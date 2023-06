Come attivare la eSIM Iliad | SmartWorld

Negli ultimi anni, la tecnologia ha reso possibile l’utilizzo delle eSIM, ovvero le SIM virtuali che sostituiscono le tradizionali SIM fisiche. Questo innovativo sistema offre vantaggi come maggiore flessibilità e praticità. Iliad, l’operatore telefonico noto per le sue offerte convenienti, ha finalmente introdotto la possibilità di attivare le eSIM. In questa guida dettagliata, ti spiegheremo il processo di attivazione passo dopo passo.

Prerequisiti

Uno smartphone compatibile con le eSIM. Puoi trovare l’elenco dei dispositivi supportati sul sito di Iliad.

Una foto della tua SIM fisica (la parte frontale, escludendo il chip).

Una foto del tuo codice fiscale (puoi utilizzare la parte frontale della tua tessera sanitaria).

Una SIM fisica Iliad attiva che desideri trasformare in eSIM.

Un altro smartphone o un PC per inquadrare il QR Code durante l’attivazione.

Costi

I costi dell’attivazione dipendono dal piano tariffario Iliad che possiedi. Se hai un piano da 9,99€ al mese, l’attivazione della eSIM sarà gratuita. Se il tuo piano ha un prezzo mensile inferiore, dovrai pagare una tantum di 9,99€ per attivare la SIM digitale. Tutte le informazioni dettagliate sui costi sono disponibili nell’Area Personale di Iliad durante la procedura di attivazione.

Procedura di attivazione

Passo 1: Accedi alla tua Area Personale Iliad utilizzando le tue credenziali di accesso.

Passo 2: Clicca sul menu ad hamburger presente nel lato sinistro della schermata accanto al logo di Iliad. Seleziona l’opzione “La mia offerta”.

Passo 3: Nella sezione “La mia offerta”, troverai un nuovo elemento chiamato “Passa dalla SIM fisica alla eSIM”. Fai clic su questa voce per iniziare la procedura di attivazione.

Passo 4: Iliad fornirà ulteriori istruzioni sulla transizione dalla SIM fisica alla eSIM. Assicurati di avere a portata di mano la foto della tua SIM e del tuo codice fiscale come richiesto. Verrà anche indicato il costo dell’attivazione in base al tuo piano tariffario.

Passo 5: Carica la foto della SIM e la foto del codice fiscale come indicato. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l’operazione.

Passo 6: A questo punto, Iliad richiederà un’autenticazione tramite codice OTP (One-Time Password). Dovrai inserire il codice OTP che riceverai tramite SMS sul tuo numero di telefono. Se hai rimosso la SIM fisica per fare la foto, reinseriscila temporaneamente per ricevere l’SMS.

Passo 7: Dopo aver inviato il codice OTP, vedrai la conferma che la tua eSIM Iliad sarà pronta tra breve. Iliad verificherà i dati inviati per garantire l’autenticità e ti invierà una email con tutti i dettagli necessari per il passaggio.

Passo 8: Entro pochi minuti, dovresti ricevere una email da Iliad con istruzioni sul download della tua eSIM. Apri l’allegato della mail, che contiene un PDF con tutte le informazioni necessarie.

Passo 9: Nel PDF, troverai un QR Code che puoi inquadrare utilizzando lo smartphone sul quale desideri installare la eSIM. Puoi anche inserire manualmente il codice di attivazione presente nel PDF sul sito frm.prod.ondemandconnectivity.com.

Passo 10: Dopo aver inquadrato il QR Code o inserito manualmente il codice di attivazione, autorizza lo smartphone a scaricare la eSIM. Inserisci il codice segreto indicato nel PDF (potrebbe essere denominato “Codice di conferma dell’operatore” su Android) e avvia il download della eSIM.

Passo 11: Una volta completato il download, rimuovi la SIM fisica dal tuo smartphone e accedi al menu di gestione delle SIM. Lì, dovresti trovare la nuova eSIM “Iliad Italy” da attivare per iniziare a utilizzarla.

Passo 12: Inserisci il codice PIN della nuova eSIM quando richiesto. Il PIN sarà indicato nell’Area Personale di Iliad nella sezione “Attivazione della eSIM”. Di solito, il PIN predefinito è 1234. Una volta inserito il PIN, la tua eSIM Iliad sarà attiva e pronta per l’uso.

Con l’introduzione delle eSIM, Iliad offre ai propri clienti la possibilità di sbarazzarsi delle classiche SIM fisiche. Seguendo attentamente questa guida, potrai attivare la tua eSIM Iliad e godere di maggiore flessibilità e praticità nella gestione della tua connessione telefonica. Non dimenticare di seguire le istruzioni fornite da Iliad durante il processo di attivazione per garantire un’esperienza senza intoppi.

