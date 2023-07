Bolletta dell’acqua: cosa rischia chi non paga da molto tempo?

L’acqua è un elemento essenziale nelle nostre vite, utilizzata per scopi igienici e domestici fin dalla sua introduzione. Tuttavia, nonostante la sua importanza, il servizio idrico comporta il pagamento di una bolletta, che è necessaria per coprire i costi della fornitura.

Ma cosa succede se non si paga la bolletta? Vediamo insieme quali sono le possibili conseguenze e come affrontare questa situazione.

Bolletta dell’acqua non pagata e messa in mora

Il mancato pagamento della bolletta dell’acqua non porta immediatamente alla disattivazione del servizio. Invece, ci sono dei passaggi specifici da seguire prima che vengano intraprese azioni drastiche. Una volta scaduta la bolletta, gli utenti hanno ancora del tempo a disposizione per effettuare il pagamento, seppur con l’aggiunta di interessi.

Dopo 25 giorni di ritardo nel pagamento, gli utenti che non hanno saldato la bolletta possono ricevere una diffida di messa in mora. Tuttavia, questa diffida deve essere preceduta da un sollecito di pagamento bonario che include il bollettino. La diffida fornisce un termine ultimo per effettuare il pagamento, altrimenti la società fornitrice adotterà misure legali.

Conseguenze legali del mancato pagamento

In caso di persistente inadempienza, l’utente può essere obbligato, attraverso una causa civile, a pagare le bollette insolute, oltre agli interessi accumulati. Nei primi 5 giorni di ritardo si applica il tasso di interesse legale, ma dopo i 30 giorni, il tasso aumenta del 5%.

Se l’utente non ha pagato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, oltre all’azione legale, la sospensione del servizio idrico può essere prevista. La procedura varia in base al tipo di utenza, se domestica o condominiale.

Per le utenze domestiche, la sospensione avviene solo se il debito supera l’importo annuale dovuto per il consumo agevolato o, in alternativa, dopo la limitazione dell’acqua al minimo vitale (50 litri giornalieri per persona).

Per le forniture condominiali, la sospensione, la limitazione o la disattivazione della fornitura sono possibili solo se almeno la metà del debito non è stata saldata entro il termine stabilito dalla messa in mora. Inoltre, è necessario effettuare il saldo nei tempi previsti per evitare la sospensione o la limitazione del servizio.

La disattivazione della fornitura dell’acqua non avviene automaticamente dopo la sospensione del servizio. Questa avviene solo quando la mora continua e viene rilevato il manomesso del contatore o quando gli utenti non provvedono al pagamento degli oneri dovuti.

Riattivazione del servizio idrico

Dopo la limitazione, la sospensione o addirittura la disattivazione della fornitura idrica, è possibile riattivare il servizio effettuando il pagamento del debito. La società fornitrice ha l’obbligo di riattivare completamente il servizio entro 2 giorni lavorativi dal saldo effettuato. Inoltre, i gestori del servizio devono offrire la possibilità di rateizzare il debito in 12 mesi, informando gli utenti sulle tempistiche e le modalità.

Tuttavia, l’obbligo di rateizzazione riguarda solo il debito che supera l’80% dell’addebito medio calcolato sulle bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Prescrizione delle bollette dell’acqua

Le bollette dell’acqua non devono essere pagate se sono passati 2 anni dalla loro scadenza (almeno 20 giorni dall’emissione). La prescrizione si interrompe nel caso in cui sia inviata una diffida o un avviso bonario, da cui il periodo di 2 anni ricomincia a decorrere, a meno che non venga interrotta nuovamente da un’azione legale. È importante sottolineare che i tempi di prescrizione si applicano a singole bollette e non a quelle successive.

Pagare l’acqua: una questione di servizio

Pagare la bolletta dell’acqua può risultare ostico per alcuni consumatori, poiché l’acqua è considerata un bene della collettività. In realtà, la bolletta copre non solo la materia prima, ma anche tutti i servizi connessi alla fornitura idrica.

Questi costi includono il prelevamento dell’acqua dalla fonte, la sua potabilizzazione e il trasporto verso gli impianti di depurazione. Quindi, il pagamento della bolletta è necessario per sostenere l’intera catena che porta l’acqua potabile nelle nostre case, poiché si tratta di un servizio fornito.

Anche se l’Onu ha riconosciuto l’acqua potabile come un diritto universale e fondamentale per gli esseri umani, la sua Risoluzione non ha valore legale. Tuttavia, in Italia, è stato introdotto il bonus sociale idrico, che consente alle famiglie in difficoltà economica di ricevere una quota di acqua gratuita (fino a 50 litri al giorno), in base all’indicatore ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare.

Anche in caso di mancato pagamento delle bollette dell’acqua, i beneficiari del bonus sociale idrico hanno diritto a questo beneficio.

In conclusione, il mancato pagamento della bolletta dell’acqua può comportare diverse conseguenze, tra cui la sospensione e, in casi estremi, la disattivazione del servizio. Tuttavia, è possibile risolvere la situazione effettuando il pagamento del debito. Pagare l’acqua è importante poiché è un servizio essenziale per la nostra vita quotidiana, e attraverso la bolletta sosteniamo l’intera catena che ci permette di avere acqua potabile nelle nostre case.

