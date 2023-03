Azioni Amazon le preferite di Goldman Sachs: ecco i titoli del settore internet da comprare

Stai pensando di investire in azioni del settore internet e proprio non sapresti quale quotata scegliere? Più che comprensibile visto il momento incerto che i mercati vivono. Proprio per venirti incontro ti suggeriamo di dare un occhio ad un recente report degli analisti di Goldman Sachs che è appunto dedicato al comparto internet.

Se sei solito investire in borsa, saprai perfettamente che i giudizi degli esperti tendono spesso a variare per inglobare stime sempre più aggiornate. In questo contesto diventa quindi fondamentale poter disporre di informazioni aggiornate. L’analisi di Goldman Sachs che oggi andiamo a trattare è recentissima e, sia pure in modo sintetico, analizza i principali titolo del settore. Ma passiamo alle raccomandazioni.

Tra le azioni del settore internet, la preferita di Goldman Sachs continua ad essere Amazon. Il colosso dell’ecommerce è in vetta alla lista delle Top Picks elaborata dagli analisti americani. Nulla sembra scalfire quello che è oramai un primato consolidato. In borsa le azioni Amazon (grafico in alto) trattano a circa 90 dollari per azione. Rispetto ad un mese fa le valutazioni sono più basse del 4 per cento ma da inizio anno si registra un rialzo di circa il 10 per cento. Nonostante la progressione registrata ultimamente, rispetto ad un anno fa le valutazioni sono depresse. Un ribasso di quasi 30 punti percentuali, induce a pensare che ci possa essere spazio per una risalita.

I trader che volessero seguire la raccomandazione di Goldman Sachs, oggi possono comprare le azioni Amazon senza commissioni con il broker eToro. Con questa piattaforma sono sufficienti 50 dollari di deposito minimo di partenza per iniziare ad investire.

–COMPRA AZIONI AMAZON SU ETORO A ZERO COMMISSIONI>>

Tornando alla classifica di Goldman Sachs, a stupire è la presenza nei piani alti delle azioni Uber. Un titolo poco considerato ultimamente soprattutto alla luce di una performance molto forte registrata nel corso dell’ultimo anno. I prezzi delle azioni Uber rispetto ad un anno fa, infatti, sono saliti del 38 per cento. Solitamente quando si è dinanzi ad un rialzo di simile consistenza, c’è quasi un timore reverenziale a speculare su un ulteriore apprezzamento.

Il ragionamento che in tanti fanno non può non riguardare le probabilità: se un titolo si è apprezzato così tanto, allora gli spazi di salita ulteriore sono bassi. In realtà per Godlman Sachs le azioni Uber sono da comprare e nel report si pone l’accento sul fatto che la società abbia portato “avanti importanti progressi nelle iniziative di profitto con un andamento stabile della domanda finale e un’intensità competitiva generale del settore“.

Rating buy anche sulle azioni Meta Platforms e Google, due altre grandi big del settore internet. Nella nota gli analisti parlano di un rapporto tra rischio e rendimento a breve termine che sembra essere più favorevole per META grazie a due diversi fattori: l’incremento dello slancio commerciale e l’intensa attenzione all’efficienza di META che con tutta probabilità sarà da sostegno a un ciclo di revisione al rialzo degli EPS.

Già, ma come posizionarsi concretamente?

Secondo Goldman Sachs, Google potrebbe essere la protagonista di scambi volatili grazie anche ad una maggiore attenzione degli investitori per la tematica dell’intelligenza artificiale generativa. D’altra parte il rallentamento ciclico della ricerca e della pubblicità dovrebbe impedire alle azioni del colosso del web di assumere una direzione univoca.

La volatilità non deve essere percepita come un problema. Essa è in realtà una risorsa per chi fa trading online. Come spesso ripetono gli analisti di eToro, infatti, è proprio durante le fasi di volatilità che si possono creare le migliori occasioni di investimento anche se va sempre tenuto in considerazione il profilo di rischio più alto.

Esercitarsi con il conto demo che eToro mette gratuitamente a disposizione, significa imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri.

–REGISTRATI SU ETORO GRATUITAMENTE E AVRAI IL CONTO DEMO>>

Tanti nomi nel report di Goldman Sachs, quindi, anche se le azioni che secondo gli analisti sono assolutamente da possedere solo due due: Amazon e la stessa Google.

Quali sono le ragioni di questa preferenza? Secondo GS, ai prezzi attuali, Google può essere collocata accanto ad Amazon in termini di rischio/rendimento. Questo perchè gli esperti sono convinti che il celebre motore di ricerca sia tra i players meglio posizionati in vista dei futuri cicli di calcolo legati all’AI/ML, alla realtà aumentata e all’informatica quantistica.

Insomma solo apparentemente il settore internet del Nasdaq di Wall Street è poco interessante. In realtà ci sono buone occasioni di investimento tra le big del settore. Se poi la FED dimostrasse una volta per tutte quali sono le sue intenzioni sull’entità del rialzo dei tassi sarebbe meglio per tutti.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!