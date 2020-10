Bond cinesi, tutte le opportunità per gli investitori

UBP fa il punto sulle opportunità che gli investitori potrebbero cogliere dai bond cinesi.

Le obbligazioni cinesi offrono interessanti opportunità per gli investitori che sanno individuare meglio i segmenti su cui impiegare i propri fondi. A sostenerlo è Norman Villamin, CIO Wealth Management di Union Bancaire Privée (UBP), secondo cui i titoli di Stato cinesi offrono rendimenti interessanti per gli investitori orientati al reddito, soprattutto nella considerazione della prospettiva di un ulteriore allentamento della politica monetaria e di un previsto rafforzamento dello yuan cinese.

Per l’esperto di UBP, gli spread creditizi si sono ampliati in maniera marginale a settembre, per la prima volta dopo i minimi che sono stati toccati a marzo in conseguenza del lockdown, ma sono stati comunque relativamente resistenti rispetto al più consistente selldown delle azioni USA. Sempre secondo UBP, il sostegno diretto delle banche centrali e la riduzione del rischio di rifinanziamento dopo il nuovo record di emissioni del primo semestre, hanno contribuito a questa sovraperformance.

Ciò premesso, nell’ecosistema dell’alto rendimento, l’andamento dei rating è stato incoraggiante, puntando verso un forte rallentamento del deterioramento del credito negli USA e in Europa, rispetto al secondo trimestre. Sulla base di ciò, UBP ha sostenuto che prosegue a rimodulare la propria esposizione al reddito fisso, dove continua a cercare protezioni contro il profilo di rischio – rendimento asimmetrico negativo che si riscontra in tutto lo spazio obbligazionario a basso rischio.

E così, con un premio di rendimento delle obbligazioni cinesi a 10 anni che è vicino al massimo storico rispetto ai Treasury americani a 10 anni, gli analisti ritengono che il differenziale di rendimento si restringerà invece che allargarsi, o che lo yuan possa rafforzarsi a vantaggio degli investitori cinesi in titoli di Stato.

A ciò si aggiunga anche il fatto che la Banca popolare cinese rimane una delle poche tra le grandi banche centrali ad avere ancora spazio per tagliare i tassi nel caso in cui il rallentamento globale dell’economia dovesse durare più a lungo del previsto.

Da un punto di vista della classificazione al rischio, infine, l’investment grade asiatico continua a offrire dei profili di rischio – rendimento particolarmente interessanti. Sul fronte delle obbligazioni più rischiose, invece, UBP ritiene che i titoli ibridi delle banche europee offrano un profilo rischio – rendimento attraente per gli investitori nel reddito fisso con una maggiore propensione al rischio.

