Binance lancia i servizi di Cloud Mining per Bitcoin nonostante i problemi con la SEC Usa

Binance, uno dei principali exchange di criptovalute, ha compiuto una mossa interessante lanciando i servizi di cloud mining per Bitcoin, nonostante sia sotto la lente d’ingrandimento della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L’exchange ha annunciato di recente l’introduzione di prodotti di cloud mining basati su abbonamento, specificamente dedicati al Bitcoin.

A partire da ieri 15 giugno, i trader che sono interessati al mining di Bitcoin ma sprovvisti dell’attrezzatura necessaria potranno abbonarsi ai servizi di cloud mining di Binance e acquistare hashrate. L’hashrate rappresenta la potenza di calcolo richiesta per confermare e convalidare le transazioni di Bitcoin sulla blockchain.

Attualmente, Binance vende 1 Terahash al secondo (Th/s) al prezzo di $10,7280. Questo costo include sia l’hashrate stesso che le spese per l’elettricità, pari rispettivamente a $1,17 e $9,558. Acquisire un hashrate più elevato aumenta la probabilità di ottenere rendimenti più alti in termini di Bitcoin guadagnati tramite il mining.

Il servizio di mining BTC su abbonamento offerto da Binance avrà una durata di 180 giorni, corrispondenti a circa sei mesi. Per ogni TH/s acquistato, gli utenti potranno guadagnare 0,0004338 BTC durante questo periodo.

Tuttavia, è importante notare che poiché il prodotto è stato lanciato sul sito web globale di Binance (Binance.com, clicca qui per visitare la piattaforma), non è disponibile per gli investitori in criptovalute residenti negli Stati Uniti.

In risposta alle azioni recenti intraprese dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Binance ha chiarito in una dichiarazione precedente rilasciata a Cointelegraph che “Binance.com è un’entità separata e i nostri utenti non saranno influenzati dai problemi relativi a Binance.US”.

Per affrontare le accuse della SEC, Binance.US ha incluso nel suo team legale George Canellos, ex co-direttore esecutivo della SEC. Questa mossa è vista come un tentativo di contrastare le accuse regolamentari e rafforzare la posizione legale dell’azienda.

In relazione a questi sviluppi, John Reed Stark, ex Chief Internet Enforcement Officer della SEC, ha twittato: “Binance si sta chiaramente preparando per azioni legali e sta continuando ad assumere alcuni dei migliori avvocati difensori del mondo”.

Le indagini sono iniziate quando la SEC ha affermato che la filiale statunitense di Binance operava come exchange, broker e clearing agency non registrata. Il 9 giugno, a seguito delle azioni della SEC, Binance.US ha annunciato la sospensione dei depositi in dollari e la potenziale interruzione dei prelievi in fiat a partire dal 13 giugno.

Ricordiamo che la SEC ha preso di mira solo Binance.us, mentre Binance.com continua ad essere operativo e accessibile senza alcun problema dall’Italia e dagli altri Paesi europei.

