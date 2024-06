Youtube accusata di saltare i video con gli Adblock ma lo nega

Dopo i rallentamenti su Youtube contro chi usa Adblock, la piattaforma ne pensa un’altra delle sue per contrastare chi blocca la pubblicità, o almeno questo è quanto si afferma in rete, anche se Youtube ha già smentito la cosa, affermando di non aver implementato alcun sistema del genere, ad ogni modo scopriamo di cosa si tratta.

Blocchi la pubblicità su Youtube? Allora ti Skippo i video

Stando a quanto affermato da svariati utenti su Reddit e non solo, pare che su Youtube in questi giorni, sia stato implementato un nuovo sistema per contrastare chi usa Adblock per bloccare la pubblicità nei video, si tratta dello Skip dei video, e nonostante si posizioni il cursore all’inizio o al punto desiderato, il video viene skippato ugualmente.

Alle accuse Youtube ha risposto di non aver introdotto nulla di simile, ma ironia della sorte, come accadde con i rallentamenti, anche questa nuova limitazione è scomparsa così come è apparsa sulla piattaforma, in modo silenzioso, come se fosse un test condotto da Youtube per valutare sia la reazione degli utenti che la funzionalità della stessa.

Non possiamo di certo negare che Youtube sta provando da tempo in più modi a cercare una possibile soluzione per contrastare chi non vuole abbonarsi al Premium ma continua ugualmente a bloccare la pubblicità. Nel caso non lo sappiate, il Premium, tra le varie agevolazioni per gli abbonati, include proprio lo skip della pubblicità, oltre la riproduzione in background ed altre funzionalità.

Ad ogni modo, come detto, sia i rallentamenti che lo skip dei video sono magicamente scomparsi dalla piattaforma, che si sia trattato di un bug oppure Youtube sta testando nuove limitazioni contro gli Adblocker? Solo il tempo potrà dirlo.

