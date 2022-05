Azioni Twitter in calo: ora valgono meno di quando Musk annunciò l’acquisto

Le azioni Twitter perdono ancora terreno: hanno bruciato tutti i guadagni ottenuti dopo che Musk ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9%.

Le azioni di Twitter hanno perso tutti i loro guadagni dal momento in cui Elon Musk ha rivelato il mese scorso di aver acquistato una partecipazione del 9% nella società titolare di uno dei più noti social network del mondo.

Nell’ultima sessione il titolo è crollato del 6% a 38,25 dollari, scendendo sotto il prezzo di chiusura di 39,31 dollari del 1° aprile, l'ultima sessione di trading prima che Musk rivelasse la sua partecipazione di minoranza in Twitter. Gli investitori hanno venduto il titolo per il timore che Musk rinunci all'accordo di fine aprile per l'acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, pari a 54,20 dollari per azione.

Sebbene il titolo fosse già in calo all'inizio della scorsa settimana, il crollo si è accelerato dopo che venerdì Musk ha twittato che l'accordo è sospeso fino a quando non scoprirà maggiori dettagli sugli account falsi e sulla loro diffusione sulla piattaforma. In seguito ha scritto di essere "ancora impegnato nell'acquisizione", cosa che ha spinto il presidente di Twitter Bret Taylor a rispondere: "Lo siamo anche noi".

Ricordiamo in tal merito che giovedì scorso Twitter ha annunciato il blocco delle assunzioni, la revoca delle offerte e il taglio dei costi. A lasciare l’azienda due dirigenti, tra cui il responsabile dei prodotti per i consumatori Kayvon Beykpour, che ha dichiarato che l'amministratore delegato Parag Agarwal gli ha chiesto di andarsene.

Agrawal ha dichiarato venerdì che si aspetta ancora che la vendita a Musk vada in porto, ma che è pronto a continuare a "guidare e gestire Twitter" nel caso in cui ciò non avvenga. Con la continua discesa del titolo, Twitter è ora valutato poco più di 29 miliardi di dollari, ovvero circa 15 miliardi di dollari in meno rispetto al prezzo di acquisto concordato da Musk.

