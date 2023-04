Conviene investire in BOT? Ecco i 5 migliori per il 2023

Negli ultimi anni, la crisi economica ha spinto molte famiglie italiane a cercare nuovi modi, auspicabilmente più validi e sicuri, per investire i propri risparmi. Tra le varie opzioni, i BOT rappresentano una scelta interessante per diversi motivi.

Innanzitutto, i Bot sono buoni ordinari del tesoro a scadenza breve, di solito 3-6-12 mesi, che permettono di ottenere guadagni grazie allo scarto di emissione, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Inoltre, i Bot sono meno rischiosi rispetto ai BTP, che invece sono investimenti a lungo termine e per questo più rischiosi.

Le politiche di rialzo dei tassi BCE

Uno dei fattori che hanno spinto molte persone a investire in BOT è la politica di rialzo dei tassi di interesse messa in atto dalla BCE. Questo ha permesso di ottenere rendimenti interessanti, soprattutto per i BOT a breve scadenza.

Basti pensare che per i BTP a 10 anni i rendimenti sono saliti ad oltre il +4%. Ciò ha fatto sì che molti investitori decidessero di puntare sui BOT come soluzione di investimento.

Come scegliere i migliori BOT

Per scegliere i migliori BOT è importante considerare prima di tutto la scadenza. Infatti, seguendo l’ottica di investimento, si dovrebbe optare per scadenze ravvicinate in modo tale da tagliare la durata media del portafoglio obbligazionario.

In questo modo si può ottenere un rendimento interessante senza esporre il proprio capitale a rischi eccessivi. Ma su quali BOT conviene investire ora? Ecco i 5 migliori:

ISIN IT0005494502 con scadenza 12/05/2023, prezzo 99,83 e rendimento 2,65% ISIN IT0005497323 con scadenza 14/06/2023, prezzo 99,57 e rendimento 2,79% ISIN IT0005500027 con scadenza 14/07/2023, prezzo 99,30 e rendimento 3% ISIN IT0005505075 con scadenza 14/08/2023, prezzo 98,99 e rendimento 3,22% ISIN IT0005512030 con scadenza 13/10/2023, prezzo 98,46 e rendimento 3,24%.

Come comprare i Bot: intermediari e mercato secondario

Per comprare Bot è necessario partecipare alle aste del mercato primario tramite intermediario finanziario. Tutti possono partecipare alle aste, ma l’acquisto viene fatto prenotando una certa quantità presso gli intermediari abilitati, come banche o posta, o tramite un intermediario finanziario autorizzato.

Inoltre, è necessario detenere un deposito titoli attraverso cui vengono gestiti i titoli di Stato acquistati. Una volta acquistati, i Bot possono essere negoziati anche nel mercato secondario, ovvero il Mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), al quale è possibile accedere sempre rivolgendosi a banche, posta o intermediari abilitati.

È importante sottolineare che le banche sono libere di vendere i Buoni del Tesoro comprati in sede di asta oppure di acquistare titoli dai clienti che vogliono venderli.

Possiamo quindi affermare che l’acquisto dei Bot richiede un po’ di organizzazione e conoscenza, ma rappresenta una soluzione di investimento a breve termine con rendimenti interessanti e un rischio ridotto rispetto ad altre forme di investimento.

