Aumenti della pensione minima aprile 2023, previsti anche gli arretrati

In questi giorni si parla molto della possibilità per i pensionati che percepiscono l’assegno minimo, di ricevere gli aumenti della pensione nel mese di aprile 2023, e di ottenere anche gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno.

Infatti gli aumenti della pensione minima, con il calcolo nell’assegno anche degli arretrati relativi ai primi mesi del 2023, potrebbero arrivare proprio con la pensione di aprile. Vediamo quindi quali saranno gli aumenti e a chi spettano esattamente.

Quali sono gli aumenti della pensione di aprile 2023

Gli aumenti, come sappiamo, sono riservati a coloro che percepiscono la pensione minima. Infatti il governo attualmente in carica ha stabilito che a partire dal 2023 sarebbero scattati alcuni aumenti per le pensioni più basse, ma questi aumenti non sono stati di fatto ancora applicati.

Abbiamo avuto una rivalutazione dell’importo dell’assegno delle pensioni minime per via dell’aumento dell’inflazione, e questo ha prodotto un aumento della pensione del 7,3%, ma restano da applicare altri due bonus che erano stati messi sul tavolo dal governo di Giorgia Meloni. In particolare ci riferiamo a:

rivalutazione straordinaria dell’1,5% dell’assegno previdenziale per i pensionati che non hanno ancora compiuto i 75 anni di età

dell’assegno previdenziale per i pensionati che non hanno ancora compiuto i 75 anni di età rivalutazione straordinaria del 6,4% dell’assegno previdenziale per i pensionati che hanno superato i 75 anni di età.

Questo vuol dire che sono previsti ulteriori aumenti della pensione con relativi arretrati non ancora calcolati sugli assegni previdenziali relativi ai primi mesi 2023.

Nello specifico ci dovrebbe essere un aumento della pensione che porterà l’assegno da 563,73 a 572 euro per i pensionati di età fino a 75 anni, e un aumento fino a 597 euro per i pensionati con oltre 75 anni di età.

Peccato che questi aumenti non si siano ancora visti, infatti dovevano arrivare già dal mese di gennaio eppure l’INPS non li ha ancora erogati. Ci si aspetta però che l’attesa sia ormai prossima a terminare in quanto tutti gli aumenti di cui abbiamo parlato fino ad ora potrebbero arrivare nel mese di aprile 2023, cioè tra un paio di settimane.

Pensione aprile 2023 aumenti della minima e arretrati: quali sono gli importi

I pensionati che percepiscono l’assegno previdenziale minimo possono quindi aspettarsi l’arrivo degli aumenti e degli arretrati relativi ai mesi precedenti, con la pensione di aprile 2023.

La comunicazione ufficiale da parte dell’INPS dovrebbe arrivare in questi giorni, e dovrebbe confermare anche che insieme ai pagamenti degli aumenti previsti per pensionati fino a 75 anni di età, e per pensionati con oltre 75 anni di età, arriveranno anche gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ma quali sono gli importi?

Per coloro che percepiscono una pensione minima e hanno meno di 75 anni di età sono previsti circa 27 euro di arretrati, pari a 9 euro al mese per tre mensilità. Invece per i pensionati che percepiscono l’assegno minimo ma hanno più di 75 anni sono previsti 102 euro di arretrati pari a 34 euro al mese per tre mensilità.

Se si contano anche gli importi relativi agli arretrati, che verranno erogati con la pensione di aprile, l’assegno potrebbe risultare di circa 600 euro per i pensionati con meno di 75 anni, e di circa 700 euro per i pensionati con più di 75 anni di età.

Per quanto riguarda infine le date dei pagamenti della pensione di aprile 2023, il calendario prevede il primo giorno dei pagamenti il 1° aprile, ma trattandosi di un sabato le pensioni saranno pagate solo la mattina. Poi i pagamenti riprenderanno il 3 aprile ed andranno avanti fino a terminare nella giornata di venerdì 7 aprile.

