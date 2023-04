ChatGPT non funziona in Italia: Come aggirare il blocco

Quest’oggi in Italia è stato bloccato ChatGTP, ma di cosa si tratta? a cosa serve? come si usa e come aggirare tale blocco? A seguire tutti i dettagli.

Cosa posso fare con ChatGPT?

ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale basato sull’architettura GPT (Generative Pre-trained Transformer) sviluppato da OpenAI. ChatGPT è in grado di svolgere una vasta gamma di compiti linguistici, come rispondere a domande, fare previsioni e generare testo in modo autonomo, usando una vasta base di conoscenze memorizzate durante il processo di addestramento. In altre parole, ChatGPT è un assistente virtuale che usa l’intelligenza artificiale per comprendere e rispondere a testo scritto o parlato.

Con ChatGPT puoi fare molte cose, ad esempio:

Fare domande e ottenere risposte: puoi chiedere a ChatGPT qualsiasi cosa tu voglia sapere e ricevere una risposta. Fare conversazione: ChatGPT è in grado di comprendere e generare testo in modo autonomo, quindi puoi utilizzarlo per fare conversazione su qualsiasi argomento. Ottenere consigli e suggerimenti: se hai bisogno di un consiglio su un argomento specifico, ChatGPT può darti suggerimenti e consigli utili. Creare testo: ChatGPT può generare testo in modo autonomo, quindi puoi utilizzarlo per creare brevi storie, descrizioni, o anche poesie. Apprendimento: ChatGPT può aiutarti a imparare su un argomento specifico, fornendoti spiegazioni e risposte alle tue domande.

Tuttavia, è importante tenere presente che ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale e non può sostituire completamente l’esperienza e la competenza di una persona in un determinato campo.

Perchè ChatGTP è bloccato in Italia?

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è recentemente espresso in merito a ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI. Secondo quanto riportato, il Garante si sarebbe messo di traverso rispetto all’utilizzo di ChatGPT in Italia, sollevando dubbi sulla protezione dei dati personali degli utenti.

In particolare, il Garante avrebbe chiesto maggiori informazioni riguardo al trattamento dei dati personali da parte di ChatGPT, e avrebbe espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che i dati degli utenti possano essere utilizzati per scopi non consentiti o non autorizzati. Secondo quanto riferito, l’autorità di controllo avrebbe anche sollevato dubbi sulla mancanza di informazioni chiare e complete riguardo alla privacy policy di ChatGPT.

Tuttavia, al momento non è ancora chiaro se l’utilizzo di ChatGPT in Italia verrà effettivamente bloccato. OpenAI ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere le preoccupazioni sollevate dal Garante e per garantire la massima trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti.

In ogni caso, questa vicenda solleva importanti questioni riguardo alla privacy e alla protezione dei dati personali nel contesto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Come sempre, è fondamentale che le aziende che utilizzano l’IA rispettino le normative sulla privacy e forniscono informazioni chiare e trasparenti riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti. Solo in questo modo potremo garantire che l’innovazione tecnologica si sviluppi nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui.

Come aggirare il blocco di ChatGTP in Italia?

Per usare ChatGTP in Italia nonostante sia stato bloccato, seppure temporaneamente, potete ricorrere a proxy o VPN GRATIS. Ce ne sono molte in giro, la migliore VPN GRATIS per usare ChatGTP in Italia è ProtonVPN.

ProtonVPN è un servizio VPN sviluppato dalla società svizzera Proton Technologies AG, nota anche per la sua popolare soluzione di posta elettronica sicura, ProtonMail. Il servizio VPN è stato lanciato nel 2017 ed è diventato rapidamente popolare tra gli utenti che cercano una maggiore privacy e sicurezza online.

Ma cos’è esattamente una VPN e perché potrebbe essere importante utilizzarla? Una VPN, acronimo di “Virtual Private Network“, è una tecnologia che consente di creare una connessione sicura e privata tra il proprio dispositivo e Internet. Quando ci si connette a una VPN, il traffico Internet viene instradato attraverso un server remoto, rendendo difficile per i terzi monitorare o intercettare la propria attività online. Ciò può essere particolarmente utile per chi utilizza reti Wi-Fi pubbliche, che possono essere facilmente intercettate da hacker o altri malintenzionati.

ProtonVPN si distingue dagli altri servizi VPN per alcune caratteristiche uniche. In primo luogo, il servizio è sviluppato e gestito da una società svizzera, che garantisce una forte protezione della privacy. Inoltre, ProtonVPN utilizza una crittografia avanzata per proteggere le connessioni degli utenti, e offre una varietà di funzionalità di sicurezza aggiuntive, come la “Secure Core“, che instrada il traffico attraverso server sicuri in paesi con leggi sulla privacy rigorose.

Il servizio VPN di Proton è disponibile in diverse versioni, tra cui una versione gratuita con alcune limitazioni, come il numero di server e la velocità di connessione. Tuttavia, la versione a pagamento offre una maggiore scelta di server, una maggiore velocità di connessione e una maggiore flessibilità nell’utilizzo del servizio.

In conclusione, ProtonVPN è una soluzione VPN solida e affidabile che offre una protezione avanzata della privacy e della sicurezza online. Tuttavia, come con qualsiasi servizio VPN, è importante utilizzare ProtonVPN in modo responsabile e nel rispetto delle leggi e delle normative locali.

