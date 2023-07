Il gambling italiano si apre alle criptovalute con Betnero.it

Il gambling online si sta evolvendo anche in Italia, restando al passo con le più moderne tecnologie in termini di intrattenimento, sicurezza delle transazioni e metodi di pagamento accettati. Oggi, un nuovo scenario si apre nel mondo del gioco d’azzardo italiano: le criptovalute sono entrate anche nell’intrattenimento made in Italy, segnando un nuovo passo in avanti nel gambling locale.

È arrivato dunque il momento di parlare anche di crypto gambling italiano. Il gioco d’azzardo trova nelle criptovalute un valido alleato, per tutti coloro che desiderano approfittare dei vantaggi derivanti dall’uso delle crypto. Dall’altra parte, le valute digitali hanno un nuovo importante campo di applicazione, che in Italia offre introiti allo Stato per diversi miliardi di euro. Ecco, dunque, che il sistema si alimenta adesso da sé, offrendo vantaggi tanto ai casinò online, quanto ai giocatori in possesso di criptovalute.

Betnero primo crypto casino italiano

L’adozione da parte dei portali di gioco di un nuovo metodo di pagamento non è di per sé rivoluzionaria. Tra carte prepagate, conti correnti e carte tradizionali del circuito VISA e Mastercard, le risorse non mancavano. Tuttavia, il fatto che Betnero sia stato il primo crypto casino online italiano ad aver finalmente aperto i battenti a Bitcoin, Ethereum e altre valute digitali, dà una marcia in più ai giocatori, così come al portale di gioco stesso.

Iniziando dalla casa da gioco, questa finisce per attirare al suo interno quei possessori di crypto che fino ad ora non avevano investito nel gambling le proprie risorse digitali. Il mercato delle criptovalute trova dunque una nuova area di interesse, mentre, dall’altra parte, i giocatori si trovano a fare i conti con alcuni precisi vantaggi. Questi si legano tutti all’idea stessa di criptovaluta, e possono essere così riassunti:

Maggiore sicurezza nelle transazioni, derivante proprio dalla natura delle crypto

Garanzia di anonimato nei movimenti in denaro, spesso desiderata da buona parte dei giocatori

Transazioni più rapide, a tasse e costi di commissione sensibilmente ridotti

Wallet per criptovalute

Si deduce dunque che gran parte dei vantaggi del crypto gambling si lega esplicitamente alle transazioni, che diventano più rapide, sicure e anonime. Il tutto, proprio grazie alla natura delle criptovalute, che altro non sono che monete criptate, puramente digitali.

Bitcoin ed Ethereum in testa, tuttavia, richiedono alcuni particolari strumenti per poter essere adoperate. In primo luogo, è necessario un wallet pensato appositamente per le criptovalute, che a sua volta deve essere ospitato in un dispositivo digitale potente e performante. Data questa premessa, i passi da svolgere sono bene o male i canonici, e prevedono di modificare il metodo di pagamento collegato al casinò online, inserendo la specifica criptovaluta, estratta dal wallet.

Una volta collegato il wallet al conto di gioco, sarà possibile giocare usando le crypto, approfittando dei vantaggi che questa garantiscono per le transazioni in entrata e uscita, più rapide, anonime e sicure di quelle che avvengono con valuta tradizionale. Ovviamente, non bisogna trascurare l’attenzione al portale in cui si sta giocando. È infatti necessario accertarsi che il sito sia sicuro, poiché l’ultimo requisito necessario per giocare con le criptovalute è proprio una particolare attenzione alla sicurezza informatica.

Alcuni suggerimenti per il gioco sicuro

Il concetto di gioco responsabile è al centro della legislazione italiana in materia di gambling. Giocare su siti sicuri, autorizzati da ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è il primo passo per un’esperienza serena e consapevole. Tuttavia, quando si tratta di monete digitali, vanno valorizzati alcuni suggerimenti necessari a usare con correttezza il proprio crypto wallet.

In primo luogo, il dispositivo dovrebbe essere sempre protetto da un antivirus aggiornato e di qualità. Tutelare l’accesso al proprio portafoglio di Bitcoin con un sistema di autenticazione a due fattori aumenta enormemente l’efficacia delle password adoperate. Queste ultime, infine, dovrebbero sempre essere complesse, cioè composte da combinazioni alfanumeriche di difficile interpretazione, ed è opportuno cambiarle periodicamente.

In breve, la rivoluzione innescata dalle criptovalute non si è ancora esaurita. Al contrario, essa sta coinvolgendo sempre nuovi campi, non da ultimo quello del gambling online. Sicurezza e rapidità sono soltanto alcuni dei vantaggi diretti dell’uso delle crypto nel gioco d’azzardo. Questo tuttavia non esclude che i giocatori debbano farne buon uso, rispettando sempre le principali regole del gioco responsabile così come i più elementari accorgimenti di sicurezza informatica.

