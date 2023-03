Pagamenti su Telegram con USDT stablecoin, ora la funzione è disponibile

Continua ad espandersi il mercato delle criptovalute, anche grazie al lancio di sempre nuove funzioni legate al mondo crypto da parte di app molto popolari, come Telegram in questo caso.

La nota app di messaggistica ha infatti ufficialmente annunciato, tramite una notifica attraverso la app stessa, il lancio dei pagamenti con USDT stablecoin. In questo modo gli utenti di Telegram possono inviare il TRC20 di Tether ai propri contatti.

Si tratta di un interessante passo avanti perché amplia i campi di utilizzo di una stablecoin, la prima per capitalizzazione di mercato in questo momento, il che non fa che confermare che il mercato delle criptovalute continua a crescere con un sempre più agevole accesso agli scambi crypto.

La app wallet di Telegram ora supporta USDT su blockchain TRON

La notifica su Telegram ha annunciato agli utenti che ora l’app di messaggistica supporta i pagamenti con USDT-TRON, meglio conosciuto come TRC20, attraverso la funzione Wallet, disponibile su Telegram ma sviluppata da terze parti.

Non dimentichiamo che USDT è la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, condividendo il podio con Bitcoin al primo posto ed Ethereum al secondo posto.

Attualmente la capitalizzazione di mercato complessiva di USDT è di 78 miliardi di dollari, e considerato il fatto che si tratta di una stablecoin sappiamo che il suo valore è supportato da un asset relativamente stabile, come il dollaro USA appunto.

Quanto alla possibilità di effettuare pagamenti con USDT su Telegram, ricordiamo che questa stablecoin funziona su diverse blockchain, ma per ora l’app di messaggistica supporta solo l’asset su Tron-TRC20.

Quando parliamo di Tron parliamo della rete dietro la quindicesima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, il cui token nativo è TRX. In questa fase Tron sta lavorando per diventare la base su cui si poggia l’internet decentralizzato, anche grazie al fatto che usare questa blockchain permette di avere costi ridotti ed elevata velocità.

“Ora puoi anche acquistare, scambiare ed effettuare scambi P2P con Tether USDT (TRC20)” recita la notifica sulla app di messaggistica, riferendosi al fatto che esiste anche la possibilità di “inviare direttamente USDT ai tuoi amici senza commissioni per la transazione”.

Telegram e il progetto Toncoin (TON)

La possibilità di usare criptovalute attraverso Telegram è arrivata in realtà già da qualche anno, infatti era il 2018 quando la app di messaggistica ha lanciato il suoi Telegram Open Network (TON). Un progetto che tuttavia è stato poi abbandonato nel 2020 dopo che la SEC (Securities Exchange Commission) degli Stati Uniti ha dichiarato illegale la ICO (Initial Coin Offering) del progetto.

Telegram prese quindi le distanze da questo progetto, che è comunque andato avanti, mantenuto in vita dalla Fondazione TON, ed oggi gli utenti hanno ancora la possibilità di vendere, acquistare e inviare il proprio token Toncoin (TON) attraverso la app di Telegram.

Tramite Telegram è anche possibile acquistare la prima crypto per capitalizzazione di mercato, Bitcoin (BTC), ed è anche possibile inviare BTC ad altri contatti o portafogli, ma non è possibile fare alcun cash-out, si può solo scambiare con TON che al momento è la 23esima criptovaluta per market cap.

Ma tornando alla stablecoin USDT, ad oggi è la criptovaluta che viene scambiata più di qualsiasi altro asset digitale, con un volume di scambi pari a più di 45 miliardi di dollari in 24 ore secondo quanto riporta CoinGeko.

Viene utilizzato USDT per trasformare rapidamente Bitcoin, o qualsiasi altra criptovaluta, in valuta fiat, che siano dollari, euro o yen, attraverso un exchange. In seguito è possibile incassarlo con un conto bancario tradizionale.

