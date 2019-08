Trading online sulle criptovalute: Stellar Lumens disponibile sull'exchange eToroX

Stellar Lumens è stata aggiunta come valuta di base sullo scambio eToroX: ecco tutte le coppie disponibili

CONDIVIDI

Ancora novità nel trading online sulle criptovalute. eToroX, sussidiaria blockchain della piattaforma di investimento globale eToro, ha reso noto che a partire da oggi Stellar Lumen (XLM) sarà disponibile sull’exchange di eToroX. L'annuncio dell'arrivo del nuovo crypto-asset è avvenuto nell'ambito dell'incremento degli accoppiamenti di fiat currencies deciso dall'exchange.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>

Per coloro i quali fossero poco esperti di criptovalute, ricordiamo che Stellar è un protocollo di rete di pagamento decentralizzato a open source che ha in Stellar Lumen (XLM) propria valuta. Attualmente Stellar funge come nesso di collegamento tra banche, sistemi di pagamento e persone. L'obiettivo degli ideatori di Stellar Lumen è quello di dare libero accesso globale a ttutti cercando di contenere i costi del servizio.

Ovviamente entusiasta della decisione di aprire a Stellar LumensJed McCaleb, CTO della Stellar Development Foundation. Il manager commentando la notizia, ha affermato che è entusiasmante che eToro abbia deciso di aggiungere Stellar Lumens come valuta di base sullo scambio eToroX. McCaleb ha anche riconosciuto che eToro stia giocando un ruolo molto significativo nel provare a colmare il "divario esistente tra i mercati finanziari tradizionali e il mondo blockchain".

Ma cosa cambierà adesso che Stellar è disponibile sull’exchange eToroX? In pratica l'exchange eToroX trasformerà Stellar in una valuta base per il trading di accoppiamenti su eToroX. Stellar Lumens, qundi, potrà essere scambiata con altri criptoasset e stablecoin.

Tra le coppie disponibili sull'exchange eToroX ci sono: USD (XLM-USDEX) GBP (XLM-GBPX), Yen giapponese (XLM-JPYX), Euro (XLM-EURX) e con Bitcoin (BTC-XLM) ed Ethereum (ETH-XLM).

In merito all'arrivo di Stellar su eToroX, Doron Rosenblum, amministratore delegato della stessa eToroX, ha affermato che l'obiettivo è quello di rendere il mondo tokenizzato aperto a tutti. E' all'interno di tale logica che va inserita la strategia di eToroX tesa a portare "risorse cripto e tokenizzate a un pubblico più ampio" permettendo a tantissimi clienti di "fare trading con fiducia su una piattaforma sicura e regolamentata."

A tal riguardo ricordo che eToro ti fornisce in modo del tutto gratuito la demo per imparare ad operare. Attraverso la demo potrai usare tantissimi strumenti e tantissime funzioni personalizzate. Inolte la demo ti permette anche di usare l'importante strumento del Copy Trading attraverso il quale potrai copiare le strategie trading degli investitori più bravi.

eToro - Demo gratuita con 100.000€



Fai trading sulle criptovalute



Con la funzioni Copy Trading copia le strategie dei traders più bravi



Broker sicuro e affidabile



Scopri l'exchange eToroX

Secondo Rosenblum oggi la tecnologia blockchain ha finalmente i mezzi per provare ad "includere più persone in un nuovo universo finanziario". Con Stellar - ha proseguito il manager - eToroX condivide questa mission ed è proprio per tale motivo che l'exchange è entusiasta di di aver aggiunto Stellar al proprio portafoglio criptovalute e alla propria blockchain per permettere ai clienti di "acquistare, vendere e conservare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Con l'occasione eToroX ha già annunciato che è sua intenzione rendere disponibili in futuro ulteriori coppie di trading in base alle quali più valute di cripto base sono ancorate a contro valute legali.