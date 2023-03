Come bloccare FARE CLICK SU AGGIUNGI ESTENSIONE PER CHIUDERE QUESTA PAGINA

Navigando su internet, vi è mai capitato di visitare un sito che causa la comparsa di un popup con il messaggio FARE CLICK SU AGGIUNGI ESTENSIONE PER CHIUDERE QUESTA PAGINA? Il popup è così invadente che non può essere chiuso normalmente, in molti casi la soluzione migliore è quella di chiudere il browser, arrestare il processo, riavviare il PC o in altri modi. Esiste una soluzione che vi permetterà non solo di bloccare il popup invadente ma anche di evitare in futuro di trovarvi nuovamente nella medesima condizione.

Se usate Chrome, Firefox o Edge vi è un’estensione gratis, sicura e affidabile che prende il nome di Tampermonkey, la quale va affiancata ad un apposito script.

Scaricate l’estensione per Firefox o Chrome e installatela Riavviate il browser Usata lo script che potete prelevare da uno dei seguenti siti nell’estensione e riavviate il browser

Install from openuserjs.org

Install from github.com

A questo puntovedrete comparire accando alla barra degli indirizzi una nuova icona, la quale rappresenta l’estensione da voi installata in precedenza, cliccate sulla stessa per bloccare tutte le pubblicità presenti nella pagina web, potete anche creare una lista di preferiti per evitare che blocchi pubblicità in uno o più siti web.

Alternative per bloccare popup e pubblicità

In alternativa vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come bloccare la pubblicità su Internet nel quale vi illustriamo i migliori metodi per bloccare pubblicità in rete. Il popup FARE CLICK SU AGGIUNGI ESTENSIONE PER CHIUDERE QUESTA PAGINA compare di solito in siti pirata o siti pornografici ma potrebbe anche essere presente nei siti infetti da virus. Il consiglio è sempre quello di navigare avendo un buon firewall, un buon antivirus e un buon anti-popup o adblock per bloccare pubblicità o popup invadenti, inoltre di non cliccare mai a caso.

A volte purtroppo la pubblicità inganna, un messaggio può risultare fraudolente o pericoloso per l’utente, sia in termini di dati personali che del dispositivo in uso. Esistono estensioni FAKE per il browser che in realtà installano virus, trojan, malware, spyware, keylogger ed altre minacce in grado di danneggiare il dispositivo in uso o rubare dati personali. Se non riuscite a chiudere popup invadente come quello indicato, potete sempre premere ctrl + alt + canc sulla tastiera e andare su Gestione Attività, infine su Processi, da qui terminare il processo del browser o la scheda aperta che contiene il browser.

In alcuni casi è possibile risolvere il problema anche con Alt + F4 sulla tastiera o cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona del browser e poi su chiudi. Vi è un ulteriore soluzione che potete provare, premere ESC sulla tastiera. Cliccando su Aggiungi Estensione, installerete l’estensione malevola, il popup scomparirà ma vi ritroverete un virus nel browser, quindi è una soluzione da non prendere mai in considerazione, quella di assecondare la richiesta per togliervela di torno. Vi abbiamo proposto i vari metodi, spetta a voi decidere ora quale utilizzare per risolvere il problema.

Ricordate che bloccando pubblicità o popup invadenti, eviterete di trovarvi davanti a questo genere di situazione, tuttavia impedirete al creatore di contenuti, che si tratti di un blogger, youtuber, streamer o altro, di monetizzare dal proprio lavoro. Personalmente vi consigliamo di bloccare la pubblicità in rete solo se strettamente necessario e per la vostra privacy e sicurezza, evitate di fare come si suol dire un tabula rasa, ma bloccate la pubblicità in modo mirato.

Assicuratevi di avere un antimalware, antivirus e firewall installati e attivi sul PC, in questo modo eviterete di infettare il computer con virus come keylogger, spyware, trojan, malware, rootkit ed altri che potrebbero mettere a rischio i vostri dati e file personali, dopo aver ad esempio installato un’estensione malevola o cliccate su un banner pubblicitario e cose di questo tipo. Tra i software consigliati menzioniamo malwarebytes e AVG, ma potete optare anche per Avast e Kaspersky.

