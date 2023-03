Come comprare azioni su eToro: la guida rapida

Sei deciso a comprare azioni sulla piattaforma eToro e vorresti sapere come procedere operativamente? Anzitutto ci complimentiamo con la tua scelta poichè scegliere eToro per acquistare azioni è molto conveniente visto che il broker non prevede il pagamento di commissioni e questo significa che puoi acquistare titoli azionari reali (non strumenti derivati) eliminando i costi commissionali.

In secondo luogo ti invitiamo a leggere i prossimi paragrafi dove potrai trovare tutte le informazioni che ti servono per poter comprare azioni su eToro in modo rapido e senza commettere errori.

Prima di scendere nel dettaglio, vogliamo spendere giusto alcuni secondi per rendere nota un’importante novità che è in vigore dal mese di febbraio: eToro ha aperto alla possibilità di comprare azioni italiane reali senza commissioni. Fino ad ora i titoli di Borsa Italiana (quelli presenti sulla piattaforma del broker) erano esclusi da questa da questa possibilità ma da febbraio tutto è cambiato. Ne parleremo diffusamente dopo ma chi volesse subito approfittarne non deve far altro che aprire un conto reale con eToro (basta un deposito minimo di 50 dollari).

Come comprare azioni su eToro: i passaggi preliminari

Per poter acquistare azioni su eToro è necessario essere registrati alla piattaforma. Quindi se sei già cliente eToro e hai un account attivo (magari perchè hai già fatto trading su uno dei tanti mercati disponibili come ad esempio il petrolio) puoi tranquillamente saltare questa fase preliminare. In caso contrario prenditi alcuni minuti per eseguire pochi semplici passaggi. La registrazione su eToro, infatti, è molto rapida da eseguire e proprio questo è uno dei motivi per cui milioni di clienti in tutto il mondo hanno scelto il broker israeliano per investire.

Ciò premesso, per registrati su eToro dovrai semplicemente andare sul sito ufficiale del broker e compilare l’apposito form. Le informazioni richieste sono pochissime (nome utente, indirizzo mail e password). Puoi registrati anche con il tuo account Google o Facebook e questo semplifica ulteriormente i passaggi.

Una volta effettuata la registrazione controlla la tua mail dove troverai un link di reindirizzamento. Cliccaci su e segui le istruzioni. Il broker, infatti, ti chiederà di procedere con la verifica della tua identità prima e del tuo conto successivamente.

Hai due opzioni a tua disposizione: puoi iniziare a fare pratica con un conto demo gratuito per esercitarti senza correre il rischio di perdere soldi reali oppure puoi operare con soldi reali e in questo caso dovrai semplicemente effettuare un deposito di partenza di soli 50 dollari.

Attenzione perchè puoi iniziare a fare pratica con un conto demo e passare dopo al conto reale. Sei liberissimo di farlo anche perchè il senso dell’account virtuale è proprio quello di consentirti di esercitarti senza correre il rischio di perdere soldi veri. Per passare in una fase successiva dalla demo al conto reale dovrai semplicemente cliccare su Deposita Fondi. L’importo minimo per iniziare è sempre 50 dollari.

Eseguite queste operazioni hai tutto quello che ti serve per iniziare a comprare azioni con eToro.

La scelta delle azioni da comprare su eToro

Su eToro ci sono tantissime azioni da comprare. Il broker, infatti, offre una selezione di titoli azionari di tutte le borse del mondo. Anche questo è uno dei motivi per cui questa piattaforma ha così tanto successo.

Per scegliere le azioni da comprare su eToro non dovrai far altro che scrivere il nome del titolo nella casella di ricerca. Non è necessario che tu conosca il codice alfanumerico poichè la tecnologia di eToro è talmente potente che basta addirittura digitare le prime lettere del titolo per avere subito dei risultati suggeriti. Ad esempio se la tua intenzione è quella di comprare azioni Tesla, non devi far altro che iniziare a scrivere nella casella di ricerca “TESLA” e già mentre le prime lettere avrai il risultato cercato. A questo punto non dovrai far altro che cliccare sul codice titolo che eToro ti fornisce (nel caso del nostro esempio TSLA) per avere accesso alla pagina informativa sulla quotata.

In questa sezione troverai tantissime informazioni sul titolo: ci sono le statistiche, c’è il grafico in tempo reale, c’è il feed di notizie e c’è pure tutta un’area che è dedicata all’analisi tecnica sulle azioni Tesla che è riservata solo agli utenti eToro (giusto così perchè l’analisi tecnica è alla base del trading sulle azioni).

Puoi prenderti tutto il tempo per analizzare le informazioni contenute nella schermata dedicata al titolo. Inoltre visto che eToro è un broker di social trading e non un broker qualsiasi, puoi anche interagire con gli altri utenti della piattaforma ad esempio chiedendo un loro parere su Tesla. Questo è un grande vantaggio che solo eToro presenta.

Una volta completa l’analisi devi semplicemente cliccare sul bottone INVESTI che è sempre a destra dello schermo.

Eseguendo questa procedura sarai indirizzato alla schermata successiva dove effettuerai l’acquisto vero e proprio del titolo da te scelto.

Comprare azioni su eToro o tradare CFD?

Accedendo alla finestra dell’ordine di acquisto, potrai procedere con l’inserimento di tutti i parametri necessari per dare esecuzione alla tua operazione.

In questa fase è necessario prestare il doppio dell’attenzione anche ad elementi che potrebbero sembrare un dettaglio. Ad esempio potresti trovarti difronte il bottone ACQUISTA ma anche il bottone IMPOSTA L’ORDINE. Non è assolutamente la stessa cosa. Se c’è il tasto ACQUISTA significa che l’operazione verrà eseguita subito essendo il mercato aperto. Invece se c’è il taso IMPOSTA L’ORDINE, il mercato è chiuso e l’operazione sarà eseguita all’apertura delle contrattazioni.

Altro elemento a cui prestare attenzione è il tipo di ordine che viene effettuato. Se c’è la scritta “STAI ACQUISTANDO L’ASSET SOTTOSTANTE” allora significa che stai comprando azioni vere, reali. Se invece la scritta presente è “STAI FACENDO TRADING CON I CFD” allora non stai comprando azioni reali me bensì stai speculando su quel titolo (Tesla nel nostro esempio) attraverso uno strumento derivato come i Contratti per Differenza (CFD). Si tratta di due forme di investimento completamente diverse tra loro. Comprando azioni reali diventi azionista, mentre con i CFD non hai alcun diritto di proprietà.

Cambiano però anche le condizioni economiche perchè solo se scegli di comprare azioni reali puoi operare senza commissioni mentre nel caso dei CFD sulle azioni sono considerare spread e commissioni overnight.

Guardando le cose da questo punto di vista sembrerebbero non esserci dubbi: comprare azioni reali su eToro è molto più vantaggioso rispetto a tradare con i CFD azionari. In realtà il quadro è più complesso poichè se sei interessato alla mera speculazione ed ad investimenti da aprire e chiudere in intervalli brevissimi, è preferibile fare trading con i CFD. Come del resto il CFD Trading è obbligatorio se l’intento è quello di speculare al ribasso. Solo i Contratti per Differenza, infatti, consentono di speculare su un calo delle quotazioni.

Compilazione ordine acquisto azioni su eToro

Sono tantissimi i parametri che sarai chiamato ad inserire per compilare il tuo ordine di acquisto di azioni su eToro. In realtà l’operazione (se hai le idee chiare) non è affatto complessa da eseguire anche perchè troverai a video tutte le varie voci e quindi non dovrai far altro che scegliere.

Ecco l’elenco dei parametri da compilare per comprare azioni su eToro:

Vendi / Acquista : ovvero long trading o short trading. Sceglierai il primo se sei convinto che i prezzi dell’azione sono destinati a crescere; lo short se invece le proiezioni sono al ribasso. Considera che le posizioni in short sono solo attraverso i CFD mentre le long possono essere con i CFD ma anche con asset reali (in questo secondo caso compri e quindi diventi azionista)

: ovvero long trading o short trading. Sceglierai il primo se sei convinto che i prezzi dell’azione sono destinati a crescere; lo short se invece le proiezioni sono al ribasso. Considera che le posizioni in short sono solo attraverso i CFD mentre le long possono essere con i CFD ma anche con asset reali (in questo secondo caso compri e quindi diventi azionista) Investi : non effettui un acquisto immediato ma solo nel caso in cui si dovessero presentare talune condizioni (ad esempio se il prezzo delle azioni Tesla dovesse raggiungere un certo valore)

: non effettui un acquisto immediato ma solo nel caso in cui si dovessero presentare talune condizioni (ad esempio se il prezzo delle azioni Tesla dovesse raggiungere un certo valore) Importo : ammontare che vuoi investire

: ammontare che vuoi investire Unità : cliccandoci su passerai da importo a unità di contratti (CFD)

: cliccandoci su passerai da importo a unità di contratti (CFD) Stop loss : è il livello di perdita massimo che sei disposto a sobbarcarti. Raggiunto questo livello la posizione in perdita si chiude si chiude e quindi non puoi perdere oltre quello che hai già perso

: è il livello di perdita massimo che sei disposto a sobbarcarti. Raggiunto questo livello la posizione in perdita si chiude si chiude e quindi non puoi perdere oltre quello che hai già perso Leva: è la leva finanziaria massima cui vuoi ricorrere per ampliare la portata del tuo investimento. Maggiore è la leva maggiori sono i rischio di cui ti fai carico. Lasciando la leva a 1 non utilizzerai questo strumento. Con leva 1 comprerai azioni reali. Incrementando il livello, invece, passerai in automatico ad un investimento in azioni attraverso i CFD.

è la leva finanziaria massima cui vuoi ricorrere per ampliare la portata del tuo investimento. Maggiore è la leva maggiori sono i rischio di cui ti fai carico. Lasciando la leva a 1 non utilizzerai questo strumento. Con leva 1 comprerai azioni reali. Incrementando il livello, invece, passerai in automatico ad un investimento in azioni attraverso i CFD. Take profit : è il livello di profitto a cui intendi chiudere la posizione vale a dire quel valore oltre al quale sei convinto che possa esserci una inversione e quindi la fine dei profitti

: è il livello di profitto a cui intendi chiudere la posizione vale a dire quel valore oltre al quale sei convinto che possa esserci una inversione e quindi la fine dei profitti Imposta Ordine: è il bottone con il quale il tuo ordine di acquisto di azioni viene inoltrato. Facendo click, la posizione viene aperta. Ovviamente non c’è mai nulla di permanente e, nel caso in cui ritieni che le condizioni che hanno giustificato quel trade siano cambiate, puoi sempre chiudere a mano la tua posizione. Su eToro il controllo è sempre in mano tua.

Per imparare a compilare l’ordine di acquisto di un titolo azionario (o CFD) su eToro, ti consigliamo di fare prima pratica con un conto demo gratuito.

Commissioni per comprare azioni su eToro

Una volta appreso il procedimento per inviare un ordine di acquisto di azioni su eToro, ti starai chiedendo quale è il costo dell’operazione. Bisogna pagare commissioni per comprare azioni su eToro?

La buona notizia è che mentre ci sono broker che fanno sempre pagare commissioni, broker che non fanno pagare commissioni solo per i primi 30 giorni dall’apertura del conto, con eToro lo zero commissioni vale per sempre. Puoi quindi sempre acquistare azioni senza commissioni oltre ad accedere a tante altre funzionalità che il broker mette a disposizione.

Siccome sull’argomento esiste una certa confusione proviamo a fare chiarezza anche per evitare equivoci. Zero commissioni significa nessun markup, nessun costo di ticketing e niente imposta di bollo. Tuttavia potrebbero essere applicati costi di spread di mercato bid/ask, di conversione valuta, di prelievo e di inattività. I costi di conversione valuta si applicano su depositi e prelievi che non sono espressi in dollari. Per i prelievi viene applicato un costo di 5 dollari a prescindere dall’ammontare.

Facciamo un esempio per avere chiaro cosa significa che con eToro si applicano zero commissioni per comprare azioni.

Immaginiamo che tu voglia comprare azioni Tesla.

Il tuo investimento iniziale è di 1000 dollari.

Tesla scambia a 200 euro e quindi puoi comprare 5 azioni Tesla.

Sulla base di questi parametri, le commissioni applicate sono:

Commissioni: Nessuna

Commissioni overnight: Nessuna

Totale commissioni: 0 USD

Vendere azioni comprate su eToro

Prima o poi le azioni che hai comprato dovrai anche venderle. Se fai trading sul breve termine con i CFD, dovrai vendere poco tempo dopo l’acquisto. Ma anche nel caso in cui scegli di operare sul lungo termine (ad esempio conservando in portafoglio i titoli comprati per mesi) alla fine dovrai venderli (è nell’essenza del trading).

Come fare? In entrambi i casi il procedimento è sempre lo stesso ma soprattutto è semplicissimo da implementare. Per vendere azioni su eToro non devi far altro che andare nel tuo portafoglio e selezionare il titolo che intendi vendere. Successivamente facendo click sulla X la posizione viene chiusa. Attenzione: è possibile chiudere tutta l’esposizione su quel titolo oppure si può vedere solo una quota riducendo le unità in proprio possesso. Per quanto più rara questa seconda possibilità, comunque non dimenticare che essa è molto utile per riequilibrare il proprio portafoglio.

Si possono comprare azioni italiane su eToro?

Il successo globale di eToro è dovuto all’intuizione del broker di aprire a quanti più mercati possibile. In piattaforma sono presenti anche le azioni italiane più importanti. Seguendo lo stesso procedimento generale che abbiamo in precedenza descritto per comprare azioni su eToro, dovrai inserire il nome del titolo nella barra di ricerca per sapere se esso è disponibile sulla piattaforma.

Ti possiamo già dire che le azioni italiane presenti su eToro sono quelle del Ftse Mib. Su questo broker non troverai azioni di altri indici di Borsa Italiana, ad esempio il Mid Cap. Verifica sempre la disponibilità delle azioni perchè, in realtà, non tutti i titoli del Ftse Mib sono coperti. Ci sono infatti delle quotate “problematiche” e da tempo al centro di forti incertezze, che non si possono trovare su eToro.

Insomma le azioni italiane disponibili su eToro sono solo le migliori. Una volta verificata la disponibilità, ti invitiamo a passare alla seconda fase: accertanti che tipo di esposizione ti venga concessa. In altre parole si tratta di verificare se per quel titolo puoi comprare azioni reali oppure poi negoziare con i CFD. In realtà attraverso i Contratti per Differenza si può sempre fare trading (anche con l’opzione short) e quindi si tratta di capire se è possibile acquistare o no azioni reali.

A tal riguardo possiamo subito dare una buona notizia a tutti i nostri lettori. Fino a gennaio eToro non permetteva di comprare azioni italiane senza commissioni. Era possibile investire attraverso i CFD ma non si poteva comprare azioni reali. Dall’1 febbraio è arrivata una grande novità: eToro ha annunciato che anche le azioni di Borsa Italiana (ovviamente solo quelle che sono disponibili sul sito del broker) possono essere acquistate a zero commissioni (qui il post che tratta l’importante novità).

Questa è una grande novità che i traders che operano sul mercato azionario italiano attendevano da tempo. Una novità che ora rende più interessante acquistare azioni italiane.

C’è una seconda buona notizia che si aggiunge alla prima: tutto lascia intendere che questa iniziativa varata da eToro a febbraio non sarà a scadenza ossia sarà possibile comprare azioni italiane senza commissioni su eToro per molto tempo.

Comprare azioni su eToro conviene? Conclusioni

Ed eccoci arrivati alla conclusioni: comprare azioni su eToro conviene? Sicuramente il broker di offre strumenti e soluzioni molto interessanti per potersi esporre sull’azionario di tutto il mondo. Stiamo parlando di un broker affidabile e autorizzato e questo significa poter operare con grande fiducia.

Come abbiamo visto in precedenza, le modalità di acquisto delle azioni (composizione dell’ordine con compilazione del form e invio del trade) sono molto semplici. Del resto eToro è nato proprio con l’obiettivo di rendere il mondo del trading accessibile a tutti.

Molto interessante la doppia possibilità grazie alla quale è possibile investire sia attraverso i CFD (benefici sono la possibilità di usare la leva e la modalità short per operare al ribasso) che comprare azioni reali (e quindi diventare un azionista).

E per finire, il vero punto di forza che rende eToro uno dei broker con le condizioni più vantaggiose oggi presenti: la politica zero commissioni. Come abbiamo visto in precedenza, la sola commissione che si paga è di 5 euro per il prelievo.

