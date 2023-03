Come acquistare a rate con PayPal

Avete sempre sognato possedere lo smartphone di ultima generazione? oppure una Smart TV OLED, la PS5 o Xbox Series X? magari un PC da Gaming di fascia alta? Da oggi potete realizzare questo sogno pagando a rate con PayPal.

Prima di proseguire vi invitiamo a consultare il nostro articolo Paypal: Cos’è e come funziona – Registrazione, Pagamenti, Trasferimenti e Donazioni.

Come funziona paga in 3 rate con PayPal?

Siamo consapevoli che non sempre è possibile acquistare in contanti o pagare in un unica soluzione, per questo entra in gioco il pagamento rateale, che suddivide la somma in più parti, da pagare mensilmente fino all’estinzione del debito.

Da qualche tempo a questa parte PayPal ha introdotto la possibilità di pagare a rate e senza interessi! In altre parole potete nei negozi supportati, come Gamestop, acquistare a rate pagando in 3 mensilità, ad un costo che naturalmente viene diviso in tre mesi, a seconda della somma complessiva.

Come si fa a pagare a rate?

Per pagare a rate con PayPal vi basterà visitare il sito da dove volete acquistare quello che preferite, e completare la procedura fino al pagamento, scegliendo naturalmente PayPal, infine la dicitura Paga in 3 rate. PayPal non offre finanziamenti in più rate come Compass ed altre società, ma se ad esempio la somma è 600 euro, potete pagarla in 3 rate da 200 euro l’una, utilizzando sia i fondi nel vostro conto che sulle carte di credito associate.

Tenete presente che per pagare a rate con Paypal dovete avere un account idoneo, scegliere come metodo di pagamento PayPal e la voce Paga in 3 rate, oltre ad avere i fondi per il primo pagamento. Se ad esempio pagate la prima rata il 24 di Marzo, dovrà essere pagata il 24 di Aprile e così via dicendo, con la possibilità anche di pagarla in anticipo o togliersi il debito complessivo pagando in una sola soluzione.

Come mai PayPal non mi fa pagare a rate?

Potrebbe capitare che Paypal non fa pagare a rate, questo avviene quanto il proprio account è nuovo o non è idoneo, magari perchè richiede una verifica o il servizio vuole prima di tutto accertarsi che siate buoni pagatori, non abbiate problemi di alcun tipo e così via dicendo, anche perchè Paypal anticipa la somma per voi, richiedendo solo la prima rata in anticipo e le restanti mensilmente.

Come pagare in 4 rate con PayPal?

Ebbene si, in casi eccenzionali è presente anche la possibilità di pagare in 4 rate con Paypal invece che con 3 rate, questo avviene solo se il vostro account è idoneo a pagare a rate x4. Tuttavia se avete un account Paypal operativo da tempo e pulito, avrete almeno la possibilità di usare le tre rate.

Su quale sito si può pagare a rate?

Sono numerosi i siti dove è possibile pagare a rate con PayPal, solitamente la maggior parte dei siti che usa questo metodo di pagamento, supporta la rateizzazione con PayPal.

