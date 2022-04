eToro lancia eToro.art a sostegno degli NFT. Ecco come funziona

eToro entra sul mercato degli NFT lanciado eToro.art il programma che guarda ai creatori emergenti

eToro si conferma un broker molto attento alle trasformazioni in ambito digitale e lancia eToro.art un programma specificatamente ideato per dare sostegno ai creatori, alle agenzie e ai brand del mondo NFT (Non Fungible Token).

La decisione di eToro di aprire agli NFT non è casuale. La social community dell'investimento, infatti, già alcuni anni fa, fiutando la crescente importanza delle criptovalute, aveva deciso di affiancare al classico trading online attraverso i CFD (Contratti per Differenza) anche la possibilità di comprare asset digitali fisici utilizzando l'exchange eToroX.

Il lancio di eToro.art, fatti i dovuti distinguo si inserisce nello stesso filone che ispirò, a suo tempo, eToroX. Aprendo al mondo degli NTF, inoltre, eToro dimostra di essere sempre meno un classico broker CFD e sempre più una piattaforma multifunzionale sulla quale, tra l'altro, già da tempo è possibile comprare ETF e azioni reali senza pagare commissioni (qui il sito ufficiale).

Ma concentriamo sull'ultima arrivata: eToro.art. Cosa è precisamente e soprattutto come funziona?

Il programma si configura come un fondo dotato di 20 milioni di dollari che verrèà usato per acquistare NFT di qualità ma anche per finianziare creatori emergenti e progetti NFT. Obiettivo di fondo di eToro è quello di procedere ad una integrazione tra la comunità che si è riunita attorno agli NFT e la community social eToro forte oramai di oltre 27 milioni di utenti registrati. Impegno del broker è quello di offrire nuovi modi per esplorare la tecnologia NFT da molti ritenuta come uno dei più grandi mega-trend del futuro.

eToro.art NFT: come si articola

Il programma NFT di eToro si articola in due distinte fasi. La prima è in realtà già avvenuta con la presentazione della collezione NFT di eToro che comprende tutta una serie di progetti come ad esempio Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, World of Women oltre a tanti altri progetti di artisti emergenti. Nel momento in cui tutti i fondi saranno distribuiti, eToro diventerà uno principali collezionisti di NFT di tutto il mondo.

C'è poi la seconda parte del progetto eToro.art che prevede sun sostegno reale ai creatori e ai brand che sono impegnati in nuovi progetti NFT. Obiettivo di eToro è quello di allocare 10 milioni di dollari, vale a dire metà dell'investimento stimato, in progetti emergenti. Praticamente il broker agirà come partner strategico a sostegno del lancio sul mercato. I creatori e i brand di NFT che decideranno di collaborare con eToro riceveranno servizi di supporto per lo sviluppo die progetti NFT. Chi fosse interessato a participare a quello che si configura come un vero e proprio bando, deve presentare domanda di ammissione su eToro.art.

Il commento di Yoni Assia

Secondo Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro, aprendo agli NFT, l'azienda ha confermato di avere lo sguardo rivolto alle transformazioni in atto. Dopo il metaverso (su sui è possibile investire attraverso un apposito Copy Fund denominato MetaverseLife (qui il sito ufficiale) è adesso la volta degli NFT.

Assia ha ricordato come eToro ha dalla sua una comunità di oltre 27 milioni di utenti

registrati che vogliono accedere alle tecnologie emergenti ed ha ribadito come eToro sia stata la prima piattaforma ad integrare gli asset più tradizionali (come ad esempio le azioni o le coppie forex) con le criptovalute. Alla luce di tali premesse, ha quindi concluso Assia, è inevitabile che eToro funga da ponte di collegamento verso gli NFT e il metaverso.



Commento positivo anche da parte di Guy Hirsch, Managing Director di eToro.Art, secondo il quale gli NFT faranno convergere cultura, tecnologia e investimenti. Grazie alle sue caratteristiche, ha aggiunto il manager, eToro è ben posizionata per ambire ad essere guida in questo spazio.

Dalle parole ai fatti: eToro farà debuttare la propria collezione al Bass Contemporary Art Museum di Miami

questa settimana. Appena pochi giorni fa, un asset explorer e appa di tracciamento acquisita da eToro nel 2019, aveva reso noto la possibilità di includere gli NFT accanto agli altri asset, dalle azioni alle criptovalute.