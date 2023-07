Come effettuare videochiamate con Telegram sia da smartphone che da computer

Telegram è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, apprezzata per la sua versatilità e per le numerose funzioni extra, tra cui i gruppi e i canali. Oltre alle tradizionali chiamate vocali, Telegram offre anche la possibilità di fare videochiamate, consentendo agli utenti di interagire faccia a faccia, ovunque si trovino.

Le videochiamate su Telegram sono estremamente semplici da utilizzare e rappresentano un’ottima soluzione sia per restare in contatto con amici e familiari, che per effettuare videocall di lavoro. Sia che tu stia utilizzando Telegram su uno smartphone Android o iPhone, o tramite la versione per computer, questa guida ti mostrerà passo dopo passo come avviare e gestire una videochiamata.

Come videochiamare con Telegram da smartphone:

Assicurati di avere l’app di Telegram installata sul tuo smartphone. Puoi scaricarla gratuitamente dal Google Play Store (per Android) o dall’AppStore (per iPhone). Accedi all’app di Telegram e assicurati di essere connesso al tuo account. Apri la chat con l’utente che desideri chiamare tramite videochiamata. Nella parte superiore della chat, dovresti vedere un’icona a forma di videocamera. Tocca questa icona per avviare la videochiamata. Il destinatario riceverà la notifica della videochiamata e potrà scegliere se rispondere o meno. Se accetta, la videochiamata inizierà, e potrai vedere e sentire il tuo interlocutore. Durante la videochiamata, puoi passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore toccando l’icona della telecamera corrispondente. Inoltre, puoi disattivare l’audio per trasformare la videochiamata in una chiamata vocale normale, se necessario. Quando hai finito la videochiamata, basta premere l’icona rossa del telefono per terminarla. Se vuoi avviare una videochiamata da un gruppo, la procedura è simile. Entra nel gruppo di Telegram, quindi tocca l’icona a forma di videocamera nella parte superiore della schermata del gruppo. Gli utenti del gruppo riceveranno una notifica e potranno scegliere di partecipare alla videochiamata.

Videochiamate Telegram – Borsainside.com

Come videochiamare con Telegram da computer:

Puoi utilizzare Telegram su computer utilizzando l’app Telegram Desktop o accedendo a Telegram Web tramite un browser compatibile. Assicurati di essere connesso al tuo account Telegram. Apri la chat con l’utente che vuoi chiamare tramite videochiamata. Nella parte superiore della chat, troverai un’icona a forma di cornetta. Fai clic su questa icona per avviare una chiamata vocale. Una volta avviata la chiamata vocale, vedrai un’opzione per attivare la fotocamera e trasformare la chiamata in una videochiamata. Fai clic sull’icona della fotocamera per aggiungere il video. A questo punto, l’app di Telegram chiederà il permesso di utilizzare la webcam del tuo computer e il microfono. Concedi i permessi necessari. La videochiamata inizierà, e potrai vedere e sentire il tuo interlocutore. Durante la videochiamata, puoi disattivare il video o l’audio utilizzando le icone appropriate sulla schermata della chiamata. Per terminare la videochiamata, fai clic sull’icona rossa del telefono.

Ora hai tutte le informazioni necessarie per effettuare videochiamate con Telegram sia da smartphone che da computer. Che tu stia restano in contatto con amici e parenti o conducendo videocall di lavoro, questa funzione comoda dell’app di messaggistica ti permetterà di comunicare in modo efficace e immediato.

