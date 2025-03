In questo articolo, esploreremo le opinioni di Arthur Hayes su Bitcoin e le previsioni per il futuro, analizzando le ragioni dietro la sua convinzione che il mercato crypto rimanga in una fase rialzista per fine anno.

L’opinione di Hayes su BTC

Arthur Hayes, co-fondatore della popolare piattaforma di scambio per crypto BitMEX, ha recentemente espresso la sua ferma convinzione che Bitcoin rimanga in una fase rialzista, nonostante le correzioni che le criptovalute hanno subito di recente.

Hayes ritiene che il ciclo rialzista sia ancora in corso e ritiene che sia del tutto prevedibile che il prezzo di $BTC raggiunga i 70.000 dollari, che coincide con il massimo storico dello scorso ciclo, prima di dirigersi verso un nuovo prezzo record intorno ai 250.000 dollari per fine anno.

In un post sul social X (ex Twitter), Hayes ha menzionato che, sebbene non possa garantire che Bitcoin scenderà a quel livello, vede qualsiasi correzione vicino agli 80.000 dollari come un’opportunità per accumulare l’asset. Inoltre, ha suggerito che gli investitori dovrebbero agire con cautela, evitare la leva finanziaria in questi periodi di alta volatilità ed effettuare un piano d’accumulo strategico durante i ribassi, aspettando l’ultimo ritracciamento nei mercati tradizionali.

Le ragioni per cui Bitcoin avrà un rialzo

L’analisi di Hayes si basa sull’idea che il mercato delle criptovalute abbia visto più volte ritracciamenti di circa il 35% per Bitcoin, prima di vederlo raggiungere nuovi record, e questa dinamica è avvenuta sia negli scorsi cicli che in questo attuale.

La fase rialzista per Bitcoin è iniziata dopo aver toccato un minimo di 15.500 dollari nel novembre 2022 e attualmente si trova a +435% con un prezzo di 83.000 dollari, durante questa fase rialzista si è già verificato un ritracciamento del 31,8% per Bitcoin, passando da 72.100 a 49.200 dollari, per poi raggiungere il prezzo record di 109.400 dollari per $BTC a gennaio.

Tuttavia, Hayes ha anche avvertito dell’impatto che una correzione nei mercati tradizionali potrebbe avere su Bitcoin. Se l’S&P 500 dovesse perdere la zona di supporto a 5450, Bitcoin potrebbe scendere ancora di più, fino a 70.000 dollari o meno, prima di riprendersi nuovamente. In questo scenario, Hayes crede che BTC si trovi attualmente in una fase di consolidamento, rimanendo in un intervallo ristretto fino a quando le condizioni macroeconomiche non permetteranno una nuova rottura a rialzo dei mercati finanziari e incremento della liquidità.



Nel lungo termine Hayes è convinto che Bitcoin possa raggiungere 1 milione di dollari, e recentemente anche il CEO di BlackRock, Larry Fink, sembra essere molto ottimista sulla principale criptovaluta.

Riserva Strategica Crypto confermata da Trump

Nella scorsa settimana, il presidente americano Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare una “Riserva Strategica di Bitcoin” (SBR) e una “Riserva di Asset Digitali degli Stati Uniti”. Questo cambiamento di politica non solo legittima l’industria delle criptovalute, ma riconosce Bitcoin come un asset unico e prezioso, distinto dalle altre criptovalute.

L’ordine esecutivo stabilisce che tutti i Bitcoin sequestrati dalle agenzie federali saranno consolidati nella SBR e non potranno essere venduti, riconoscendo esplicitamente il valore di Bitcoin come riserva di valore, simile all’oro. La Riserva di Asset Digitali, invece, ospiterà altre criptovalute “altcoin” sequestrate.

L’amministrazione Trump non si limita a detenere Bitcoin, in quanto dirige i Segretari del Tesoro e del Commercio a sviluppare strategie per acquisire ulteriori $BTC per gli Stati Uniti, a condizione che queste strategie non implichino costi aggiuntivi ai contribuenti. La senatrice Cynthia Lummis ha proposto tramite il Bitcoin Act di acquistare 1 milione di Bitcoin emettendo nuovi certificati da vendere per le riserve d’oro della Federal Reserve, creando un guadagno di centinaia di miliardi di dollari.

