, questo perchè c’è chi utilizza chiavi strategicamente, includendole in argomenti non attinenti, al fine di attirare a sè quanti più visitatori possibili.

Vi sono Trucchi Google da usare indipendentemente dal tipo di browser, sistema operativo o dispositivo in uso, a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Le virgolette



Vi è mai capitato di cercare un argomento specifico e imbattervi in ricerche non attinenti? C’è un trucco per cercare quello che vi occorre su Google, vi basterà digitare la parola interessata tra virgolette, come ad esempio “borsainside”.

Cercare in un sito

Sapevate che su Google potete fare ricerche prendendo in considerazione solo uno specifico sito web? Se ad esempio volete cercare un contenuto in un sito usando Google vi basterà digitare la sintassi site: sitoweb, quindi ad esempio site: borsainside seguito da cosa volete cercare. Così facendo avrete modo di trovare l’argomento desiderato all’interno dello stesso sito, da non confondere con la ricerca che solitamente un sito offre.

Testi delle canzoni

Ebbene si, in Google vi è la possibilità di trovare testi delle canzoni, non dovete far altro che ricorrere all’asterisco per indicare la parte mancante. Ad esempio se state cercando respiri piano per non far rumore e non ricordate bene la canzone, potete sempre digitare respiri * per non far * In questo modo quindi potete trovare facilmente il testo della canzone tanto ricercata.

Cercare un formato specifico

Avete bisogno di un file compresso? Un mp3? Un file PDF, DOC, un’immagine o video? Vi basterà digitare filetype:estensione, quindi se ad esempio avete bisogno di un PDF non dovete far altro che digitare filetype:pdf seguito dall’argomento. Trucco che potrebbe tornarvi utile nel caso in cui vogliate scaricare un formato specifico, come un documento.



Trovare i siti web simili

Se volete sapere dell’esistenza di un sito web simile ad uno di quelli che visitate spesso, vi basterà digitare la sintassi related:amazon.it ad esempio, in questo modo troverete tutti i siti simili. Questo potrebbe tornarvi utile se volete sapere se esistono altri siti che trattano argomenti simili tra di loro.

Esclusione dei termini nella ricerca

Vi è mai capitato di fare una ricerca e trovare cose non attinenti? Esiste un trucco su Google per escludere termini dalla ricerca, non dovete far altro che inserire un trattino prima della parola, quindi ad esempio migliori mouse – gaming, in questo modo troverete solo mouse professionali e non da gioco. Questo è ciò di cui vi parlavamo in precedenza, vale a dire la possibilità di trovare solo ciò che state cercando, escludendo quello che non è attinente con l’argomento interessato.

Cercare al meglio le immagini

Chi non ha mai ricercato immagini su Google? Vi è un trucco per migliorare la ricerca, non dovete far altro che cliccare su Immagini e poi Strumenti, da qui potete decidere dimensione, colori, qualità ed altre opzioni.

Se imparate ad usare Google in questo modo, non solo velocizzerete le ricerche ma troverete solo cose attinenti, quindi escluderete siti e contenuti che non centrano nulla, vi imbatterete in file con estensione desiderata, scoprirete se esistono siti simili o se in un certo sito c’è un dato contenuto. Come ultimo trucco questo potrebbe tornarvi utile per cercare immagini specifiche, evitando le solite immagini casuali e non attinenti.

Google ha tanti trucchi, vi abbiamo elencato i principali, si tratta di sintassi che una volta che imparerete a memoria vi torneranno decisamente molto utili.