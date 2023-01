XTB Trading Recensioni sul Broker Online (guida 2023)

XTB è principalmente un Forex e CFD broker e in alcuni paesi è anche possibile fare trading con azioni reali. XTB è un broker globale, con tredici uffici sparsi per il mondo e più di quattordici anni di esperienza. In Europa, serve i clienti tramite uffici principali nel Regno Unito, in Polonia e a Cipro.

XTB è quotata alla Borsa di Varsavia. Una società quotata è più trasparente dato che divulga regolarmente i suoi dati finanziari. Il gruppo XTB è autorizzato e regolato da diverse delle più’ importanti entità a livello europeo, tra cui la FCA, la CySec e la KNF.

È altamente raccomandato per trader che sono alla ricerca di depositi e prelievi veloci ed efficienti unitamente a strumenti di trading e ricerca di livello avanzato. Anche l’apertura del conto è veloce e di facile utilizzo, può essere pronto in pochissime ore.

Commissioni XTB

Diamo adesso uno sguardo alle commissioni che si dividono in commissioni di trading e commissioni di non trading:

Commissioni di trading

XTB ha generalmente commissioni di trading basse.

Il modo in cui si pagano le commissioni è diverso per i tipi di conto. Con il conto standard ci sono da pagare solo gli spread, mentre nei conti PRO in aggiunta agli spread (che saranno più stretti rispetto a quelli del conto standard) ci sono delle commissioni da pagare per apertura e chiusura delle posizioni (per lotto).

I termini tuttavia possono essere diversi a seconda del paese. Ad esempio, presso l’entità del Regno Unito, non vi è alcuna tassa sul conto, mentre per i clienti polacchi c’è.

Commissioni di non trading

Anche le commissioni di non trading di XTB sono basse. Non ci sono costi di inattività e il prelievo è gratuito sopra i 100 EUR, sotto quetsa cifra c’è una commissione di 10€.

Riepilogo commissioni XTB

Basse commissioni

Nessun addebito per inattività conto

Bassi punti swap

Nessun addebito per prelievi superiori ai 100 EUR

XTB apertura conto

L’apertura del conto XTB è semplice e immediata. Il conto è pronto per il trading in meno di una giornata dall’inizio dell’applicazione.

Apertura conto rapida

Nessun costo di apertura, assolutamente gratuita

Apertura conto completamente digitale

Di facile utilizzo

Deposito minimo

Il minimo richiesto varia da paese a paese. Ad esempio in Polonia, non esiste un deposito minimo, mentre in Spagna è richiesto un minimo di € 1.000. Per i clienti italiani NON è previsto nessun deposito minimo, il che offre un’eccezionale flessibilità anche per trader neofiti che non hanno enormi capitali da investire.

Tipi di conto XTB disponibili

Esistono due tipi di account, lo “standard” per i trader retail e quello dedicato ai trader professionisti.

Con il conto standard non c’è alcuna commissione per indici azionari, forex e materie prime, ma una commissione di 0.08% per lotto per CFDs su ETF.

Come aprire il tuo account XTB

L’apertura dell’account XTB è completamente digitale, veloce e immediata. È possibile compilare i moduli, inviare tutti i documenti e ricevere accettazione entro un paio di ore. Il primo passo è fornire dati personali, poi scegliere xStation o MetaTrader. Infine la valuta di base e la lingua della piattaforma.

Bisogna poi rispondere attentamente ad una serie di domande sulla propria esperienza di trading. Potrebbe sembrare strano, ma al contrario esso è un processo standard con i broker CFD in maniera tale da scoprire se il potenziale cliente è a conoscenza dei rischi di perdere denaro a causa della leva finanziaria.

Alla fine del processo di apertura dell’account, bisogna verificare l’identità caricando un documento di identità e una prova di indirizzo.

Depositi e prelievi XTB

Depositi e prelievi con XTB sono convenienti, veloci e possono essere eseguiti in diversi modi.

Possibilità di depositare con carta di credito/debito

Veloce addebito dei fondi(immediata con carta, 1-3 giorni con bonifico)

Di facile utilizzo

Opzioni e commissioni di prelievo

Si può prelevare tramite bonifico bancario o con carta. Con il primo il tempo di sospensione è di 2-3 giorni lavorativi.

XTB Piattaforme di trading online

Le piattaforme disponibili per fare trading con XTB sono 2:

xStation 5, piattaforma proprietaria, facile, intuitiva e totalmente personalizzabile

Eletta “Best Trading Platform 2016” da Online Personal Wealth Awards è una piattaforma completa con una velocita’ di esecuzione di 85millisecondi, strumenti avanzati per l’analisi con un’ampia gamma di indicatori tra cui Ritracciamenti di Fibonacci, le Medie Mobili, la RSI, e molti altri.

È possibile aprire e chiudere posizioni con 1 semplice click, piazzare ordini automatici per ottimizzare i profitti o limitare le perdite nel caso in cui il movimento dei prezzi non è quello sperato. Sezione news con raccomandazioni durante il giorno provenienti da JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Saschs, direttamente sulla piattaforma.

Inoltre una delle migliori caratteristiche della piattaforma e’ la presenza della calcolatrice del trader, dove vengono calcolati spread, equity swap e margini automaticamente.

Si può accedere alla piattaforma non solo tramite il computer, ma anche attraverso lo smartphone, il tablet e perfino dallo smartwatch.

xStation 5 potrebbe sembrare difficile da usare per i professionisti ma pian piano si dimostra altamente performante e anni luce dalla classica MT4 (e’ bene ricordare che ci sono più’ di 10 anni di sviluppo tra le due!)

XTB permette ai propri utenti di utilizzare anche la piattaforma standard di trading MT4. Famosa soprattutto per la facilità d’uso. È possibile scegliere quindi se utilizzare La MT4 o la xStation 5.

Anche qui l’utente può personalizzare l’interfaccia e mettere in primo piano gli strumenti che più li aggrada.

Oltre alla semplicità, MetaTrader 4 (MT4) è popolare per gli strumenti dell’analisi tecnica che si possono utilizzare, in particolar modo quelli per identificare pattern di inversione di trend.

Anche sulla MT4, il trader può piazzare ordini automatici e può accedervi anche dai dispositivi mobili e tablet.

XTB si preoccupa di ottimizzare il funzionamento della piattaforma standard in modo da permettere ai propri utenti un’esperienza di trading unica.

XTB come effettuare ordini

La gestione degli ordini di XTB è molto rapida ed intuitiva. È possibile piazzare ordini istantanei e in sospeso unitamente a livelli Stop Loss/Take profit e Trailing Stop. Con quest’ultima in particolare, XTB offre una funzione di attivazione anche in tempi dove l’utente non è connesso, rendendola unica nel suo genere.

Una caratteristica parecchio utile è il calcolatore automatico che aiuta a calcolare il margine, la commissione e altri parametri importanti prima di aprire ufficialmente una posizione, dando una panoramica dei costi coinvolti in un clic.

Avvisi e notifiche

Ottima anche la funzione di avvisi e notifiche. È possibile impostare e-mail, SMS e notifiche push per eventi importanti come cambi di prezzo, depositi e prelievi, posizioni aperte / chiuse e altre funzionalità. Il tutto per offrire al cliente controllo totale sul proprio trading utilizzando il proprio cellulare.

Cronologia delle operazioni

È possibile controllare facilmente tutte le operazioni effettuate con le relative commissioni pagate e profitti/perdite nella scheda “cronologia”. È anche possibile ottenere rapporti giornalieri via e-mail.

SERVIZIO CLIENTI DA 5 STELLE

Il Servizio Clienti XTB è molto affidabile.

È possibile ricevere assistenza via telefono, e-mail 24 ore su 24 dal lunedi al venerdi o tramite la chat direttamente dal loro sito.

EDUCAZIONE

Trading Accademy, video tutorial, webinar, e una sezione completa direttamente sulla loro Piattaforma xStation per neofiti, medio livello e professionisti o direttamente sul loro sito. Non tutti i broker si preoccupano di educare i propri utenti, questo è decisamente un punto a favore di XTB.

Inoltre affiancando la formazione teorica alla pratica è possibile incrementare le proprie conoscenze sul trading e diventare un buon trader. Il conto demo, sotto questo punto di vista, aiuta tanto.

SICUREZZA

Fondato nel 2004, XTB è uno dei principali broker quotati in borsa al mondo presente in 13 paesi, tra cui Regno Unito, Polonia, Germania e Francia, per citarne alcuni. Il Gruppo XTB è regolato dalle più grandi autorità di supervisione del mondo tra cui la Financial Conduct Authority (FCA), KNF, CySEC e CMB.

Siete Protetti?

XTB e’ società regolamentata, e detiene tutti i fondi dei clienti in conti bancari completamente separati, questo vuol dire che i conti dei clienti non sono uniti con i fondi della Società. È un ottimo modo per avere i tuoi fondi al sicuro

Inoltre XTB ha un Fondo di indennizzo degli investitori.

Il Fondo di indennizzo degli investitori (Investor Compensation Fund – ICF) assicura completamente i tuoi fondi. XTB Limited è un membro del Fondo di indennizzo degli investitori (“ICF”), che fornisce un risarcimento ai clienti appartenenti alla categoria “Cliente al dettaglio”, fino a € 20.000 per cliente al dettaglio, nel caso in cui la Società non e’ in grado di adempiere ai propri obblighi.

Questo permettera’ ai trader di operare in completa tranquillità.

Vuoi fare Forex & CFD trading in modo sicuro con XTB?

Apri il tuo conto demo

Scegli la tua migliore piattaforma

Le 5 stelle di XTB miglior broker 2019:

Eccezionale servizio clienti ed assistenza

Alta facilità nell’apertura conti e velocità nei depositi e prelievi

Costi e commissioni contenute

Piattaforma di trading xStation5 innovativa e altamente performante

Robusta sezione dedicata alla formazione sempre in aggiornamento

Recensione XTB opinioni

XTB è sicuramente un Broker affidabile e chiaro, Il Gruppo XTB è regolato dalle più grandi autorità di supervisione del mondo tra cui la Financial Conduct Authority (FCA), KNF, CySEC e CMB. È sicuramente un broker che mette al primo posto gli utenti, tramite il servizio clienti, con account manager personale, servizio 24 ore su 24 per 5 giorni e soprattutto la parte educativa con corsi e webinar sempre aggiornati.

Offrono una variegata scelta di strumenti che permette agli utenti di diversificare i loro trading.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!