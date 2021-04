Trading online: evento gratuito IG Trading Masterclass dal 17 al 21 maggio 2021

© Shutterstock

Un nuovo evento formativo targato IG accompagnerà tutti i partecipanti per ben 5 serate: tutti i dettagli

Sei un trader molto attento alla formazione e che ha interesse a restare aggiornato sulle ultime novità del trading online? Come certamente saprai su Borsa Inside siamo soliti segnalare i migliori eventi trading. Solitamente diamo spazio a quegli appuntamenti gratuiti ai quali chiunque può partecipare. Si tratta di eventi organizzati dai migliori broker Forex e CFD che prevedono la partecipazione di importanti analisti e offrono molti spunti operativi ai partecipanti.

Premesso questo, nel post seguente segnaliamo un importante appuntamento formativo che si terrà il prossimo mese di maggio. Promotore ed organizzatore dell'evento è il broker IG (qui puoi leggere la recensione). Stiamo parlando di un broker che è leader nel trading online da oltre 45 anni e che attualmente può vantare milioni di clienti in tutto il mondo. Il successo di IG è dovuto all'ampia gamma dei servizi offerti e degli asset sui quali puoi investire attraverso i CFD.

Se non hai mai usato IG e vorresti conoscere più da vicino le piattaforme offerte, puoi fare pratica con il conto demo gratuito da 30 mila euro che il broker mette a disposizione di tutti i potenziali clienti. Grazie alla demo potrai imparare ad usare le varie piattaforme IG senza correre il rischio di perdere soldi reali. Per aprire un account IG gratuito è sufficiente seguire il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

IG trading Masterclass cosa è e quando si terrà

Gli eventi IG Trading Masterclass sono uno degli appuntamenti tradizionali proposti dal broker a sostegno della formazione dei trader. L'evento si terrà ogni sera dal 17 al 21 maggio. Ogni Trading Masterclass, ovviamente Live, avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle ore 19. Obiettivo dell'appuntamento è quello di fornire ai trader partecipanti un percorso educational che inizia dai fondamentali del trading ed arriva fino all'operatività in tempo reale.

I professionisti che si alterneranno nel corso delle 5 serate della Masterclass sono: Giulio Pasquini, Guido Gennaccari, Antonio Suppa, Gianluca Defendi, Arduino Schenato e Bruno Moltrasio. Questi esperti condivideranno la loro esperienza con i partecipanti con l'obiettivo di fornire agli esperti le coordinate per lo sviluppo di un approccio da professionisti nel mondo del trading.

I temi trattati nel corso della IG trading Masterclass di maggio saranno: analisi tecnica, analisi fondamentale, analisi multi time frame e ancora compressioni di volatilità e breakout.

I partecipanti potranno subito mettere in pratica quello che hanno appreso grazie alle 5 strategie di trading replicabili che sono a disposizione di tutti.

Per partecipare all'evento ed avere maggiori informazioni, puoi cliccare su questo link.

IG Trading Masterclass di maggio: chi può partecipare

Molto spesso quando segnaliamo eventi di formazione organizzati dai migliori broker, i nostri lettori ci chiedono di sapere in privato a chi è rivolto l'appuntamento. Nel caso dell'IG Trading Masterclass di maggio, possiamo subito tranquillizzare tutti poichè, come nello stile del broker, anche questo appuntamento è adatto a tutti i trader.

Possono partecipare alla Trading Masterclass di maggio sia i trader che sono si approcciano al trading online per la prima volta e sia gli utenti più avanzati ossia coloro i quali sono interessati a conoscere strategie e segreti direttamente dagli esperti del settore.

Se sei un trader che si approccia a questo mondo per la prima volta, ti ricordiamo che proprio il broker IG ti offre la possibilità di imparare ad operare con la demo gratuita da 30 mila euro. Puoi attivarla immediatamente seguendo il link in basso.

Il commento di Fabio de Cillis

In merito alle 5 giornate della IG Trading Masterclass di maggio, Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha messo in evidenza che il broker ha ideato questa Masterclass "con l’obiettivo di offrire a tutti un percorso formativo strutturato e di qualità, condotto da professionisti affermati e fortemente orientato all’operatività".

Il manager ha quindi ricordato che l'impegno di IG Italia verso i clienti resta "al centro di tutto e questo evento è l’occasione perfetta per acquisire competenze e skills professionali, indispensabili per ogni trader".

Buona formazione con la IG Trading Masterclass di maggio!