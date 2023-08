L’interesse di WallStreet per Bitcoin spaventerà altre categorie interessate al mercato crypto?

Gli investitori istituzionali stanno sempre più dimostrando interesse nel mondo delle criptovalute, e questo interesse si sta concretizzando con l’effettiva realizzazione di investimenti. Tuttavia, emerge una domanda cruciale: il Bitcoin potrebbe perdere la sua ragion d’essere a causa di questa nuova tendenza?

L’ingresso di Wall Street nel mondo delle criptovalute

Wall Street è notoriamente rappresentativo dell’establishment finanziario, ma, sorprendentemente, anche esso ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle criptovalute. BlackRock, il più grande gestore di asset al mondo con una gestione di 9 trilioni di dollari, ha presentato una richiesta alla SEC per un fondo negoziato in borsa (ETF) basato su Bitcoin, risultando nell’aumento del prezzo della principale criptovaluta a livelli record per l’anno. Il miliardario CEO di BlackRock, Larry Fink, ha persino elogiato le criptovalute, affermando che esse hanno “digitalizzato l’oro”.

L’aspetto anti-establishment del Bitcoin

Ma il Bitcoin, nelle sue origini, era un’iniziativa anti-establishment, prediletto dai cypherpunk, diffidenti nei confronti del governo e inizialmente osteggiato dalle principali istituzioni finanziarie, dalla Banca Centrale Europea a JP Morgan. Era destinato a liberare le finanze dalla centralizzazione.

Il conflitto tra cypherpunk e investitori istituzionali

Wasabi, noto con il nome di Rafe e un attivo sostenitore della privacy nel portafoglio di Bitcoin, ha spiegato che “il Bitcoin è stato creato perché il sistema tradizionale ha enormi problemi, e renderlo simile ad esso significa tradire il suo scopo”. Era prevedibile che le priorità dei cypherpunk e delle istituzioni regolate divergessero.

Mentre i cypherpunk vedono il Bitcoin come uno strumento per evitare gli occhi indiscreti di un governo oppressivo, gli investitori istituzionali sono focalizzati sulla possibilità di ottenere un rendimento investendo una parte dei loro ingenti fondi.

Questa differenza di intenti ha portato gli appassionati del Bitcoin incentrati sulla privacy a esprimere preoccupazioni riguardo all’interesse delle istituzioni. Temono che l’attenzione delle istituzioni possa spingere i governi a imporre restrizioni, sanzioni o tasse sui possessori di criptovalute.

Alcune importanti piattaforme di scambio di criptovalute già hanno in atto misure di identificazione dei clienti (KYC) e limitazioni di accesso in base alle frontiere politiche. Inoltre, i legislatori sono sempre più concentrati sulle procedure di antiriciclaggio (AML). Tali misure di conformità nello spazio delle criptovalute hanno suscitato critiche da parte degli appassionati della privacy.

La minaccia di regole totalitarie e sorveglianza finanziaria globale

Ciò che preoccupa maggiormente gli appassionati del Bitcoin è la prospettiva di subire “regole totalitarie”, come affermato da Rafe. La combinazione di rigorose regole KYC e la mancanza di priorità sulla privacy potrebbe creare “il più grande sistema di sorveglianza finanziaria globale mai visto”, ha aggiunto.

Harry Halpin, CEO e co-fondatore di Nym Technologies, una startup impegnata nella lotta contro la sorveglianza di massa, ha sottolineato che “l’innovazione fondamentale delle criptovalute proviene dalla filosofia cripto-anarchica, e se si elimina quell’etica, l’innovazione nello spazio delle criptovalute perirà”.

Il futuro della privacy delle criptovalute

Tuttavia, i sostenitori del Bitcoin continuano a lavorare su soluzioni per la privacy, poiché l’asset non è fondamentalmente privato. Possedere portafogli privati può impedire a grandi governi e istituzioni di interferire con gli utenti.

Alcuni esperti ritengono che, nonostante l’interesse di Wall Street, gli attori anti-establishment nel mondo delle criptovalute si rivolgeranno in futuro a criptovalute incentrate sulla privacy.

Ma non tutti vedono Wall Street come il problema principale; alcuni puntano il dito contro Silicon Valley. Con l’introduzione della nuova piattaforma di social media Threads da parte di Meta, alcuni critici sostengono che l’azienda sia troppo avida nel raccogliere dati personali di ogni tipo.

La crescente raccolta di dati potrebbe rappresentare una minaccia alla privacy, spingendo la necessità di sviluppare strumenti di privacy difficili da violare.

Soluzioni per garantire la privacy delle criptovalute

Una possibile soluzione per garantire la privacy delle criptovalute è rappresentata dall’auto-gestione delle chiavi private, ad esempio attraverso un portafoglio hardware.

Al contrario, i portafogli custoditi sono più popolari tra gli investitori perché non devono preoccuparsi di frasi di recupero e chiavi. Il controllo totale delle proprie criptovalute può proteggere gli individui dal rischio di prodotti Bitcoin alternativi gestiti da Wall Street, afferma Zagorus.

Bilanciare profitto e privacy

Infine, nonostante qualche disaccordo tra gli appassionati del Bitcoin, c’è un sentimento comune che l’ingresso di Wall Street nello spazio delle criptovalute fosse inevitabile. Con l’interesse delle istituzioni in aumento, diventa fondamentale trovare un equilibrio tra il perseguimento del profitto e il rispetto della privacy e dell’etica originaria delle criptovalute.

