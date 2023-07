Bonus busta paga agosto 2023: ecco a chi spetta il rimborso Irpef

Se sei tra coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio, o addirittura entro il 20 giugno in alcuni casi, hai buone possibilità di ricevere un conguaglio Irpef nella tua busta paga di luglio.

Tuttavia, se hai inviato la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 20 giugno, non disperare, potresti comunque ricevere un eventuale rimborso Irpef nella busta paga di agosto. Chi invece non riceverà il conguaglio a luglio sarà sicuro di trovarlo nella busta paga di agosto, insieme a coloro che hanno inviato il modello 730/2023 entro il 15 luglio.

Termine ultimo per il conguaglio in busta paga di agosto

È importante ricordare che il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il conguaglio nella busta paga di agosto è già scaduto.

Tuttavia, anche inviando il modello 730/2023 in questi giorni, c’è ancora la possibilità che il conguaglio arrivi in anticipo, nel mese di agosto. Infatti, per le dichiarazioni presentate tra il 16 luglio e il 31 agosto, il termine ultimo per la comunicazione è il 15 settembre. Quindi, inviando tempestivamente la comunicazione, potresti ancora ricevere il conguaglio nella busta paga di agosto.

Conguagli per i pensionati

È interessante notare che a partire dal mese di agosto 2023 verranno effettuati anche i conguagli a favore dei pensionati. I primi a ricevere il conguaglio saranno coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno, seguiti da coloro che l’hanno presentata entro il 15 luglio e così via.

Invia tempestivamente la dichiarazione per ottenere il rimborso in anticipo

Quindi ricordiamo che, per chi ha intenzione di ricevere un eventuale rimborso Irpef nella tua busta paga per il mese di agosto, è fondamentale inviare tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro i termini previsti.

In questo modo, vi è la possibilità di beneficiare del conguaglio in anticipo e godere dei vantaggi fiscali già nel mese successivo. Non dimenticare infine che il ritardo nell’invio potrebbe comportare uno slittamento del conguaglio a settembre o anche a ottobre. Pertanto, agisci prontamente e assicurati di adempiere alle scadenze per ottenere il massimo beneficio fiscale dalla tua busta paga.

