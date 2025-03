Secondo un esperto analista e crypto imprenditore, il prezzo di Bitcoin potrebbe aver toccato il suo minimo nel recente calo ed essere ora pronto per una nuova fase rialzista.



Previsioni di Arthur Hayes su Bitcoin

Arthur Hayes, co-fondatore della piattaforma di trading BitMEX e noto analista del mercato crypto, ha recentemente condiviso la sua previsione sul futuro prezzo di Bitcoin, indicando che la criptovaluta principale potrebbe raggiungere i 110.000 dollari prima di scendere nuovamente a testare un livello di supporto attorno ai 76.500 dollari. Questa previsione si basa su un cambiamento imminente nella politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti, che a partire da Aprile rallenta fortemente il fenomeno definito Quantitative Tightening (QT), riducendo la vendita dei propri titoli da 25 a 5 miliardi di dollari.



Secondo Hayes, la Federal Reserve si avvicina alla fase di Quantitative Easing, cioè èpronta a iniettare liquidità nel mercato tramite l’acquisto di titoli di Stato statunitensi. Questa mossa, volta a stimolare l’economia, potrebbe contribuire ad alimentare la domanda di Bitcoin, spingendo il suo prezzo verso nuovi massimi. “Scommetto che $BTC toccherà i 110.000 dollari prima di testare i 76.500 dollari. Perché? La Fed sta passando dal QT al QE per i titoli di Stato”, ha dichiarato Hayes sul sul profilo X.

L’impatto dei dazi e l’inflazione

Hayes ha anche minimizzato l’impatto potenzialmente negativo che i dazi imposti da Trump sulle importazioni estere avranno sul prezzo di Bitcoin, sostenendo che l’inflazione sia solo un fenomeno transitorio. Tuttavia, pur essendo ottimista a breve termine, ha evidenziato l’incertezza del contesto economico globale, suggerendo che potrebbero esserci rischi legati ai cambiamenti delle politiche monetarie.

Anche Markus Thielen, fondatore di 10X Research, condivide una visione positiva, seppur più cauta. In un rapporto del 23 marzo, Thielen ha affermato che Bitcoin potrebbe aver raggiunto il suo punto più basso ed è ora pronto per una ripresa. Secondo lui, l’atteggiamento più accomodante della Fed nei confronti dell’inflazione e la flessibilità di Trump sui dazi rappresentano due fattori che potrebbero ridurre le preoccupazioni del mercato e favorire la fiducia degli investitori.

ETF e grandi possessori di Bitcoin

Thielen sottolinea che i grandi possessori di Bitcoin, probabilmente investitori a lungo termine, continuano a sostenere il mercato, mentre l’afflusso di capitali nei fondi ETF basati su Bitcoin è un segnale positivo. Solo la scorsa settimana, gli ETF statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di circa 744 milioni di dollari, con l’IBIT di BlackRock che ha attratto da solo circa 537 milioni di dollari.

Hayes ha anche ribadito la sua visione a lungo termine, prevedendo un’impennata del prezzo di Bitcoin fino a 250.000 dollari entro la fine del 2025. Questo obiettivo ambizioso si basa sull’idea che i continui interventi della Fed per iniettare liquidità nell’economia, insieme a quelli che verranno fatti da altre banche centrali, contribuiranno a far affluire capitali nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, Hayes avverte che potrebbe essere necessario un ulteriore calo nei mercati tradizionali (S&P500) prima che si manifesti un’inversione di tendenza significativa.

La sua analisi suggerisce inoltre che la risposta della Fed sarà evidente e che, quando ciò accadrà, sarà il momento migliore per aumentare l’esposizione ai mercati. Con il mondo finanziario che osserva da vicino ogni mossa della Federal Reserve, l’analisi di Hayes potrebbe rivelarsi ancora una volta sorprendentemente accurata, infatti già da gennaio aveva segnalato un ribasso per Bitcoin in zona 75.000 dollari.

Il progetto basato sulla crescita di Bitcoin

Con previsioni per Bitcoin molto positive per fine anno, progetti come BTC Bull Token ($BTCBULL) continuano a crescere sulla sua scia, raggiungendo i 4 milioni di dollari nella prevendita accessibile a tutti dal sito web ufficiale.

$BTCBULL è una meme coin innovativa che collega la sua roadmap all’andamento di prezzo di Bitcoin e si distingue grazie alle ricompense esclusive offerte al raggiungimento di specifici target di prezzo per $BTC, rendendolo una scelta molto promettente per chi cerca esposizione sia alle meme coin che alla criptovaluta principale.

Tra le sue caratteristiche chiave, $BTCBULL premia i suoi detentori con airdrop di Bitcoin al superamento di livelli come 150.000 e 200.000 dollari e adotta un modello deflazionistico, in quanto una parte della fornitura di token viene bruciata ogni volta che Bitcoin raggiunge traguardi come 125.000, 175.000 e 225.000 dollari, aumentando la scarsità e il valore del token. Inoltre, è possibile mettere in staking i token $BTCBULL in modo da ottenere un interesse passivo annuale del 105%.



Con un prezzo di 0,002425 dollari in prevendita, che subirà un aumento tra 20 ore, $BTCBULL rappresenta un’opportunità unica per beneficiare della crescita di Bitcoin senza rinunciare ai potenziali alti rendimenti visti per la categoria meme coin nel 2024

Per maggiori dettagli è possibile guardare il video approfondimento di SamuBit.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.