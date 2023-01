Chiamate Mute: Chi sono e come bloccarle

Perchè ti chiamano e non rispondono? Vi siete mai posti questa domanda alla ricezione di una chiamata muta? Quando si chiama qualcuno si aspetta che questi oltre a rispondere poi parli, ma non è il caso delle telefonate strane a casa.

Perchè si ricevono telefonate mute?

Perchè squilla il telefono e non risponde nessuno? A meno che il vostro interlocutore che vedete chiaramente sul display abbia il microfono dello smartphone rotto, se vi contatta un numero strano che non conoscete e non vi parla dopo il vostro pronto, per poi mettere giù dopo pochi secondi, allora siete stati vittima di una telefonata spam.

In altre parole quando udite una voce registrata call center, chiamate mute telefono fisso o telefonate mute da cellulare, semplicemente si tratta di una compagnia che ha deciso ci contattarvi per capire a che ora vi trova in casa o comunque disponibile, per poi richiamarvi in un secondo momento e proporvi il loro prodotto, solitamente offerte telefoniche, offerte internet oppure trading e truffe varie. Può capitare di sentire anche una voce registrata in inglese che dice goodbye prima di attaccare o un semplice segnale acustico.

Il nostro consiglio è quello di attaccare la telefonata se dopo il vostro pronto nessuno parla, oltre a farlo se l’interlocutore vuole proporvi qualcosa, dunque evitate di perdere tempo, ma naturalmente attaccare la telefonata non basta, perchè prima o poi sarete richiamati, bisogna intervenire bloccando la telefonata, quindi bloccare numero di telefono.

Chiamate Mute – Come bloccarle

Un tempo chiamavano come anonimo, oggi si affidano a numeri fittizi, per cui se vi state chiedendo Chi è +393760583110, è un numero fasullo, un numero pubblicitario, un numero spam che vi contatterà per frodarvi o proporvi qualcosa. A volte non basta ricorrere alle telefonate mute denuncia per risolvere il problema, per questo entra in gioco il blocco delle chiamate spam. Se usate uno smartphone Android potete bloccare chiamate dal dialer stesso, vale a dire dall’app per le chiamate, nel seguente modo:

Aprite l’app delle chiamate Cliccate sull’icona dei tre puntini (in alto a destra) Cliccate su Impostazioni Cliccate su ID Chiamante e protezione spam Cliccate su Blocca numeri Cliccate su Blocca num. sconosciuti/privati Cliccate su Blocca le chiamate spam e di phishing Cliccate su Attiva e su Blocca le chiamate spam e di phishing Cliccate su Blocca solo chiamate truffa ad alto rischio

In questo modo potrete bloccare chiamate spam, bloccare chiamate truffa, bloccare chiamate phishing o bloccare chiamate numero privato. Se non avete queste opzioni potete sempre scaricare app gratis dal Play Store come ad esempio True Dialer. Se invece avete il numero di casa e quindi volete bloccare chiamate spam, nel caso in cui il vostro numero sia nell’elenco telefonico, allora potete aggiungerlo al registro delle opposizioni. Potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale.

Ricordate, non date mai corda alle chiamate spam, se dopo il vostro pronto nessuno risponde, attaccate subito, se invece avete compreso che si tratta di una chiamata pubblicitaria, non rispondete con SI o frasi di questo tipo, perchè molti purtroppo registrano i vostri SI per attivare servizi a pagamento, limitatevi al pronto o frasi che non possono acconsentire all’attivazione di servizi ed attaccate alla prima occasione utile.

Vi chiameranno purtroppo sempre e comunque, anche se bloccate numeri o richiedete il blocco all’operatore, vi contatteranno con nuovi numeri, quindi la procedura da seguire è la stessa, rispondete e se si tratta di una chiamata spam attaccate e bloccate.

Come iscriversi al registrazioni delle opposizioni

Se non risolvete il problema come descritto, vi è sempre il piano B, da prendere seriamente in considerazione per non ricevere più chiamate pubblicitarie, vale a dire iscrivere il vostro numero al registro delle opposizioni.

L’iscrizione è GRATIS, veloce e intuitiva, una volta fatta non dovrete far altro che attendere il tempo necessario per l’attivazione.Per poter iscrivervi al registro delle opposizioni non dovete far altro che compilare il modulo elettronico sul sito www.registrodelleopposizioni.it, oppure contattare il numero 800 957 766 per le utenze fisse e lo 06 42986411 per i cellulari.

A volte le chiamate pubblicitarie sono frutto o causa della presenza del vostro numero in rete, magari nel tempo vi siete iscritti a qualche piattaforma e servizio oppure avete pubblicato il numero per errore, un pò come accade con le mail, in questo caso non vi resta che cambiare operatore telefonico, assicurandovi di non fare la portabilità del numero, ma di cambiarlo completamente e di prestare attenzione dove lo inserite online.

Attenti ai falsi operatori

In quest’ultimo periodo vanno molto di moda le chiamate telefoniche di operatori fasulli, in altre parole sono operatori che si fingono TIM ad esempio, ma che in realtà appartengono a compagnie differenti, a volte di gestori noti, altre volte di aziende completamente sconosciute. Una delle chiamate truffa del momento è quella nella quale vi informano che la vostra offerta è in scadenza, oppure che ci sono offerte migliori, in qualsiasi caso attaccate la chiamata o garbarmente dite che non siete interessati. Il nostro consiglio è quello di chiamare sempre voi nel caso in cui vogliate attivare o disattivare un’offerta, cambiare operatore o eseguire una qualsiasi altra operazione, non affidatevi mai alle chiamate che ricevete, perchè potreste attivare un nuovo operatore, disattivando il vostro operatore.

Non solo vi ritroverete senza internet o chiamate e messaggi per giorni, ma anche il rischio di non poter disattivare il nuovo operatore o tornare al vecchio operatore così facilmente. Certo, TIM ha sempre il controllo sui cavi, dunque con la forza può rimuovere un operatore fasullo qualora vogliate tornare al suddetto gestore, ma ciò potrebbe richiedere diverso tempo, oltre a portarvi di fronte una bolletta tutt’altro che economica, quindi prestate molta attenzione.

