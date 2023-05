Con l’imminente corsa al rialzo delle criptovalute, gli investitori si assicurano il presale di AltSignal per trarre profitto

L’aumento dei prezzi ha cambiato il sentiment del mercato delle criptovalute in modo incessantemente rialzista negli ultimi mesi. Molti token hanno già registrato guadagni percentuali significativi e sembra che i prezzi possano continuare a salire.

È da vedere se la recente corsa al rialzo delle criptovalute sia un’inversione di tendenza a lungo termine o una tregua a breve termine dal 2022. Una cosa di cui gli investitori possono essere certi, tuttavia, è che i prezzi rimangono bassi rispetto alle valutazioni precedenti, il che potrebbe essere estremamente positivo per i cripto progetti con un’utilità comprovata, come AltSignals (ASI).

La recente corsa al rialzo delle criptovalute è un’inversione di tendenza a lungo termine o solo un effetto momentaneo?

La recente impennata dei prezzi delle criptovalute ha migliorato il sentiment del mercato all’inizio del 2023, con molti speculatori che prevedono un continuo aumento della corsa al rialzo delle criptovalute nei prossimi mesi. Dal 1° gennaio, Bitcoin (BTC) è salito del 75% e al momento in cui scriviamo questo articolo, molte altcoin hanno aumentato il loro valore del 200%.

La recente corsa al rialzo delle criptovalute potrebbe segnare un’inversione di tendenza a lungo termine, dopo un’azione dei prezzi negativa nel corso del 2022. Bitcoin e il resto del mercato delle criptovalute hanno subito una correzione significativa dopo l’azione parabolica dei prezzi nel 2021, ma il peggio del mercato ribassista sembra ormai essere passato.

Molti nuovi progetti, tra cui AltSignals, sembrano destinati a beneficiare dell’aumento dei prezzi nei mercati delle criptovalute. Il presale della criptovaluta di AltSignals viene lanciata in un momento chiave, il che potrebbe significare che i primi finanziatori dell’ecosistema vedranno dei ritorni d’investimento impressionanti.

La corsa al rialzo delle criptovalute dovrebbe avvenire dopo l’evento di dimezzamento del Bitcoin, che avrà luogo nel marzo 2024. Per ora i mercati sembrano in ripresa e gli investitori cercano opportunità ad alto potenziale, come il presale di AltSignals, per prepararsi al mercato rialzista.

ASI può raggiungere i $2 nel 2025?

All’inizio del presale, AltSignals ha lanciato il token ASI a $0,012. Questo prezzo è destinato a salire a $0,02274 nel corso dell’evento, poiché la maggiore scarsità di token spinge la valutazione del token deflazionistico più vicino al livello di prezzo dell’IDO.

ASI avrà un’importante utilità all’interno dell’ecosistema AltSignals, che si sta espandendo per incorporare una nuova suite di strumenti di trading. Gli esperti prevedono un’elevata domanda per il nuovo token, che potrebbe portare a una previsione di prezzo di $1,50 durante la prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Per gli investitori che partecipano al presale, questo potrebbe essere un ritorno di 65 volte. Se ASI superasse i livelli di resistenza chiave durante una corsa parabolica rialzista, potrebbe addirittura puntare al livello di $2 per un rendimento di 100x.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading online che aiuta i trader di criptovalute a gestire la volatilità del mercato. La piattaforma ha condiviso segnali redditizi con oltre 50.000 utenti dal suo lancio nel 2017 e ha rilasciato un indicatore algoritmico chiamato AltAlgo™, che ha aiutato i trader che hanno abbinato le sue operazioni a decuplicare il loro portafoglio in 19 mesi diversi.

Il progetto sta ora espandendo la sua offerta di blockchain per includere uno stack di trading alimentato dall’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI. ActualizeAI intende sfruttare la modellazione predittiva e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per portare le capacità di apprendimento automatico negli strumenti di trading esistenti di AltSignals. Si prevede che aumenterà la frequenza e l’accuratezza dei segnali di trading condivisi dalla piattaforma.

Come funziona ASI?

Il token ASI fornisce accesso diretto ad ActualizeAI. I trader possono integrare lo strumento con qualsiasi coppia di criptovalute e ActualizeAI analizzerà automaticamente una grande quantità di dati di mercato per fornire un singolo segnale di acquisto o di vendita ai suoi utenti.

ASI può essere utilizzato anche per vari servizi DeFi sulla piattaforma AltSignals, tra cui lo staking per ottenere un rendimento passivo e i diritti di voto per le proposte di governance di AltSignals. Un’ulteriore utilità del token è l’accesso all’AI Members Club, che di per sé offre diversi vantaggi.

L’AI Members Club include esclusive opportunità di investimento in presale e vendita privata. In passato, gli investimenti in criptovalute nelle fasi iniziali sono stati estremamente redditizi: gli investitori hanno spesso ottenuto rendimenti superiori a 100 volte.

Inoltre, l’AI Members Club ospiterà tornei di trading per la community di AltSignals in cui gli investitori potranno competere per vincere importanti premi in criptovalute. Il Club permetterà inoltre ai suoi membri di testare i nuovi strumenti di trading di AltSignals prima che vengano rilasciati al pubblico. Tutti i beta tester saranno ricompensati con token ASI per aver fornito un feedback al team di sviluppo.

ASI potrebbe essere l’ultima piattaforma di criptovalute basata sull’intelligenza artificiale a decollare durante la corsa al rialzo delle criptovalute?

La recente corsa al rialzo delle criptovalute ha prodotto enormi rendimenti per le piattaforme di criptovalute basate sull’intelligenza artificiale. Fetch.ai (FET) è cresciuto di oltre il 900%, mentre The Graph (GRT) è salito complessivamente del 300%. L’intelligenza artificiale e le criptovalute sembrano sposarsi perfettamente grazie alle caratteristiche innate delle tecnologie, quindi progetti come AltSignals hanno un futuro brillante.

L’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi la narrativa prevalente della prossima corsa al rialzo delle criptovalute. AltSignals e il token ASI registreranno probabilmente guadagni parabolici se ciò accadrà.

Vale la pena acquistare ASI?

Il token ASI è una degna aggiunta a qualsiasi portafoglio di investimento al prezzo attuale di $0,015. È improbabile che il progetto torni alla sua bassa valutazione di presale una volta che il token nativo sarà rilasciato sugli exchange di asset digitali, il che rende il presale un’opportunità potenzialmente redditizia.

Inoltre, il token ASI fornirà l’accesso diretto a opportunità di investimento altamente redditizie e a un kit di strumenti di trading alimentato dall’intelligenza artificiale che aiuterà i trader di tutti i livelli a massimizzare i loro rendimenti. L’utilità incorporata del token ASI gli conferisce un grande potenziale per il futuro, quindi è sicuramente da tenere d’occhio nei prossimi mesi e anni.

Puoi partecipare al presale di ASI crypto qui.

