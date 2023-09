Blocco diesel euro 5 in Piemonte: il governo dice no?

Il governo respinge al mittente il blocco dei diesel euro 5: ecco cosa sta accadendo!

L’Unione Europea si è sempre distinta come pioniere nell’affrontare sfide globali e la lotta contro il cambiamento climatico non fa eccezione.

Traffico

Con un impegno rinnovato per affrontare le crescenti preoccupazioni ambientali, l’Unione Europea ha recentemente annunciato un piano ambizioso volto a ridurre le emissioni di gas serra e a guidare la transizione verso un’economia più sostenibile e a basse emissioni.

La sfida è significativa e comporta decisioni difficili e complesse, ma è fondamentale per limitare l’aumento delle temperature globali e prevenire impatti climatici sempre più devastanti.

Oltre a voler ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli e imporre norme più rigorose per le emissioni delle automobili, il piano promuove l’adozione di energie pulite e rinnovabili

Diesel euro 5 in Piemonte: lo stop è rinviato?

La decisione sul futuro dei veicoli diesel euro 5 nel contesto piemontese ha attirato l’attenzione di cittadini, associazioni e politici. L’imminente scadenza del 15 settembre, che prevede lo stop a questi veicoli fino al 15 aprile 2024, ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori di questa misura.

Il governo si è espresso in favore di approfondimenti tecnici per evitare il potenziale danno alle famiglie e ai lavoratori che dipendono da questi veicoli, come sottolineato dalle mobilitazioni degli scorsi giorni. La volontà è bilanciare l’obiettivo ambientale con il mantenimento delle necessità economiche dei cittadini. Tuttavia dall’incontro di martedì 29 agosto non è ancora emerso nulla.

Auto in coda

Come ha reagito la Regione?

Non si sa ancora se il blocco ai diesel euro 5 verrà bloccato o semplicemente rimandato in ottemperanza al piano per diminuire sensibilmente le emissioni richiesto dall’UE (che comunque avrebbe dovuto concretizzarsi a ottobre 2025) .

La Regione ha previsto un incontro con associazioni di categoria e gli esperti in modo da elaborare soluzioni efficaci, come incentivi e agevolazioni per la sostituzione dei veicoli diesel euro 5 con modelli a basse emissioni.

