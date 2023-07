Guida per silenziare WhatsApp e le sue notifiche

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata in Italia, ma a volte le molteplici notifiche possono diventare fastidiose per gli utenti. Fortunatamente, è possibile silenziare WhatsApp e eliminare le distrazioni causate dalla ricezione di messaggi e chiamate. Qui di seguito, ti spiegheremo come fare per silenziare WhatsApp su diverse piattaforme.

Silenziare WhatsApp su Android

Apri l’app WhatsApp sul tuo dispositivo Android. Accedi all’elenco delle chat e individua la conversazione che desideri silenziare. Puoi utilizzare la funzione di ricerca tramite l’icona della lente di ingrandimento in alto, se necessario. Tieni premuto sul nome della chat per alcuni secondi. Nella barra in alto, premi sui tre puntini verticali per aprire il menu delle opzioni. Seleziona “Mostra contatto” per le conversazioni con utenti singoli o “Info gruppo” per i gruppi. Ora, accedi al menu “Silenzia notifiche“, dove puoi scegliere tra le opzioni “8 ore”, “1 settimana” o “Sempre”. Se desideri personalizzare ulteriormente le notifiche, puoi scegliere l’opzione “Notifiche personalizzate” per impostare toni, vibrazioni e altre preferenze specifiche per quel contatto o gruppo.

È anche possibile accedere alle impostazioni generali dell’app WhatsApp premendo sui tre puntini verticali nella schermata principale e selezionando “Impostazioni“. Qui, nella sezione “Notifiche“, puoi personalizzare il funzionamento generale delle notifiche dell’applicazione. Se desideri evitare di ricevere messaggi da un utente specifico, puoi bloccare il contatto WhatsApp.

Silenziare WhatsApp su iPhone

Apri l’app WhatsApp sul tuo iPhone. Nella sezione “Chat“, individua la conversazione che desideri silenziare. Tocca il nome dell’utente o il nome del gruppo visualizzato in alto. Qui troverai l’opzione “Silenzioso” e puoi scegliere tra le opzioni di durata: “8 ore”, “1 settimana” o “Per sempre”.

Se desideri personalizzare ulteriormente le notifiche, puoi accedere alle “Impostazioni” di WhatsApp e selezionare “Notifiche”. Da qui, avrai diverse opzioni per silenziare WhatsApp e personalizzare le notifiche e i suoni dell’applicazione.

Silenziare WhatsApp su computer

Puoi anche silenziare WhatsApp quando lo usi su un computer, sia tramite l’app WhatsApp Desktop che tramite la versione accessibile tramite browser, WhatsApp Web.

Accedi all’elenco delle chat e individua la conversazione da silenziare. Clicca con il tasto destro del mouse sulla conversazione. Dal menu che appare, seleziona l’opzione “Silenzia“. Puoi scegliere tra le opzioni di durata: “8 ore”, “1 settimana” o “Per sempre”.

Anche in questo caso, puoi accedere alle “Impostazioni” dell’app WhatsApp per personalizzare ulteriormente il funzionamento dell’applicazione riguardo i suoni e gli avvisi ricevuti.

Come silenziare le chiamate su WhatsApp

Se desideri silenziare le chiamate su WhatsApp, ci sono diverse opzioni disponibili:

Abbassare il volume del telefono: La soluzione più semplice è abbassare completamente il volume del tuo smartphone quando desideri evitare di ricevere chiamate. Bloccare il contatto: Per evitare di ricevere chiamate da un utente specifico tramite WhatsApp, puoi bloccare il contatto. Su Android, vai su “Impostazioni” > “Privacy” > “Contatti bloccati” e seleziona l’utente da bloccare. Su iPhone, segui la stessa procedura accedendo a “Impostazioni” > “Privacy” > “Contatti bloccati”.

Seguendo queste semplici istruzioni, potrai silenziare WhatsApp e le sue notifiche sia su dispositivi Android, iPhone che sul computer. Inoltre, potrai gestire le chiamate in modo da non essere disturbato quando necessario.

