Fidelity Investment entra nella corsa alla tokenizzazione degli asset, richiedendo la registrazione di un fondo monetario in dollari su blockchain. L’obiettivo è competere con BlackRock, attualmente leader di mercato.



Fidelity compete nella tokenizzazione

Fidelity Investment, un asset manager con circa 6 trilioni di dollari in gestione, ha deciso di entrare nel mercato della tokenizzazione degli asset presentando una richiesta per registrare una versione blockchain del suo fondo di mercato monetario in dollari statunitensi. L’obiettivo è competere con il fondo BUIDL di BlackRock, il cui prodotto domina attualmente il settore. Se approvato dalle autorità di regolamentazione, Fidelity spera di acquisire una fetta significativa del mercato della tokenizzazione di asset finanziari.

Secondo il documento presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC), l’asset manager intende registrare una classe di azioni del Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX) sulla blockchain Ethereum. Il fondo FYHXX è stato lanciato l’anno scorso, con titoli del Tesoro statunitense e contante al suo interno, e Fidelity prevede di espandersi su altre blockchain in futuro. Se approvato, il prodotto potrebbe entrare in vigore il 30 maggio.

La concorrenza nel mercato RWA

Sempre più banche e asset manager globali stanno esplorando l’idea di tokenizzare strumenti finanziari tradizionali come crediti, obbligazioni governative e fondi su blockchain. La tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) è vista come una strategia per migliorare la liquidità, l’accessibilità e l’efficienza operativa con regolamenti 24/7. Fidelity, con i suoi 5,8 trilioni di dollari di asset in gestione, è l’ultimo gigante finanziario a cercare di ottenere una quota del mercato in rapida crescita delle obbligazioni statunitensi tokenizzate.

BlackRock, in collaborazione con Securitize, ha lanciato nel marzo 2024 il fondo tokenizzato di T-bill denominato BUIDL, che ha accumulato circa 1,5 miliardi di dollari in asset. Anche Franklin Templeton ha riscosso successo con il suo fondo on-chain, che dal 2021 ha raccolto 689 milioni di dollari in asset.

Secondo i dati di RWA.xyz, il mercato delle obbligazioni statunitensi tokenizzate è attualmente valutato a 4,78 miliardi di dollari, con una crescita del 3,4% negli ultimi sette giorni e un aumento annuale stimato di quasi il 500%. Gli analisti si aspettano che l’ingresso di Fidelity alimenti ulteriormente la crescita del settore, attirando altri attori istituzionali verso la tokenizzazione degli asset su blockchain.

Il progetto OnChain di Fidelity

Il progetto blockchain di Fidelity, denominato “OnChain”, mira a consentire il monitoraggio delle transazioni del Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX), un fondo da 80 milioni di dollari principalmente investito in titoli del Tesoro USA. Anche se OnChain non rappresenterà il registro ufficiale delle proprietà, tutte le transazioni blockchain saranno riconciliate quotidianamente con i registri ufficiali. Fidelity intende mantenere i registri tradizionali come libro mastro ufficiale, mentre quelli on-chain saranno utilizzati per migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.

Fidelity ha lasciato intendere che il progetto OnChain potrebbe essere esteso anche ad altre blockchain in futuro, seguendo il rapido sviluppo del mercato RWA che al momento conta oltre 3,4 miliardi di dollari in asset tokenizzati sulla rete Ethereum, mentre Stellar segue con 465 milioni di dollari.

La custodia per asset digitali e RWA

Best Wallet potrebbe essere una scelta molto interessante per gli investitori interessati ai digital asset in questo periodo di crescita per il mercato RWA. Si tratta di una piattaforma innovativa per la gestione delle criptovalute, che ha superato gli 11 milioni di dollari nella prevendita, attirando oltre 500.000 utenti a livello globale. Con funzionalità avanzate, supporta scambi multi-chain e integra più di 200 DEX e 20 bridge cross-chain per transazioni più rapide ed efficienti.

La piattaforma risolve le limitazioni di wallet tradizionali come MetaMask, offrendo la possibilità di convertire criptovalute direttamente in oltre 100 valute fiat, senza bisogno di passare prima dagli exchange. Tra le sue caratteristiche chiave spicca la funzione Upcoming Tokens, che dà accesso a investimenti promettenti prima del loro lancio sugli exchange o evidenzia token emergenti già disponibili sul mercato.

Il token nativo $BEST offre numerosi vantaggi, come ricompense per lo staking con un APY del 139%, sconti sulle transazioni, cashback maggiorato, e diritto di voto sulle decisioni future del progetto.

Attualmente il token si trova in prevendita sul sito web ufficiale ad un costo di 0,02445 dollari, con il 10% della supply riservato per la liquidità e piani per quotazioni future su DEX e CEX una volta che la prevendita sarà conclusa.



Per saperne di più basta consultare il canale youtube dell’analista crypto Matteo Afrasinei.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.