Cosa spiega il crollo delle azioni Telecom Italia di ieri? - BorsaInside

Osservate speciali della seduta di borsa di oggi sono le azioni Telecom Italia. Il titolo dell’ex monopolista nella seduta di ieri è andato letteralmente a picco chiudendo a 0,25 euro contro gli 0,27 euro dell’apertura. La corsa a vendere azioni TIM è scattata fin dall’avvio delle contrattazioni in scia alla notizia sulla presentazione di un’offerta da parte di MEF e Asterion per rilevare la controllata TIM Sparkle. C’è comunque da dire che, al di là delle valutazioni che il mercato può aver fatto in relazione a questa news, il titolo Telecom Italia nelle sedute di borsa precedenti aveva registrato un forte rialzo grazie alle indiscrezioni su una proposta del fondo CVC per rilevare la quota del maggior azionista della stessa TIM, il gruppo francese Vivendi.

Ad ogni modo, quella di ieri è stata innegabilmente una giornata da dimenticare per le azioni Telecom Italia. Il conto pesa sulla prestazione a una settimana e su quella ad un mese. La prima è ora negativa per il 4,5 per cento (mentre fino a ieri l’altro era verde) mentre la seconda ha ridotto il segno verde all’8 per cento. Ovviamente il crollo di ieri ha allargato ancora di più il pesante passivo emerso da inizio anno che è ora pari al 17 per cento.

Insomma nel giro di poche ore, TIM è tornato ad essere il classico titolo a buon prezzo. Ma vale la pena comprarlo o comunque andare lunghi con strumenti come i CFD? Cercheremo di capirlo proprio con questo articolo che fa riferimento ad una delle ultime analisi pubblicate sul colosso delle tlc, quella di Equita.

Perchè le azioni Telecom Italia sono crollate ieri?

Di solito nel momento in cui ad un gruppo arriva una proposta di acquisizione di un certo numero di suoi asset, le relative azioni tendono ad apprezzarsi. Questo ragionamento vale ancora di più se la quotata in questione è zavorrata da un alto livello di indebitamento. Proprio questa è la situazione di Telecom Italia che, però, contrariamente a quello che si poteva prevedere non ha reagito positivamente all’offerta per Sparkle ma anzi è andata a picco.

Premesso anche la cessione di Sparkle permetterebbe all’ex monopolista di avere risorse aggiuntive per rilanciare il proprio business e tagliare l’alto livello di debito senza con ciò andare ad inficiare la capacità di generare cassa, è ovvio che i trader abbiamo fatto altri ragionamenti decidendo quindi di vendere azioni TIM.

Tanto per iniziare la notizia potrebbe essere stata già scontata dal mercato. In effetti della cessione Sparkle si parlava già da tempo come pure della cordata MEF-Asterion. L’ufficializzazione della proposta vincolante potrebbe quindi non aver stupito più di tanto. In secondo luogo ci sono anche ragioni tecniche da considerare. Lo abbiamo detto in precedenza: le azioni Telecom Italia erano reduci da un forte rialzo. Su questo punto è necessario riavvolgere un attimo il nastro. A partire dall’estate Telecom Italia ha avviato una lenta fase di rimbalzo arrivando fino alla resistenza ubicata a quota 0,25. Poi i prezzi sono andati a picco e il sell-off è durato fino alla metà novembre. Dopo aver quindi raggiunto un minimo a quota 0,2140 euro, le quotazioni sono risalite. A dicembre, in particolare, i prezzi hanno raggiunto il breakout della resistenza ubicata in area 0,2550 euro. In questo contesto è maturato il pesantissimo ribasso di ieri. Insomma il crollo di ieri potrebbe essere imputabile a motivi tecnici.

Per Equita le azioni Telecom Italia sono comprare

In tutto questo contesto, quasi stupisce il report rigidamente bullish che è arrivato dagli analisti di Equita. Proprio ieri gli esperti della sim milanese hanno ribadito il rating buy (comprare) sul colosso delle tlc. Secondo gli esperti, le indiscrezioni sulla possibile proposta di CVC a Vivendi sono plausibili. Tra l’altro, hanno affermato dalla sim, non è neppure da escludere che l’operazione possa anche incassare il via libera da parte del governo italiano (l’esecutivo, quindi, non metterebbe la Golden Power). In questo contesto resta sempre valida la possibilità che finalmente il CdA di TIM possa decidere di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie andando così a eliminare un ostacolo alle operazioni straordinarie e riuscendo al tempo stesso a semplificare la struttura del capitale della quotata.

Altra ragione per cui Equita consiglia di comprare azioni Telecom Italia è di tipo più giudiziario. A tanti può essere sfuggito ma nei giorni scorsi, il Tribunale di Roma ha reso noto di aver posticipato la decisione relativa alla “richiesta di sospensiva del pagamento di circa € 1bn del canone 1998, dando modo alle parti di individuare una soluzione negoziata prima della nuova udienza fissata per il 20 gennaio 2025“.

Per gli esperti della sim, il messaggio che è attivato dalle aule giudiziarie è positivo poichè apre le porta ad un spazio per un settlement extra-giudiziario.

Insomma, a prescindere dal crollo registrato ieri, l’appeal sulle azioni Telecom Italia c’è come dimostrando anche gli enormi volumi degli ultimi giorni con milioni di pezzi passati di mano. Una buona notizia per i trader che puntano solo a speculare sul titolo usando strumenti derivati come i CFD.

