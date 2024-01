WhatsApp: I canali si aggiornano con importanti novità

A distanza di tempo dall’arrivo dei canali WhatsApp per tutti gli utenti, sono state implementate quest’oggi alcune novità interessanti di cui vi parliamo a seguire.

Le novità di WhatsApp per i canali

Tra le nuove opzioni, spicca la possibilità di pubblicare aggiornamenti in formato audio, introducendo i tanto attesi messaggi vocali nei Canali di WhatsApp. Questa caratteristica aprirà nuove strade per la comunicazione, consentendo agli utenti di esprimersi in modo più personale e immediato. Un’immagine di copertina a corredo dell’annuncio mostra quanto il formato audio sia stato integrato nella piattaforma, suggerendo un’esperienza coinvolgente e dinamica.

Ma le novità non si fermano qui. WhatsApp ha implementato la possibilità di creare sondaggi all’interno dei Canali, dando agli amministratori la possibilità di coinvolgere attivamente la loro audience e raccogliere feedback in modo strutturato. Questo nuovo strumento democratizza ulteriormente la comunicazione nei Canali, consentendo agli utenti di esprimere le proprie opinioni e partecipare attivamente alle discussioni.

L’aggiornamento include anche miglioramenti sulla gestione dei Canali. Adesso, è possibile nominare fino a 15 amministratori per ciascun Canale, ampliando le possibilità di gestione e consentendo una maggiore flessibilità nella moderazione e nell’organizzazione del contenuto. Inoltre, è in arrivo un’interfaccia che permetterà di pubblicare direttamente un contenuto del Canale anche nello Stato dell’utente, ampliando ulteriormente la visibilità e l’accessibilità del materiale condiviso.

Naturalmente come spesso accade, tali novità non sono disponibili per tutti fin da subito, l’aggiornamento è appena stato rilasciato, ciò ne consegue che potrebbero volerci giorni per vedere le modifiche apportate.

