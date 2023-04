WordPad VS NotePad: Quali sono le differenze?

Cosa è Wordpad?

Il Wordpad è un programma di scrittura avanzato simile al Word di Office. Che differenza c’è tra word e Wordpad? Semplice, con quest’ultimo è possibile lavorare su documenti con lettura, modifica, scrittura e stampa in modo del tutto gratuito, essendo un software che non richiede licenza, pur essendo ufficiale e pre-installato in Windows. Come vengono salvati i file con WordPad? I documenti generati con il Wordpad vengono svelati nel formato .RTF ma potete anche scegliere di salvare i documenti in .DOC e .DOCX per poi consultarli con Office Word.

Wordpad come funziona

Il funzionamento è molto semplice, al punto che chiunque può utilizzarlo senza grossi problemi.Una volta aperto siete pronti per la scrittura, potete utilizzare la barra degli strumenti per accedere a tutto ciò di cui avete bisogno, come formattazione del testo ed altro ancora, per poi stampare il documento, salvarlo e condividerlo, non è Word ma comunque vi permette di scrivere documenti gratuitamente.

Non occorre cercare su Google Wordpad download, il wordpad gratis è già presente nel sistema operativo, se così non fosse, ma vi assicuriamo che lo è, potete sempre scaricare il Wordpad GRATIS dal Windows Store se avete Windows 10 o Windows 11. Che differenza c’è tra un editor di testo esempio Blocco Note e un word processor? Un Word Processor può leggere e modificare file txt mentre non è possibile fare il contrario. Troverete spesso i wordpad rtf che possono essere gestiti solitamente anche con altri programmi. Come si apre WordPad in Windows 10? Semplice, come detto lo trovate nel menu Start, pre-installato in Windows, vi basterà scrivere WordPad e lo troverete, pronto per essere avviato.

Come installare il software WordPad?



Se così’ non fosse come anticipato potete scaricare WordPad GRATIS dal sito ufficiale o store Microsoft. Installare wordpad windows 10 è Gratis, e nel caso ve lo stiate chiedendo, no, non è possibile usare wordpad online, ossia una versione browser del Wordpad, in questo caso potete optare per Office Word. Se optate per scaricare Wordpad GRATIS dallo Store Microsoft, vi ritroverete la Wordpad App su PC, e come tale dunque viene eseguita dal sistema in modo differente da un normale programma, come per l’appunto applicazione.

A cosa serve Notepad?

Il Notepad invece è un programma che permette di scrivere documenti nel formato txt, esiste anche notepad++, ma in questo caso si tratta di un software o app non ufficiale, una versione potenziata, modificata e migliorata rispetto al tradizionale blocco note, che permette di lavorare in html, è comunque una versione rivolta per lo più ai programmatori. Come scaricare Notepad ++? La versione in questione è presente sia nel Windows Store che sul sito ufficiale, ma come detto non è stato sviluppato da Microsoft ma da aziende terze. Se invece vi state chiedendo Come aggiornare Notepad? nel caso siain formato App, vi basterà andare nel Windows Store o Microsoft Store e cercare nuovi aggiornamenti, se invece è il software pre-installato solitamente si aggiorna quando aggiornate Windows, sempre se vi siano nuove versioni disponibili, quindi andate su Start > Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > Verifica Disponibilità.

Qual’è l’etensione blocco note? Come detto il blocco note salva i documenti nel formato txt, che possono essere aperti, modificati, letti, stampati e condivisi anche con Wordpad o Word, tuttavia non è possibile fare il contrario, ossia non potete aprire, modificare, leggere o fare altre azioni ad un file .doc, .rtf o altri formati con il Blocco Note. Quindi sostanzialmente se volete creare documenti complessi con immagini, tabelle, diagrammi, link ipertestuali e cose di questo tipo, usate Word o Wordpad, se invece avete bisogno di un foglio digitale dove scrivere appunti veloci, potete affidarvi al Blocco Note, quest’ultima soluzione è usata principalmente dagli sviluppatori di giochi, dove al loro interno riportano le istruzioni per installare il gioco, giocare, crediti e cosi via dicendo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!