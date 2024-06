Truffa Paypal - Borsainside.com

Dopo la truffa della falsa bolletta TIM, giusto per citarne una, perchè se ci seguite da tempo sapete che spesso trattiamo tale argomento, è il turno della Truffa che colpisce chi ha un conto PayPal. Stando a quanto ripportato in rete, pare che stia circolando un messaggio che avvisa la vittima di aver ricevuto un addebito di una certa cifra, e che se non si clicca sul link e inserisce i dati, non si può annullare la transazione, di conseguenza si perdono tali soldi, ovviamente è una Truffa.

Finto addebito su PayPal? Attenti!

Il messaggio in questione per la precisione recita qualcosa del tipo “è stato effettuato un pagamento di 545,47 EUR con la carta **** presso PayPal. Se non riconosci questo pagamento, bloccalo”

Al messaggio viene allegato un link malevolo, una volta cliccato sullo stesso, si viene reindirizzati verso una pagina molto simile a quella di PayPal, dove viene richiesto l’inserimento dei dati personali per annullare l’addebito, ma ovviamente così facendo regalerete le vostre credenziali ai truffatori, che non esiteranno a svuotare il vostro conto.

Ci teniamo a precisare e sottolineare che una banca non vi chiederebbe mai di svolgere un’operazione simile. Certo, può capitare che ci siano addebiti non autorizzati, sopratutto quando non si dispone dell’autenticazione a due fattori, quando si clicca su link malevoli o in altre occasioni, ma non riceverete mai un messaggio, mail o chiamata che vi invita a cliccare su un link e inserire i dati per annullare la transazione.

Una transazione non autorizzata è oramai andata a buon fine, quello che potete fare è contattare la banca e bloccare la carta e/o il conto, esponendo poi una denuncia per ricevere il rimborso. Quindi, se utilizzate PayPal, e magari delle carte associate, assicuratevi di non cadere vittima di questa truffa.

