Investire in gambling e igaming può funzionare? Le migliori azioni

Investire nel gioco d’azzardo e nei videogiochi può funzionare come strategia per guadagnare denaro. Vediamo insieme quali sono i titoli su cui poter fare affidamento per delle operazioni che funzionino.

In un mondo sempre più digitale capita di immaginare di poter investire il proprio denaro in società che sono in piena espansione negli ultimi anni. Tra i titoli più interessanti, non possiamo non menzionare società di igaming e gambling vista la grande popolarità di entrambi. Le migliori slot con soldi veri e i videogiochi più noti sono, infatti, molto conosciuti e le piattaforme che offrono le slot e quelle che si occupano di gaming online hanno milioni di conti attivi nel mondo. Parliamo di vere e proprie industrie: il settore del gioco d’azzardo ha fatturato, nel 2022, 10,3 miliardi di euro solo in Italia. Il settore dei videogiochi, invece, sempre nel 2022, ben 2,2 miliardi di euro nel nostro paese.

Come investire nel gioco d’azzardo?

Il gioco d’azzardo legale in Italia è sempre più digitalizzato. Le piattaforme online sono diventate le preferite dagli appassionati che, in migliaia, si sono registrati sui siti autorizzati dall’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente di Stato preposto al controllo delle concessioni. Investire capitale nei settori in forte crescita è, oltretutto, un metodo comune e abbiamo società, decisamente valide, su cui poter pensare di fare operazioni. Parliamo di nomi come 888Holdings, società che opera nei casinò online, nel poker, bingo, slot soldi veri.

Interessante anche Betsson AB, società svedese di casinò online presente in Asia e in Europa così come Entain che si occupa di grandi operatori come bwin. Non solo: William Hill, una delle società più antiche del mondo è presente in Borsa da anni così come LeoVegas che si occupa di paesi europei ma anche di Canada e Sud America. Si può, dunque, pensare di investire parte del nostro denaro in società che si occupano di gambling e che hanno una reputazione eccellente, come queste appena menzionate.

Si può investire in aziende di videogiochi?

Con l’intelligenza artificiale sempre più performante e con un metaverso tutto da scoprire, anche pensare di investire in aziende di videogiochi, quindi igaming, non è mai sbagliato. Anche in questo caso parliamo di colossi veri, di aziende come Nintendo e Sony che hanno fatto la storia di questo settore.

Nintendo ha una storia antichissima: fondata nel 1889 per la distribuzione di carte da gioco è diventata, poi, famosissima negli anni Ottanta, grazie a portatili e console da tavolo. Il Game Boy, la Nintendo Switch, la Nintendo DS e la Nintendo 3DS sono delle corazzate con milioni di utenti in tutto il mondo. Il personaggio di Mario Bros, poi, da poco protagonista al cinema con una pellicola a lui dedicata, è non solo la mascotte dell’azienda ma una vera icona culturale.

Sony, anch’essa giapponese e fondata nel 1946, ha sempre avuto una marcia in più su tutto ciò che è innovazione: dal compact disc portatile ai videoregistratori, dal walkman al laserdisc. Nel 1993, poi, con la prima Playstation, ha completamente stravolto il mondo dei videogiochi aumentando la qualità della grafica e delle performance a livelli mai visti in precedenza.

Per chi, invece, avesse voglia di investire su un’azienda che produce videogiochi impossibile non menzionare Electronic Arts, società statunitense attiva dal 1982 che produce alcuni dei titoli di gaming più famosi al mondo. Parliamo di FIFA, The Sims, PGA Tour, Star Wars Jedi Survivor, Battlefield, Lost in Random, Formula 1, Madden NFL, Medal of Honor e tanti altri.

