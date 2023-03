Comprare criptovalute in tabaccheria si può grazie a Binance

I tempi cambiano e se fino a poche settimane fa eravamo costretti a rispondere sempre di no alla domanda se è possibile comprare criptovalute in tabaccheria, adesso la risposta è affermativa. Avete letto bene: le criptovalute in tabaccheria si possono comprare e questo grazie all’exchange Binance.

L’attesa svolta è arrivata da ieri 20 marzo ed è stata annunciata dalla stessa Binance. Non si tratta di una iniziativa promozionale visto che il piano prevede in realtà il coinvolgimento immediato di 5mila rivenditori associato a MrPay con obiettivo, ovviamente progressivo, di estendere il servizio a oltre 15 mila tabaccherie sparse su tutto il territorio nazionale.

Ma come funziona e soprattutto come sarà possibile comprare criptovalute in tabaccheria con Binance?

A scanso di equivoci, specifichiamo subito che l’acquisto avverrà in formato di Binance Gift Card e potrà essere pagato sia con denaro contanti che con altri metodi di pagamento come ad esempio carte Visa e Mastercard.

La Binance Gift Card è tecnicamente una soluzione di tipo crypto on-ramp grazie alla quale si può effettuare il cambio da denaro fiat a criptovalute. In questo modo viene creato un ponte tra il Web3 e l’esperienza fisica visto che con il voucher prepagato ognuno può regalare criptovalute.

Praticamente, una volta specificato l’importo in euro, va inserito il denaro in contante o tramite carte usando dei distributori automatici. Eseguita questa operazione l’utente riceverà un codice a 16 cifre nel formato pin-on-receipt che poi dovrà essere riscattato. Tale PIN dovrà poi essere inserito sul sito di Binance oppure sull’app mobile di Binance Gift Card. A quel punto è possibile ricaricare le criptovalute nel proprio wallet personale.

Secondo Massimo Palmieri, Product Manager di MrPay, aggregatore italiano di pagamenti specializzato in ricariche telefoniche, pagamenti di bollette e vendita di criptovalute, grazie alla possibilità di comprare criptovalute in tabaccheria con Binance, un numero maggiore di utenti saranno attratti dagli asset digitali. Anche Lorenzo Capone, Head of Marketing and Business Development di Binance Italy, ha applaudito all’iniziativa affermando che essa è una grande opportunità.

Insomma grazie a questo passo in avanti, dal 20 marzo, c’è un nuovo metodo da inserire nella lista delle opzioni per comprare criptovalute.

Ricordiamo, comunque, che anche senza la nuova opzione delle tabaccherie, comprare crypto con Binance online è molto semplice e soprattutto non bisogna passare dalla Binance Gift Card.

Tra l’altro registrandosi su Binance è possibile accedere a molti altri strumenti e funzionalità per avere delle ricompense e sfruttare così fino in fondo il potere delle crypto.

