Wall Street previsioni 2023: cosa succederà fino a fine anno?

Come si muoverà la borsa di Wall Street da qui a fine 2023? Quali sono le previsioni che si possono fare tenendo conto dell’andamento registrata dal mercato americano da inizio anno ad oggi? Come si può vedere dal grafico in basso che riproduce l’andamento dell’S&P500 (indice di rifermento quando parliamo di mercato Usa), da inizio 2023 c’è stata una progressione del 14 per cento. Più recentemente, dopo la pausa registrata nella prima parte di giugno, l’indice si è nuovamente portato in area rialzista. E adesso, cosa succederà a questo punto?

Chi è solito investire in borsa sa perfettamente quanto importanti siano i giudizi degli analisti. Soprattutto quando si ha a che fare con mercati così importanti, sapere cosa ne pensano gli esperti diventa fondamentale per orientare le proprie scelte di trading. Il problema sorge quando gli analisti non solo non convergono tra di loro ma addirittura sono posizionati su poli opposti.

E' li che sorgono problemi e dubbi interpretativi. Proprio perchè questo sito punta a favorire il dibattito, abbiamo deciso di dare spazio a due diverse previsioni Wall Street 2023 che sono quasi agli antipodi tra di loro. La prima è elaborata da Morgan Stanley e la seconda da Goldman Sachs. Come vedremo nel prossimo paragrafo, le due analisi sono del tutto divergenti tra di loro: mentre MS si attende che il rialzo sia destinato ad interrompersi e ad essere sostituito da un ritracciamento, per Goldman Sachs la festa è appena all'inizio. Analizzeremo le due view nei prossimi paragrafi.

Previsioni Wall Street 2023: il punto di vista di Goldman Sachs

Iniziamo dalle previsioni Wall Street 2023 che sono state elaborate da Goldman Sachs. Secondo l’analista David Kostin di Goldman Sachs si aspetta che il rialzo continui grazie alla crescita delle quotazioni di settori diversi a partire da quello del tech.

La stima di Kostin si basa sulla storia della borsa Usa. Per lo strategist a partire dal 1980 il paniere Usa ha conosciuto 9 episodi chiave in cui, dopo una scatto in avanti in un solo settore, sono seguiti rialzi su altri segmenti determinando una progressione complessiva di tutto il paniere.

Alla luce di questa considerazione, Kostin ritiene che l’S&P 500 possa arrivare fino a 4500 punti, realizzando una progressione del 5 per cento rispetto alle attuali valutazioni. Da evidenziare che il target è stato post molto più in avanti dalla banca Usa rispetto alla precedente valutazione di 4000 punti per fine anno.

Previsioni Wall Street 2023: il punto di vista di Morgan Stanley

Sulle previsioni Wall Street 2023 Morgan Stanley la pensa in modo del tutto riverso rispetto a Goldman Sachs.

Secondo Michael Wilson, strategist di Morgan Stanley, Wall Street scenderà replicando quanto avvenne negli anni Quaranta quando l’S&P 500 dopo essere uscito da un mercato Orso grazie a un rally del 24 per cento, non proseguì la sua corsa (come invece affermano da Goldman Sachs) ma andò a calare rapidamente.

La pausa che si sta profilando per giugno, quindi, potrebbe in realtà essere la fine del rally. In effetti ci sono tutta una serie di fattori che fanno propendere per questo scenario a partire dal drenaggio di liquidità che i mercati finanziari potrebbero presto annunciare dopo che è stato trovato un accordo tra le varie parti in causa sull’aumento del tetto del debito pubblico. Secondo rumors sempre più insistenti, infatti, con l’obiettivo di rimpinguare le casse statali degli States che sono del tutto vuote, il Tesoro entro breve tempo procederà con l’emissione di bond per un totale di 600 miliardi di dollari.

Il vero nodo, però, saranno gli utili societari. Secondo l’analista gli utili dell’S&P 500 dovrebbero scendere quest’anno del 16 per cento prima che ci possa essere una vera e propria ripresa che, a questo punto, è rimandata al 2024.

Questa previsione è del tutto diversa rispetto a quella elaborata dal consensus degli analisti per i quali il calo dei profitti ci sarà (quindi nessuno le mette in discussione) ma sarà di appena il 2,4 per cento per il 2023 anche alla luce del fatto che i risultati del primo trimestre sono stati ampiamente positivi e hanno spinto gli analisti ad incrementare le aspettative sugli utili sia negli Stati Uniti che in Europa.

