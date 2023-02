Comprare azioni italiane senza commissioni? Scopri eToro 

E’ possibile comprare azioni di Borsa Italiana senza pagare commissioni? Fino allo scorso anno non c’era un solo broker che consentisse di acquistare azioni italiane a zero commissioni. I migliori broker online consentivano si di speculare sulle azioni di Piazza Affari ma solo attraverso i Contratti per Differenza. Con l’inizio del nuovo anno, però, tutto è cambiato poichè il broker eToro, celebre per aver lanciato già da alcuni anni la possibilità di comprare azioni a zero commissioni, ha deciso di inserire anche i titoli italiani nella lista di quelli su cui è possibile speculare senza commissioni e senza la mediazione dei CFD.

Grazie a questa mossa, eToro è oggi il primo broker a permettere di comprare azioni italiane senza commissioni. Chi già da tempo stava attendendo una svolta simile, ha ora la sua grande occasione e può acquistare titoli reali italiani senza il balzello delle commissioni e senza passare dai derivati CFD. Per farlo è sufficiente creare un account sul sito ufficiale eToro ed effettuare un deposito minimo anche di soli 50 dollari.

L’importante novità che è stata introdotta dal broker è scattata ieri 1 febbraio e resterà in vigore per tutto il prossimo futuro.

La differenza rispetto al passato non riguarda solo i costi a titolo di commissione. Il fatto che essi siano stati cancellati è solo un effetto del passaggio da un trading condotto attraverso i Contratti per Differenza ad un trading su titoli azionari reali.

Con i CFD, infatti, non si acquistano azioni o beni reali ma si effettua solo una speculazione sulla differenza di prezzo tra momento della vendita e momento dell’acquisto. Viceversa comprando azioni reali si diventa degli azionisti di quella società che tutti gli effetti giuridici che questo comporta.

Se il trading di CFD sulle azioni consente di avere margini di guadagno più ampi (al costo di un rischio perdite maggiore), la compravendita di titoli azionari reali è più efficiente.

Ma in cosa consiste la possibilità di comprare azioni reali di Borsa Italiana con eToro? Ci sono delle condizioni da rispettare? E soprattutto se è vero che vale la politica “zero commissioni” quali sono gli altri costi da considerare?

A tutte queste domande ha risposto il broker eToro con una mail inviata proprio oggi agli iscritti italiani della piattaforma. Essendo noi degli investitori, possiamo svelare il contenuto di questa informativa spiegando così quale è la procedura da seguire per comprare azioni italiane senza commissioni con eToro.

Comprare azioni italiane reali senza commissioni con eToro: tutte le info

Fino al 31 gennaio 2023, il solo modo a disposizione per investire sulle azioni quotate su Borsa Italiana usando la piattaforma eToro era attraverso i CFD. Non era questo un “limite” di eToro visto che, comunque, nessun broker operante sul mercato italiano consentiva di acquistare azioni italiane vere. Secondo molti analisti, il fatto che non fosse possibile investire sulle azioni italiane reali rifletteva la posizione di debolezza di Borsa Italiana rispetto ad altri mercati finanziari più blasonati (pensiamo ad esempio a Wall Street dove il trading su azioni vere senza commissioni è realtà da tanto tempo).

A partire da ieri, però, con eToro è possibile aprire posizioni sulle azioni di Borsa Italiana come prodotti reali. Grazie a questa apertura, tutti i traders possono beneficiare di una commissione dello 0% quando vengono aperte nuove posizioni sulle azioni italiane.

Ma cosa si intende con zero commissioni? Sono 4 le voci commissionali che la possibilità di comprare azioni reali e non più solo CFD azionari ha cancellato. Ecco di cosa si tratta:

nessun market cap

nessuna commissione di negoziazione

nessuna commissione di gestione

nessuna commissione di rollover

Ovviamente restano altri costi come ad esempio le commissioni di conversione della valuta sui depositi e sui prelievi non in Dollari Usa, le commissioni di prelievo e lo spread di mercato (che comunque non viene addebitato da eToro).

Per saperne di più su questo punto si può fare riferimento alla guida su come comprare azioni con eToro.

Tre cose da sapere per comprare azioni italiane senza commissioni con eToro

Chi volesse sfruttare la grande novità lanciata a partire dall’1 febbraio dal broker eToro, non deve far altro che registrarsi sul sito del broker e scegliere i titoli reali da comprare.

Ci sono tre cose da sapere per operare in tranquillità:

Le commissioni zero si applicano quando si investe in posizioni azionarie senza leva finanziaria e solo in modalità ACQUISTO. Non si applicano commissioni zero per la modalità vendita nè per il trading attraverso i CFD (long e short)

Le azioni italiane comprate attraverso eToro non sono trasferibili e non danno diritto di voto (limitazioni)

La possibilità di comprare azioni di Borsa Italiana senza commissioni non si applica alle posizioni aperte prima dell’1 febbraio 2023.

Buon acquisto di azioni italiane a tutti!

