Tencent, trimestrale con risultati deludenti riflette le difficoltà cinesi

Il gigante tecnologico cinese Tencent ha registrato un fatturato sotto le attese nel primo trimestre in tutti i principali segmenti di business. Ne è derivato un calo di quasi il 7%, trascinando al ribasso il più ampio indice Hang Seng.

I ricavi da Fintech e da servizi alle imprese, il secondo motore di ricavi dell’azienda, sono scesi del 10,8% su base trimestrale nel periodo terminato il 31 marzo, attestandosi a 42,77 miliardi di yuan (6,29 miliardi di dollari). Si tratta del primo calo sequenziale dopo il calo dell’11,5% registrato tra il quarto trimestre del 2019 e i primi tre mesi del 2020, secondo i dati di Wind Information.

Il PIL cinese ha subito una contrazione nei primi tre mesi del 2020 a causa dell’imposizione di blocchi di Covid in più della metà della Cina continentale nella prima parte dell’anno. Da marzo, il Paese ha cercato di controllare la peggiore recrudescenza del virus in due anni utilizzando restrizioni di viaggio e ordini mirati di rimanere a casa.

Nel suo comunicato stampa con cui ha accompagnato la pubblicazione dei dati, Tencent ha rammentato come “le attività di pagamento commerciale sono state deboli da metà marzo 2022, a causa della recrudescenza del COVID-19 in diverse città della Cina“. Questo ha “influito negativamente sulla crescita dei volumi di pagamento in categorie come i trasporti, i servizi di ristorazione e l’abbigliamento“, ha dichiarato ancora la società, che ha ribadito che il volume di pagamenti è diminuito rispetto all’anno precedente per molte settimane a Shanghai e non è ancora migliorato fino a raggiungere livelli normali.

I ricavi del primo trimestre di Tencent in tutti i segmenti di business sono scesi dello 0,12% rispetto a un anno fa, attestandosi a 135,47 miliardi di yuan, anche in questo caso al di sotto delle stime di FactSet che prevedevano 140,82 miliardi di yuan. L’utile attribuibile agli azionisti è crollato del 23% rispetto a un anno fa.

Il segmento di business che include i giochi, la principale fonte di ricavi di Tencent, ha generato un deludente fatturato di 72,74 miliardi di yuan nel primo trimestre, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente e al periodo dell’anno precedente.