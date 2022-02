Prezzo oro tornerà a 2000 dollari? Come investire in questa fase

© Shutterstock

I trend rialzisti fanno festa: la crescita delle tensioni internazionali potrebbe spingere il gold sui massimi storici

La storia insegna che a far paura agli investitori sono le epidemie e le guerre. Due estati fa, a causa dello scoppio della pandemia di covid19, il prezzo dell'oro sfondò quota 2000 dollari. Dopo quel rally, i valori, grazie al netto miglioramento della situazione sanitaria, subirono un forte ritracciamento.

A distanza di due anni da allora, nessuno poteva immaginare il prezzo dell'oro potesse nuovamente rimettere nel mirino i 2000 dollari. Oggi come allora a fare da catalizzatore è sempre un clima di interezza e tensioni.

Le uniche differenze riguardando l'origine di questo sentiment: allora il covid19 (e l'assenza di cure) oggi il rischio di una guerra tra Russia e Ucraina che attiverebbe scenari imprevedibili.

Come si può vedere dal grafico in alto, la quotazione oro è sugli scudi da settimane. Più la paura di un conflitto si diffonte maggiore è la spinta verso l'alto del gold. Il prolema è che la tensione non accenna ad abbassarsi e così un primo traguardo che sembrava essere impossibile fino a pochi mesi fa, è stato raggiunto.

Le quotazioni dell'oro hanno infatti agganciato quota 1900 dollari l'oncia per la prima volta dopo 8 mesi. Se il gold è riuscito a raggiungere questo livello, non ci sono motivi che impediscono di ipotizzare un ulteriore allungo verso i 2000 dollari nel caso in cui il contesto geopolitico dovesse peggiorare ancora di più.

Prezzo oro a 2000 dollari? Perchè non si puà escludere

La dinamica seguita dal prezzo dell'oro negli ultimi mesi è davvero singolare. Nel momento in cui la FED ha iniziato a cambiare impostazioni di politica monetaria, molti trader sono diventati ribassisti optanhdo per il biglietto verde. Lo scoppio della tensione tra Russia e Ucraina ha però cambiato le carte in tavola.

Il gold ha infatti riscoperto il suo ruolo di bene rifugio e di copertura contro l'inflazione facendo piazza pulita di tuttte le indiscrezioni degli ultimi mesi secondo cui l'oro non serve a coprirsi in caso di tensione essendo questo ruolo storico passato ad altri asset a partire da Bitcoin (che in questo momento crolla confermandosi inadatto in contesti di tensione). Secondo Craig Erlam, analista di mercato senior, Regno Unito e EMEA, OANDA, nel caso in cui tra russi e ucraini dalla tensione si dovesse passare alla guerra, le quotazioni del gold non potrebbero che portarsi in area 2000 dollari l'oncia.

Dal punto di vista tecnico, è evidente che i tori hanno oramai preso il sopravvento. Grazie proprio all'aggravamento della tensione tra Russia e Ucraina, il patter ribassista emerso a metà settimana è stato neutralizzato e il valore del gold è tornato a salire.

Di contro, l'attuale breakout ha dato conferma di un uptrend continuo. La morale è chiara: più la tensione tra Russia e Ucraina si aggraverà, più il prezzo dell'oro è destinato a salire.