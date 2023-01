XTB regala 1 azione gratis ai nuovi clienti: come funziona la promozione XTB Free Stock

Tra i traders che sono soliti comprare azioni sulle piattaforme trading, da alcuni giorni non si parla l’altro: il broker XTB regala un’azione gratis a tutti i suoi nuovi clienti. E badiamo bene non un titolo di pochi euro ma un asset del valore di ben 30 dollari! Considerando che non sono richiesti particolari requisiti per poter beneficiare di questa promozione, possiamo dire che c’è ne è abbastanza per vederci più chiaramente. Sarà proprio questo ciò che faremo nel nostro articolo.

Più nel dettaglio le domande a cui daremo una risposta con questo post sono:

come funziona la promo XTB 1 azione gratis

come fare per avere 1 azione gratis con XTB

quale è il valore dell’azione gratis che XTB offre

ci sono limiti per partecipare alla promo XTB “ricevi un’azione gratuita”?

Come funziona la promo XTB 1 azione gratis

Come specificato sul sito del broker (chi non conoscesse XTB può fare riferimento alla nostra recensione), obiettivo della promozione “ricevi un’azione gratuita” è quello di consentire a tutti di iniziare al meglio la propria attività di trading mettendosi alla prova come investitore.

Per ricevere un’azione gratis del XTB è necessario aprire un conto con il broker (operazione che può essere fatta con pochi click direttamente dal sito ufficiale XTB) ed effettuare un deposito di qualsiasi valore. Basta semplicemente questo per avere subito un’azione gratuita del valore massimo di 30$! Non è necessario fare altro. Essendo la promozione subordinata all’apertura di un conto reale (quindi non stiamo parlando di conti di prova virtuali) è ovvio che l’iniziativa 1 azione gratis sia rivolta solo ai nuovi clienti. Chi è già cliente XTB è quindi escluso.

La domanda che in tanti potrebbero porsi riguarda proprio l’apertura del conto. Essa è gratuita o si deve pagare qualcosa? Uno dei punti di forza di XTB sta nel fatto che non ci sono mai spese sull’apertura di un conto reale. Quindi anche per avere l’azione gratis non bisogna pagare nulla.

Una volta incassata l’azione gratuita del valore di 30 dollari, essa entra nella disponibilità del trader. Ciò significa che essa può essere anche venduta, a condizione che nel mese di vendita il cliente non superi il limite di volume mensile gratuito (100.000 euro), oppure può restare sul conto personale per tutto il tempo che si vuole.

L’iniziativa lanciata da XTB è denominata Free Stock for a Good Start. Omar Arnaout, Ceo di XTB ha sottolineato che: “Lo sviluppo della tecnologia rende gli investimenti sempre più accessibili e diffusi. Attraverso l’educazione e un’intensiva promozione, stiamo incoraggiando i singoli clienti che investono il proprio denaro a utilizzare la tecnologia, che consente loro di gestire i propri investimenti in modo semplice e intuitivo“.

In questo video è riassunto il meccanismo di funzionamento della promozione XTB “ricevi un’azione gratuita”.

Quando durerà la promo XTB Free Stock?

E’ ovvio che promozioni come quella lanciata da XTB non siano eterne ma anzi siano a tempo. E allora fino a quando c’è la possibilità di avere un’azione gratis del valore di 30$ aprendo un conto reale XTB?

Il broker ha annunciato termini di scadenza molto stretti. La promozione è valida 9 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 oppure fino al raggiungimento del limite di 10.000 azioni gratuite in tutti i paesi dove la promo ha validità (quindi non solo l’Italia). Si può quindi dedurre che l’offerta potrebbe cessare anche prima del 30 gennaio.

La promo XTB bonus è sicuramente un’ottima iniziava commerciale per conoscere il broker e iniziare ad investire con la sua piattaforma. Come abbiamo già detto in precedenza non ci sono costi legati all’apertura del conto nè tantomeno regole restringenti. Fondamentalmente per avere un’azione gratis del valore di 30$ basta un deposito anche di un solo dollaro!

XTB è uno dei migliori broker presenti oggi sul mercato. Il suo management si è sempre mostrato molto attento all’evoluzione fintech come dimostrato dallo sviluppo delle funzionalità di xStation (applicazione di punta di XTB). Grazie inoltre ad una vasta offerta di strumenti di investimento, XTB ha chiuso i primi tre trimestri del 2022 con un utile netto pari a quasi 153 milioni di euro.

