La corsa frenetica dei giganti tech: un balzo oltre i limiti?

La corsa dei tech si è spinta oltre ogni limite nel 2023, emergendo come il settore di gran lunga predominante. Tuttavia, è cruciale comprendere la definizione di “tech” per valutare le performance, i rischi e altri fattori chiave. Questa analisi si focalizzerà su oltre 90 ETF presenti in questo settore, secondo ETFdb.com, al fine di offrire una panoramica approfondita delle opzioni disponibili e dei risultati che ne derivano.

CapitalSpectator.com ha condotto uno studio dettagliato sui dieci maggiori ETF nel settore tech, utilizzando i dati forniti da ETFdb.com. La lista completa è disponibile sul sito. La selezione dei fondi si basa sulla dimensione degli asset in gestione, riducendo al minimo le sovrapposizioni e presentando un unico ETF per ogni area specifica all’interno del settore tech. Ad esempio, verrà considerato solo un ETF specializzato nel settore dei semiconduttori.

Il messaggio principale emerso da questa analisi è che gli ETF nel settore tech si differenziano su molteplici aspetti, tra cui performance, portafogli e rischio. Dando un rapido sguardo ai rendimenti dell’anno in corso, vediamo che spaziano dalla brillante performance del VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH), con un aumento superiore al +50% nel 2023, al modesto incremento del +13% del Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG). È interessante notare anche il grado di concentrazione dei primi dieci possedimenti, che varia notevolmente, da oltre il 70% per XLK a meno del 20% per l’equal-weight RSPT.

Uno dei punti di riferimento principali per questi fondi è il Technology Select Sector Fund (NYSE:XLK), che ha registrato un aumento superiore al +39% quest’anno. Questo risultato sorprende, soprattutto se confrontato con l’aumento del +15% del mercato azionario statunitense nel complesso, come evidenziato dallo SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY).

Considerazioni strategiche per investitori

La diversità dei risultati dei titoli del settore tech sottolinea l’importanza di prendere decisioni oculate nella selezione dei settori all’interno di questo campo. Tali decisioni possono avere un impatto significativo sui rendimenti e sui rischi degli investimenti. Inoltre, occorre tenere conto del rischio di una possibile bolla nel settore tech.

Alcuni esperti suggeriscono che l’intelligenza artificiale (IA), motore principale del rally dei tech di quest’anno, potrebbe rappresentare la prossima grande innovazione. Tuttavia, Jason Pride, responsabile di strategie di investimento e ricerche presso Glenmede, esprime cautela, sottolineando che nella sua carriera non ha mai assistito a un ciclo tecnologico in cui l’entusiasmo iniziale non fosse sovrastimato rispetto alle prospettive a lungo termine.

È evidente che navigare tra gli ETF del settore tech richiede un’analisi accurata e una valutazione delle opportunità e dei rischi specifici. Nonostante le elevate performance e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, è essenziale considerare attentamente le dinamiche di mercato e le prospettive a lungo termine.

Gli investitori consapevoli e informati avranno una solida base per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte dal settore tecnologico nel 2023.

