Intelligenza artificiale: ChatGPT gestirà anche i tuoi investimenti?

Da diverso tempo il settore degli investimenti finanziari utilizza algoritmi e programmi di trading quantitativo nel tentativo di migliorare la redditività degli impieghi. Tuttavia, i recenti progressi dell’intelligenza artificiale aprono nuove possibilità nella gestione degli investimenti. E sebbene un futuro in cui l’intelligenza artificiale gestirà il denaro in maniera completamente autonoma sembra essere ancora lontano, un documento preliminare di due accademici della Corea del Sud punta a dimostrare che già oggi ChatGPT è un gestore di portafoglio migliore del testa o croce.

Il paper – intitolato “Can ChatGPT Improve Investment Decision? Una prospettiva di gestione del portafoglio” – ha rilevato che la capacità di ChatGPT di scegliere gli investimenti da un insieme di asset ha superato la selezione casuale su misure di rendimento aggiustato per il rischio e di diversificazione.

“Gli investitori al dettaglio, in particolare quelli che possono essere poco istruiti o male informati, possono trarre vantaggio dalla democratizzazione della gestione del portafoglio“, scrivono gli autori del lavoro, Hyungjin Ko e Jaewook Lee. “Inoltre, i gestori di portafoglio professionisti possono migliorare la loro produttività concentrandosi su compiti più importanti mentre vengono assistiti da ChatGPT nella selezione di diversi asset per un determinato portafoglio” – prosegue lo studio.

Forse un giorno ChatGPT riuscirà a gestire anche i nostri investimenti meglio di qualsiasi consulente

In particolare, secondo i ricercatori i primi risultati hanno dimostrato che ChatGPT può essere utilizzato come “co-pilota” per gli investitori, ma non come “profeta“. Insomma, da questo punto di vista ChatGPT potrebbe assumere un ruolo simile a quello svolto dai robo-advisor già in uso presso molte agenzie di trading. Cosa che, ben inteso, sta già facendo un big come Morgan Stanley, che ha recentemente affermato di star testando un chatbot alimentato da OpenAi con i suoi consulenti finanziari per aiutarli nelle decisioni di investimento.

L’esperimento, che non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria, si è svolto in questo modo: I ricercatori hanno creato un campione di 20 azioni a grande capitalizzazione appartenenti a diversi settori del mercato statunitense e cinque asset appartenenti alle categorie criptovalute, materie prime, valute e obbligazioni. Quindi, i ricercatori hanno eseguito 10.000 simulazioni chiedendo a ChatGPT di selezionare un certo numero di asset disponibili per creare un portafoglio.

Un backtest dei dati ha mostrato che le selezioni di ChatGPT hanno creato un portafoglio più diversificato con asset meno correlati rispetto alla selezione casuale. Inoltre, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2023, i portafogli ChatGPT hanno sovraperformato i portafogli a selezione casuale su base corretta per il rischio.

Ad esempio, in un portafoglio di quattro asset, il portafoglio ChatGPT ha avuto un rendimento medio atteso del -13,3% contro il -23,3% della selezione casuale, e un migliore Sharpe ratio, una misura del rendimento aggiustato per il rischio. I titoli azionari e obbligazionari hanno subito un forte calo nel 2022, per cui i risultati di rendimento negativi non sorprendono. A titolo di confronto, l’S&P 500 è sceso di oltre il 14% nello stesso periodo di tempo.

Questo studio non significa che ChatGPT sia pronto per gestire i fondi, anche perché l’analisi è stata effettuata su un piccolo campione di asset. Tuttavia, con il continuo miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale ad apprendimento linguistico e con la costante migrazione degli investitori verso prodotti con commissioni più basse, il gestore di portafoglio AI potrebbe un giorno diventare una realtà.

