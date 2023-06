XTB lancia in Italia le azioni frazionate: ecco tutte le novità

Il broker XTB ha lanciato anche in Italia le azioni frazionate. A partire dallo scorso 5 giugno, i trader italiani che intendono comprare titoli azionari reali (quindi non strumenti derivati come possono essere i CFD sulle azioni) non saranno più tenuti a comprare un’azione intera ma potranno invece investire su una parte di essa con un investimento minimo che parte da soli 50 euro. Grazie a questa importante novità, gli investitori potranno costruire i loro portafogli d’investimento in modo più accessibile e al tempo stesso ottenere un bilanciamento del loro conto.

Ma come si è giunti a questa importante svolta? Da cosa è scaturita la decisione di XTB di aprire alle azioni frazionate? E soprattutto cosa sono tecnicamente i titoli azionari frazionati? A queste domande risponderemo nei prossimi paragrafi.

Chi non avesse voglia di leggere perchè magari già conoscere i vantaggi delle azioni frazionate, può subito approfittare dell’importante novità lanciata dalla fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia nonchè tra i più importanti broker FX e CFD a livello europeo, per andare sul sito e aprire il proprio conto gratuito.

–INVESTI IN AZIONI FRAZIONATE CON XTB (SITO UFFICIALE)>>

Cosa sono le azioni frazionate?

Le azioni frazionate sono parti più piccole della singola unità azionaria di un titolo quotato. Grazie a questa suddivisione, o frazionamento, invece di possedere un’azione completa, gli investitori comprano una frazione di un’azione. Grazie a questo meccanismo i trader partecipare ai movimenti del prezzo dell’azione anche con un capitale inferiore.

Negli ultimi anni le azioni frazionate sono diventate molto popolari grazie all’aumento delle piattaforme di trading online. I broker che offrono questo strumento puntano a rendere l’investimento in azioni più accessibile a un pubblico più ampio. Tra l’altro è grazie a questa pratica che gli investitori possono acquistare una frazione di un’azione di società costose come ad esempio Amazon o Alphabet, senza dover spendere il prezzo pieno per un’azione completa.

Facciamo un esempio per meglio rendere l’idea: se il prezzo di un’azione è di $1000 e un investitore desidera acquistarne solo una frazione, potrebbe essere in grado di acquistare, ad esempio, l’1/10 di un’azione per $100. In questo modo si può ottenere una partecipazione proporzionale nei movimenti del prezzo dell’azione, in base alla frazione di azione posseduta.

Le azioni frazionate sono una valida alternativa per gli investitori con capitali limitati che desiderano diversificare il loro portafoglio o investire in società costose. Proprio in quest’ottica va inquadrata la decisione di XTB di aprire a questo settore.

–COMPRA AZIONI FRAZIONATE CON XTB>>

Il profilo del trader italiano che investe in azioni

L’iniziativa di XTB è nata da un attento studio che lo stesso broker ha realizzato sull’investitore italiano medio che, stando alla ricerca, ha 34 anni, è di sesso maschile, utilizza per investire lo smartphone

(60 per cento) più del computer (40 per cento) e nel suo portafoglio ha spesso le azioni delle 4 solite società: Nexi, Enel, Saipem e Telecom Italia. Più in generale, stando alla ricerca, nel nostro paese l’interesse per gli investimenti in azioni ha registrato una certa crescita passando dal 13.6 per cento dell’anno scorso all’attuale 16 per cento.

Il rialzo dell’appeal è stato sostenuto da una serie di fattori tra cui la globalizzazione, lo sviluppo delle

tecnologie digitali e la volontà di proteggere il capitale dalle condizioni economiche avverse imposte dall’inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse.

Tra le principali barriere all’investimento in azioni, il principale ostacolo, secondo i dati del Rapporto Assogestioni-Censis di Maggio 2023 è rappresentato dall’educazione finanziaria dei risparmiatori. In secondo luogo a pesare è anche la non disponibilità del capitale necessario a costruire un portafoglio d’investimento ben bilanciato. Come abbiamo detto in precedenza ci sono azioni come Mastercard, Microsoft, Meta Platforms o Apple, che hanno un costo troppo alto e quasi inaccessibile per gli investitori.

Grazie alle azioni frazionate XTB tutto questo è ora possibile. Come affermato da Omar Arnaout, CEO di XTB, “da un lato, le Azioni Frazionate riducono la barriera d’ingresso per coloro che hanno appena iniziato il loro percorso di investimento. Dall’altro lato, esse fungono da importante strumento che consente un corretto bilanciamento e una diversificazione degli investimenti per i partecipanti al mercato più esperti“.

Azioni frazionate su XTB: quali sono e come comprarle

E adesso veniamo alla parte più pratica. Quali sono le azioni frazionate che si possono trovare sulla piattaforma XTB (qui la recensione del broker)?

Tanto per iniziare va precisato che non tutte azioni dell’offerta XTB sono disponibili in modo frazionato. L’obiettivo del broker è quello di riuscire a fornirne il maggior numero possibile di azioni frazionate ma cio sarà effettuato gradualmente. Detto questo per controllare l’elenco più

aggiornato delle azioni frazionate è sufficiente andare sul sito ufficiale XTB e da li Cercare “TABELLA DELLE SPECIFICHE DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO ORGANIZZATO”.

Perché gli investitori scelgono XTB:

0% di commissioni per gli investimenti in azioni ed ETF per un fatturato mensile fino a 100.000 euro

Nessun deposito minimo

Piattaforma intuitiva

Sezione educativa gratuita

Investimento minimo di soli 10 dollari per azioni ed ETF reali

Oltre 3000 azioni reali dall’Europa e dagli Stati Uniti

Depositi e prelievi rapidi e sicuri

Assistenza clienti reattiva, in italiano 24/5.

–REGISTRATI GRATIS SU XTB E COMPRA AZIONI FRAZIONATE>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!